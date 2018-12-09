Şanlıurfa’ya Kuveyt yatırımı

Güneydoğu Anadolu Projesi’nin (GAP) hayata geçirilmesiyle birçok alanda gelişme kaydeden Şanlıurfa’da, Türk ve Kuveytli iş adamlarınca 100 milyon dolarlık sera yatırımı gerçekleştiriliyor. Sera Yatırımcıları ve Üreticileri Birliği (SERA-BİR) ve GAP Seracılar Derneği Başkanı Müslüm Yanmaz, Şanlıurfa’da jeotermal enerji, güneş, tarım arazisi ve işçi sıkıntısı olmadığını, bundan dolayı bölgenin her anlamda cazibe merkezi olduğunu söyledi.

SERA HOLDİNG GELİYOR

Yanmaz “Şanlıurfa’da jeotermal enerjiyle ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Altta jeotermal potansiyel, üstte güneşimiz ve Harran Ovası var. Bu anlamda Kuveytli yatırımcılarla ortak olarak Karaali bölgesinde 100 milyon dolara bin dekarlık alanda sera yatırımı yapıyoruz. Çalışmalarına başladık. Bir süre önce Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ve beraberindeki heyet Kuveyt’e gitti. Biz de projeyi gönderdik. O projenin yapılabilmesi adına anlaşma yapıldı. Şimdi Jeotermal Sera Holding AŞ’yi kuruyoruz” dedi.

JEOTERMAL İLE ISINACAK

Yanmaz “Türkiye’de hiç yapılmamış, örneği olmayan, üretici birliği alanındaki bu yatırımı gerçekleştirip, sürdürülebilir tarım ve güneş enerjisinden faydalanacağız. Cam seraların belli kısmında güneş panelleri kullanacağız. Burada jeotermalle birlikte kendi enerjimizi üretip doğal, çevreci ve özellikle büyük marketlerin istediği ürün desenini yetiştireceğiz” diye konuştu. Yanmaz, bir aksilik çıkmazsa şirketin temelini en kısa zamanda atmayı planladıklarını söyledi.