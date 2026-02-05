İSTANBUL 14°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Şubat 2026 Perşembe / 18 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,5403
  • EURO
    51,4837
  • ALTIN
    6873.92
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Sarp Sınır Kapısı'nda dev operasyon: 600 milyonluk 65 lüks araca el konuldu
Ekonomi

Sarp Sınır Kapısı'nda dev operasyon: 600 milyonluk 65 lüks araca el konuldu

Ticaret Bakanlığı, Sarp Gümrük Muhafaza ekiplerince düzenlenen operasyonda yaklaşık 600 milyon lira değerinde 65 lüks araca el konulduğunu açıkladı.

IHA5 Şubat 2026 Perşembe 10:39 - Güncelleme:
Sarp Sınır Kapısı'nda dev operasyon: 600 milyonluk 65 lüks araca el konuldu
ABONE OL

Ticaret Bakanlığı, Sarp Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 600 milyon lira değerinde, 65 lüks araca el konuldu.

Ticaret Bakanlığına Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri kaçakçılıkla mücadelesini sürdürüyor. Bu çerçevede Sarp Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri tarafından 18 aylık teknik ve fiziki takiple yapılan araştırmalar neticesinde yasa dışı şekilde yurda araç sokulduğu tespit edildi.

Kemalpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ve Sarp Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce müştereken gerçekleştirilen ve sahte emeklilik belgesi ibraz edilmek suretiyle yurda giriş işlemleri tamamlanan araçlarla ilgili başlatılan operasyonda, bahse usulsüzlüğe karışan 18'i kamu görevlisi 22 şüpheli, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefet ile 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda düzenlenen rüşvet suçlarından göz altına alındı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada soruşturmanın Hopa Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ettiği belirtilirken, Gümrükler Muhafaza Teşkilatı'nın Türkiye'nin ekonomik çıkarlarının ve güvenliğinin muhafaza edilmesi, haksız rekabetin önlenmesi ve dürüst ticaret erbabımızın haklarının korunması hedefiyle çalışmalarına devam edeceği de bildirildi.

  • Sarp Gümrük Muhafaza
  • 600 Milyon Lira
  • 65 Lüks Araç

ÖNERİLEN VİDEO

Suriye birlikleri Kamışlı'ya ilerliyor

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.