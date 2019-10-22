Sapanca’yı kongre merkezi yapacak

300 odalı olacak olan yeni otel, iç pazarın yanında kongre turizmine yönelik de hizmet verecek. NG Hotels Yönetim Kurulu Başkanı Hediye Güral Gür, otelin 2020’nin ilk çeyreğinde açılacağını söyledi. Mevcut otellerinde kapasite gereği büyük kongreler alamadıklarını söyleyen Gür “NG Sapanca Otelimizin yanında yatırımını sürdürdüğümüz NG Sapanca Club’ı 2020’nin ilk çeyreğinde hizmete açmayı hedefliyoruz. Yeni otelimiz yerli ve yabancı bir çok dev kongreye ev sahipliği yapacak. Bölgeyi kongre turizmi ile canlandıracağız” dedi.

YENİ OTELLER YOLDA

NG Grubu’nun diğer turizm yatırımlarına da değinen Hediye Güral Gür şunları söyledi: “Bir süre önce Antalya Göynük’teki eski Phaselis Otel’i satın aldık, yepyeni bir konsept ve hizmetlerle sunmak için çalışmalara başladık. NG Phaselis Bay olarak isimlendirdiğimiz otelimiz olağanüstü bir koya sahip, çam ağaçları arasında yer alıyor. NG Phaselis Bay’i de 2021’de hizmete girecek şekilde planlıyoruz. İstanbul’daki ilk otelimiz için Amerika merkezli Marriott International ile 20 yıllık franchise anlaşması imzaladık. Marriott West İstanbul’un da şu an dekorasyon çalışmaları sürüyor”