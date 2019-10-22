Sapanca’yı kongre merkezi yapacak
Kütahya Seramik’in sahibi olan Gürallar Ailesi’nin turizm tarafındaki markası NG Hotels, yeni yatırıma hazırlanıyor. NG Sapanca’nın hemen yanında yeni otel inşaatına başlayan Grup, 160 milyon TL yatırım yapacak.
300 odalı olacak olan yeni otel, iç pazarın yanında kongre turizmine yönelik de hizmet verecek. NG Hotels Yönetim Kurulu Başkanı Hediye Güral Gür, otelin 2020’nin ilk çeyreğinde açılacağını söyledi. Mevcut otellerinde kapasite gereği büyük kongreler alamadıklarını söyleyen Gür “NG Sapanca Otelimizin yanında yatırımını sürdürdüğümüz NG Sapanca Club’ı 2020’nin ilk çeyreğinde hizmete açmayı hedefliyoruz. Yeni otelimiz yerli ve yabancı bir çok dev kongreye ev sahipliği yapacak. Bölgeyi kongre turizmi ile canlandıracağız” dedi.
YENİ OTELLER YOLDA
NG Grubu’nun diğer turizm yatırımlarına da değinen Hediye Güral Gür şunları söyledi: “Bir süre önce Antalya Göynük’teki eski Phaselis Otel’i satın aldık, yepyeni bir konsept ve hizmetlerle sunmak için çalışmalara başladık. NG Phaselis Bay olarak isimlendirdiğimiz otelimiz olağanüstü bir koya sahip, çam ağaçları arasında yer alıyor. NG Phaselis Bay’i de 2021’de hizmete girecek şekilde planlıyoruz. İstanbul’daki ilk otelimiz için Amerika merkezli Marriott International ile 20 yıllık franchise anlaşması imzaladık. Marriott West İstanbul’un da şu an dekorasyon çalışmaları sürüyor”
WELLNESS EKONOMİSİ 43 MİLYAR DOLARI BULDU
NG Hotels İcra Kurulu Başkanı M. Kamil Berk ise ‘Wellness’ konusunda bütünsel bir yaklaşım sergileyen NG Hotels’in üzerinde önemle durduğu programlardan bir tanesinin de ‘Corporate Wellness Sağlıklı Yaşam Programı’ olduğunu belirterek “Global Wellness Institute’un raporuna göre dünyada yetişkinlerin yüzde 52’si kilolu veya obez, yüzde 9’u diyabet hastası, yüzde 76’sı genel sağlık sorunlarından, yüzde 38’i ağır iş yükünden muzdarip, yüzde 24’ü işine karşı motivasyonunu kaybetmiş durumda. Olumsuzlukları ve iş gücü kaybını önlemek amacıyla firmalar çalışanlarına yönelik olarak wellness konusuna ağırlık başladılar. Tahmini rakamlara göre global ekonomi içinde iş yerine yönelik wellness’ın bütçesi 43.3 milyar dolara ulaştı. NG Hotels, şirket çalışanlarının sağlık risklerini azaltıp hayat kalitelerini yükseltmeyi destekleyen Corporate Wellness’ı sunuyor” dedi.
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