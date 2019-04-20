Savunma ve havacılıkta sipariş rekoru

Savunma ve havacılık sanayisinde faaliyet gösteren firmaların aldığı sipariş tutarı geçen yıl rekor seviyeye ulaştı.

Savunma ve Havacılık Sanayii İmalatçıları Derneği (SASAD), kara, deniz, hava, uzay ve güvenlik alanlarında faaliyet gösteren üyelerinin katılımıyla savunma ve havacılık sanayisinde geçen yıl başarılı bir performans ortaya koydu.

Buna göre, savunma ve havacılık sanayisinde faaliyet gösteren firmaların 2018'de aldığı sipariş tutarı bir önceki yıla göre yüzde 52 arttı. Sektör geçen yıl ulaştığı 12 milyar 204 milyon dolarlık sipariş tutarıyla rekor kırdı. Sektörün cirosu 8 milyar 761 milyon dolar, yurt dışı satış gelirleri 2 milyar 188 milyon dolar, ithalat 2 milyar 449 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Sipariş tutarı 2014'te 11 milyar dolar, 2015'te 7 milyar 686 milyon dolar, 2016'da 11 milyar 913 milyon dolar, 2017'de 8 milyar 55 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

En yüksek sipariş alınan teknoloji segmenti kara platformları/sistemleri olurken, bunu silah, mühimmat, füze ile sivil ve askeri havacılık izledi. Kara platformları/sistemleri için 4 milyar 386 milyon dolar, silah, mühimmat, füze için 2 milyar 655 milyon dolar, sivil havacılık için 1 milyar 476 milyon dolar, askeri havacılık için 1 milyar 473 milyon dolar, deniz platformları/sistemleri için 990 milyon dolar sipariş alındı.

Alınan siparişler ağırlıklı olarak yurt içinden gelirken, yurt dışı bağlantıların henüz beklenilen düzeye ulaşmadığı görüldü. Yurt dışı pazarlarda özellikle Orta ve Uzak Doğu pazarlarında gelişme sağlamak için sanayici-devlet iş birliğinin kaçınılmaz olduğu vurgulandı.

Siparişlerin yüzde 86,7'sine karşılık gelen 10 milyar 580 milyon dolarlık iş yurt içinden alındı.

ÖZGÜN ÜRÜNLER BEKLENTİLERİ YÜKSELTİYOR

İç pazarın sürekliliği için Türk Silahlı Kuvvetleri modernizasyonu ve envanter yenilemesi konusunda üretilecek projeler ile bütünleşik ve performansa dolayı lojistik destek konusunun ilgili platformlarda etkin olarak konuşulması gerektiği belirtiliyor.

Ayrıca özgün ürünlerdeki girdiler için yerlileştirme ve geleceğin teknolojilerinin geliştirilmesi konularında proje üretim temposunun artması gerektiği değerlendiriliyor. Sektörün pazarlayabileceği özgün ürün çeşitliliğinin her yıl artması ihracata yönelik beklentileri de yükseltiyor.