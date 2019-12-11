14°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8116
  • 6,443
  • 274.053
  • 107660
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

Sanayide verimlilik arttı

Sanayide çalışan kişi başına üretim endeksi, yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,1 yükseldi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, yılın üçüncü çeyreğine ilişkin verimlilik istatistiklerini açıkladı.

Avrupa Topluluğu'nda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması baz alınarak yapılan hesaplamaya göre, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış toplam sanayi çalışan kişi başına üretim endeksi, yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,64 artarak 111,16 seviyesine çıktı.

Takvim etkilerinden arındırılmış toplam sanayi çalışan kişi başına üretim endeksi, yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,1 artışla 111,44 olarak gerçekleşti.

- ÇALIŞILAN SAAT BAŞINA ÜRETİM YÜZDE 1,98 ARTTI
 

Çalışılan saat başına üretim endeksi de yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,08 artışla 117,44 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış toplam sanayi çalışılan saat başına üretim endeksi de temmuz-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,98 artarak 119,82 olarak hesaplandı.

Ana sanayi grupları bazında incelendiğinde, çalışan kişi başına üretim endeksinde bir önceki çeyreğe göre en fazla artış yüzde 1,28 ile "ara malı"nda gerçekleşti. Çalışan kişi başına üretim endeksinde yıllık bazda en fazla artış ise yüzde 7,65 ile "enerji"de görüldü.

Teröristlerden hain tuzak! Komandolarımız faciayı engelledi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Merkez Bankası açıkladı! 1.5 milyar dolar fazla verildi

Merkez Bankası açıkladı! 1.5 milyar dolar fazla verildi

Belediye Başkan vekiline suikast hazırlığındaki terörist yakalandı

Belediye Başkan vekiline suikast hazırlığındaki terörist yakalandı

Tek tek işe iade ediliyorlar

Tek tek işe iade ediliyorlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Roman açılımı" genelgesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Roman açılımı' genelgesi

Bir selamla babasıyla ilgili gerçeği öğrendi

Bir selamla babasıyla ilgili gerçeği öğrendi

Anestezi teknikeri Ayşe ölü bulunmuştu: 27 dakikanın sırrı

Anestezi teknikeri Ayşe ölü bulunmuştu: 27 dakikanın sırrı

'Yurt dışına kaçırılmış 2 tarihi eser Türkiye'ye getirilecek'

'Yurt dışına kaçırılmış 2 tarihi eser Türkiye'ye getirilecek'

Meteoroloji'den bu bölgeler için kuvvetli sağanak uyarısı

Meteoroloji'den bu bölgeler için kuvvetli sağanak uyarısı
 

POPÜLER HABERLER

Hakurk´ta tespit edildi: Teröristler dere üstüne teleferik sistemi kurmuş

Hakurk´ta tespit edildi: Teröristler dere üstüne teleferik sistemi kurmuş

İstanbullulara güzel haber! Yüzde 85'i tamamlandı

İstanbullulara güzel haber! Yüzde 85'i tamamlandı

İşte sosyal medyayı sallayan komik çözümler

İşte sosyal medyayı sallayan komik çözümler

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA