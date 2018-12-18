Savunma ihracatında Atak üstüne Atak

Türkiye’nin tek seferdeki en büyük savunma sanayi ihracatına imza atan Atak helikopteri, Pakistan’daki bu başarısına Filipinler’i eklemeye hazırlanıyor. Türkiye ile Filipinler arasında Savunma Sanayisi İşbirliği Mutabakat Muhtırası imzalandı. Anlaşma metnine Filipinler Savunma Bakanlığı Genel Sekreteri Delfin Lorenzana ile Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir imza attı. Atılan imzalarla iki ülke arasında savunma sanayisi alanındaki iş birliği ve ürün satışının, dolayısıyla Atak helikopteri ihracatının önü açıldı.

MİLGEM DE MASADA

Demir, imza töreninin ardından yaptığı açıklamada, atılan imzanın savunma sanayisi alanında ‘devletten devlete’ iş birliğini içerdiğini söyledi. İmzayla birlikte çeşitli platformların Filipinler’de kullanılması, satışı, desteği ve teknik iş birliğiyle ilgili bir ufuk açıldığını belirten Demir “Şu anda birçok proje oluşturuluyor. Geçmişte tabanca, mühimmat satışları yapılmış, devam ediyor. İlaveten gece görüş dürbünü ve satışları da olmuş ve sürüyor. Daha büyük boyutta Atak helikopteri, insansız hava araçları, MİLGEM ve bot gibi deniz araçlarımız gündemde. Ziyaretimiz ve görüşmemizde Atak helikopteri öne çıkmış olsa da konu sadece Atak değil, hava, deniz platformları, kara platformlarında tanklar, orta sınıf tanklar, zırhlı araç modernizasyonları, atış platformları gibi birçok konu masada. Bunların sırayla gündeme alınması önemli. Bugünkü gündemin yoğunluğu Atak helikopteri ama diğerleri de sırada” dedi.

OPSİYONU YÜKSEK

‘Atılan imzanın ilk somut sonucunun Atak ihracatıyla mı görüleceği’ sorusuna Demir, “İnşallah onu bekliyoruz” diye konuştu. Filipinler ile Atak konusundaki görüşmelerin geldiği noktaya ilişkin de bilgi veren Demir, “Opsiyon daha önemli bizim için. İlk gelen sayı çok büyük değil, 10’un biraz altında. 10’un çok üstünde de bir opsiyon var” ifadesini kullandı. TUSAŞ, yıl içinde Pakistan Savunma Bakanlığı ile 30 Atak helikopterinin satışı için sözleşme imzalamıştı.