Sarp Sınır Kapısı'nda dev operasyon: 600 milyonluk 65 lüks araca el konuldu

Ticaret Bakanlığı, Sarp Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 600 milyon lira değerinde, 65 lüks araca el konuldu.

Ticaret Bakanlığına Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri kaçakçılıkla mücadelesini sürdürüyor. Bu çerçevede Sarp Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri tarafından 18 aylık teknik ve fiziki takiple yapılan araştırmalar neticesinde yasa dışı şekilde yurda araç sokulduğu tespit edildi.

Kemalpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ve Sarp Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce müştereken gerçekleştirilen ve sahte emeklilik belgesi ibraz edilmek suretiyle yurda giriş işlemleri tamamlanan araçlarla ilgili başlatılan operasyonda, bahse usulsüzlüğe karışan 18'i kamu görevlisi 22 şüpheli, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefet ile 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda düzenlenen rüşvet suçlarından göz altına alındı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada soruşturmanın Hopa Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ettiği belirtilirken, Gümrükler Muhafaza Teşkilatı'nın Türkiye'nin ekonomik çıkarlarının ve güvenliğinin muhafaza edilmesi, haksız rekabetin önlenmesi ve dürüst ticaret erbabımızın haklarının korunması hedefiyle çalışmalarına devam edeceği de bildirildi.