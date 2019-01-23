Savunma ve güvenlikte işbirliği yapalım

Cumhurbaşkanı ÜRK iş dünyası Malta Cumhurbaşkanı Marie L. C. Pereca’yı ağırladı. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından düzenlenen Türkiye-Malta İş Konseyi toplantısına katılan Pereca ‘işbirliğini geliştirelim’ mesajı verdi. Zirve öncesi Pereca, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile de görüştü. Görüşme sonrası Oktay ve Pereca, Türkiye-Malta İş Konseyi Toplantısı’na katıldı. Oktay toplantıda yaptığı konuşmada, iki ülkenin pek çok alanda iş birliği yapabileceğini söyledi. Oktay “Gıda, tekstil ve mobilya gibi alanlar da üreticilerimiz için geniş fırsatlar sunmaktadır. Türkiye, savunma sanayi alanında kamu imkanları ile özel sektörün tecrübe ve dinamizminin birleşmesiyle çok ciddi atılımlar gerçekleştirmektedir. Bu bağlamda özellikle savunma ve güvenlik sektörü, Türkiye ile Malta arasında işbirliği geliştirebileceğimiz stratejik alanlar olabilir. Bütün bu sektörler sadece iki ülke arasında değil, üçüncü ülkelerle de birlikte faaliyet gösterebileceğimiz alanlardır” dedi.

1.3 MİLYAR DOLAR’LIK TİCARET

Oktay, “Ticaret hacminde 1.2 milyar doları aşmış iki ülkeyiz. Dolayısıyla önce nerede kaldıysak oradan bir başlayalım demek daha doğru olur herhalde. Önce kaldığımız yere bir dönelim” diye konuştu. Oktay, Türkiye’nin Malta’daki toplam doğrudan yatırımının 1.3 milyar doları geçtiğini dile getirerek, Malta’nın son dönemde özellikle finans ve denizcilik alanında diğer AB üyesi ülkelere göre daha iyi bir seviyeye geldiğini söyledi.

Fuat Oktay’dan sonra konuşan Malta Ekonomi, Yatırım ve Küçük İşletmeler Bakanı Christian Cardona “Türkiye bölgenin hatta dünyanın en dinamik ekonomilerinden bir tanesi” derken, ardından söz alan Malta Dışişleri ve Ticaret Geliştirme Bakanı Carmelo Abela ise “Küresel ekonomi gittikçe gelişmekte ve yeni pazarlar kuruluyor. Cumhurbaşkanımızın Türkiye ziyareti iki ülke arasında güçlü köprüler kuracak” diye konuştu.DEİK Başkanı Nail Olpak ise Türkiye’nin Malta’da toplam 1 milyar dolar yatırımı olduğunu anlattı.

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