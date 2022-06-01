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Ekonomi

Savaşın vurguncuları! Milyarlarca dolarlık doğal gaz piyasasını ele geçiriyorlar

Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patrushev, konseyin Salı günkü toplantısında yaptığı açıklamada, Amerikan şirketleri ve finans kurumlarının Ukrayna'daki krizi fırsata çevirerek, milyarlarca dolarlık piyasalarda kontrol kazandığını ileri sürdü. Patrushev, şirketlerin Avrupa'da özellikle doğal gaz piyasasının bir bölümünü kontrol altına aldığını söyledi.

Star Gazetesi1 Haziran 2022 Çarşamba 13:37 - Güncelleme:
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Rusya'nın 24 Şubat'ta başlattığı Ukrayna'ya yönelik askeri saldırıları devam ederken, ABD şirketlerinin başta enerji piayasaları olmak üzere, tüm dünyayı etkileyen krizi fırsata çevirdiği iddia edildi.

Salı günü bir toplantıda konuşan Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patrushev, ABD firmalarının "Avrupa gaz piyasasının bir bölümünü kontrolleri altına aldıklarını ileri sürdü. Rus yetkiliye göre milyarlarca dolarlık sektörler, ABD şirketleri tarafından kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Patrushev'e göre, enerji piyasasının yanı sıra, Avrupa ekonomisinin ara sektörler ve diğer yüksek teknoloji sektörleri de Amerikalıların büyük ilgisini çekiyor.

Ukrayna krizi enerji güvenliğini belirsizliğe itmeden önce Rusya, AB'nin başlıca enerji, özellikle de doğal gaz tedarikçisiydi. ABD'nin ardından Brüksel de, Ukrayna'ya saldırıya karşı missilleme ve geri çekilmeye zorlama için Moskova'ya çeşitli ekonomik yaptırımlar uyguladı.

SAVAŞTA DOĞAL GAZ VE PETROL CEPHESİ

AB, Rus kömürüne ve ham petrolüne ambargo koydu ve önümüzdeki yıllarda arzı tamamen keseceğini açıkladı.

Savaştan önce bile ABD, Avrupa ülkelerine Rusya ile ticaretini azaltmaları için baskı yapıyordu. Washington'un Avrupa'nın Rus gazı yerine, Amerika'nın sıvılaştırılmış doğal gazını almasını istiyordu ancak, daha maliyetli olduğu için, AB ülkeleri buna yanaşmamıştı.

Trump döneminde, Almanya'nın Nord Stream 2 gaz boru hattından çekilmesi talep edilmiş, Almanya çağrıya 'kendi kararımızdır' şeklinde yanıt vermişti. Almanya'dan düzenleyici onay bekleyen proje, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısının başlamasının ardından askıya alındı.

Star Gazetesi

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