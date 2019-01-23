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Savunma ve güvenlikte işbirliği yapalım

DEİK tarafından düzenlenen Türkiye-Malta İş Konseyi’nde karşılıklı yatırım çağrısı yapıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay “Savunma ve güvenlik sektöründe işbirliği gerçekleştirebiliriz” dedi.

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Cumhurbaşkanı ÜRK iş dünyası Malta Cumhurbaşkanı Marie L. C. Pereca’yı ağırladı. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından düzenlenen Türkiye-Malta İş Konseyi toplantısına katılan Pereca ‘işbirliğini geliştirelim’ mesajı verdi. Zirve öncesi Pereca, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile de görüştü. Görüşme sonrası Oktay ve Pereca, Türkiye-Malta İş Konseyi Toplantısı’na katıldı. Oktay toplantıda yaptığı konuşmada, iki ülkenin pek çok alanda iş birliği yapabileceğini söyledi. Oktay “Gıda, tekstil ve mobilya gibi alanlar da üreticilerimiz için geniş fırsatlar sunmaktadır. Türkiye, savunma sanayi alanında kamu imkanları ile özel sektörün tecrübe ve dinamizminin birleşmesiyle çok ciddi atılımlar gerçekleştirmektedir. Bu bağlamda özellikle savunma ve güvenlik sektörü, Türkiye ile Malta arasında işbirliği geliştirebileceğimiz stratejik alanlar olabilir. Bütün bu sektörler sadece iki ülke arasında değil, üçüncü ülkelerle de birlikte faaliyet  gösterebileceğimiz alanlardır” dedi.        

1.3 MİLYAR DOLAR’LIK TİCARET 

Oktay, “Ticaret hacminde 1.2 milyar doları aşmış iki ülkeyiz. Dolayısıyla önce nerede kaldıysak oradan bir başlayalım demek daha doğru olur herhalde. Önce kaldığımız yere bir dönelim” diye konuştu.  Oktay, Türkiye’nin Malta’daki toplam doğrudan yatırımının 1.3 milyar doları geçtiğini dile getirerek, Malta’nın son dönemde özellikle finans ve denizcilik alanında diğer AB üyesi ülkelere göre daha iyi bir seviyeye geldiğini söyledi.    

Fuat Oktay’dan sonra konuşan Malta Ekonomi, Yatırım ve Küçük İşletmeler Bakanı Christian Cardona “Türkiye bölgenin hatta dünyanın en dinamik ekonomilerinden bir tanesi” derken, ardından söz alan Malta Dışişleri ve Ticaret Geliştirme Bakanı Carmelo Abela ise “Küresel ekonomi gittikçe gelişmekte ve yeni pazarlar kuruluyor. Cumhurbaşkanımızın Türkiye ziyareti iki ülke arasında güçlü köprüler kuracak” diye konuştu.DEİK Başkanı Nail Olpak ise Türkiye’nin Malta’da toplam 1 milyar dolar yatırımı olduğunu anlattı.

Türk öğrenci için Malta’da fırsatlar var

Malta Cumhurbaşkanı Marie Louise Coleiro Preca, “Hükümetimiz, Türkiye ve AB müzakerelerini desteklemeye devam edecektir. Malta olarak AB’nin genişleme politikalarını destekliyoruz. Sürdürülebilir barışçı ve müreffeh bir Avrupa için bu çabalar çok değerlidir” dedi. Cumhurbaşkanı Preca, turizm sektörünün öneminin altını çizerek, “Daha fazla Türk öğrencinin İngilizce öğrenmek için Malta’ya gelmesini isteriz. Birçok eğitim kurumumuz var” diye konuştu.

Araç tutmasını önleyen gözlüğü test ettik

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