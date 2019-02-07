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Sebze ve meyvede vurguna karşı yerel yönetimler devreye alınacak

Sebze ve meyvede vurguna karşı tanzim satış modeli ile yerel yönetimler devreye alınacak.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ilk işaretlerini verdiği uygulama en kısa sürede İstanbul ve Ankara’dan başlatılacak. İlk etapta mahallelere belediyelerin mobil manavları hizmet verecek.
 
HORTUMCUNUN BAHANESİ YİNE HORTUM OLDU
 
YeniŞafak'ın haberine göre; Antalya’da hortum felaketinin bazı ekili alan ve seralara verdiği hasarı bahane eden fırsatçılar en büyük hortumu gerçekleştirdi. Üreticiden ucuza kapatılan sebze ve meyvelerin fiyatı, daha pazara gelmeden 4-5 kat birden arttı. TUİK verilerine göre, Türkiye genelinde yaklaşık 700 bin dekar sera alanı mevcut. Son bir haftadaki afetler sebebiyle toplam 8 bin dekar sera alanı etkilendi. Türkiye genelinde etkilenen alanın, toplamın yüzde 1,14’nü oluşturduğuna dikkat çekildi.
 
VURGUNCUYA BY-PASS
 
Vatandaş, mahallelere konuşlanacak araçlardan sağlıklı ve ucuz ürünler satın alabilecek. Ticaret Bakanlığınca, Ankara, Adana, İstanbul, Mersin ve Antalya'daki hallere eş zamanlı denetim yapıldı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, başta marketler, pazar yerleri ve toptancılar olmak üzere çeşitli ürün ve ürün gruplarında arz-talep dengesiyle uyuşmayan fiyat artışlarının tespiti amacıyla saha denetimlerine hız verildi.
 
 

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