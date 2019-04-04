Seçim bitti, Denizbank 15.5 milyarlık söz kesti

Yaklaşık bir yıldır devam eden DenizBank’ın satış süreci yerel seçimlerin tamamlanmasıyla birlikte yeni bir aşamaya geçti. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli banka Emirates NBD, DenizBank’ın yüzde 99.85’ini 15.48 milyar lira, yani 2.77 milyar dolar karşılığında Rus Sberbank’tan almak için anlaştı. Önceki gün atılan imzaların ardından satışın yılın ikinci çeyreğinde tamamlanması bekleniyor.

DEFTER DEĞERİ KADAR

DenizBank’ın KAP açıklamasında, Sberbank ile Emirates NBD arasındaki anlaşmanın yeniden düzenlenen hükümlerine göre satış bedelinin, “DenizBank’ın 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla sahip olduğu 15.51 milyar TL’lik konsolide özkaynak büyüklüğüne istinaden 15.48 milyar TL bedel üzerinden” belirlendiği ifade edildi. DenizBank Genel Müdürü Ateş geçen yılın ekim sonu itibarıyla 14.6 milyar lira olarak değerlenen DenizBank’ın satış fiyatının şu anda 15.5 milyar lira olduğunu belirterek “Bu da aşağı yukarı defter değerimizle birebir ölçüşüyor” dedi.

Emirates NBD ile görüşmeler sonucunda 3 Nisan 2019 itibarıyla satış anlaşmasında bir revizyon yapıldığını anlatan Ateş, satışın henüz sonuçlanmadığını, alıcı ile satıcının anlaştığını, ancak burada her türlü düzenleyicinin onay sürecinin bulunduğunu söyledi. Ateş, başta Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) olmak üzere Türkiye’deki düzenleyicilerin onayının önemli olduğunu vurgulayarak, çünkü satışa konu hisselerin DenizBank’a ait olduğunu ifade etti.

ONAY SÜRECİ BAŞLADI

DenizBank satışının ne zaman tamamlanacağının regülatörlerin onay sürecine bağlı olduğunu aktaran Ateş, “Alıcı ile satıcı görüşmeleri sona erdi. Sonraki aşama, düzenleyicilerin vereceği onayla ilgili. Bürokratik işlem ve her türlü onayın ayrıntılı olarak yapıldığı bir işlem. Ne kadar süreceğini bilmiyorum ama en kısa sürede tamamlanması arzumuzdur” diye konuştu. Ateş “Banka bugüne kadar 4 kere el değişti ama hiç temettü ödemedi. Bütün kaynak Türkiye’de kaldı” dedi. Türkiye Bankalar Birliği’nin Eylül sonu verilerinde aktiflerine göre Türkiye’nin 9’uncu büyük bankası, 6’ıncı büyük özel bankası olan DenizBank, halka açık olsa da borsada işlem gören payların sermayesine oranı yüzde 0.1’den düşük seviyede bulunuyor.

SATIŞTA RUSYA’YA YAPTIRIM ETKiLi OLDU

DENİZBANK’IN çok kıymetli bir varlık olduğuna vurgu yapan Hakan Ateş, 4 kere aynı yönetim ve isimle el değiştirdiğini, büyümesini sürdürdüğünü söyledi. Ateş, çok büyük ve 100 yıllıkmazisi olan bankaların defter değerlerinin bir hayli altında işlem gördüğüne işaret ederek, “DenizBank hisselerinin birebirdeğerle el değiştirmesi çok önemlidir” ifadesini kullandı. HakanAteş, Amerika ve Avrupa Birliği’nin Rusya’ya karşı yaptırımlarının, Rus bankalar ve Sberbank’ın yurt dışı operasyonlarında birengel yarattığını belirterek, “Biz bu engeli DenizBank adına aştık ama genel çerçeve itibarıyla hissedarımızın böyle bir durumu olduğu ortada. Aksi halde zaten hisseleri satma gibi bir düşüncesi olacağı kanaatinde olacağı ben hiç değilim” dedi

TEK HANELi ENFLASYONU ARTIK BU ÜLKE HAK EDiYOR

ATEŞ “Baz etkisi nedeniyle enflasyon bu yıl muhakkak düşecek ama inşallah öngörülen kadar düşer. Önümüzdeki yıl özellikle daha da düşmesi lazım. Tek haneli enflasyonu artık bu ülke hak ediyor. Buna mukabil de Türkiye’nin büyümesini normal ayarına, yüzde 4’ler ve üzerine çıkarıp yılda 700-800 bin iş yaratması lazım. Önümüze baktığımızda 4.5 yıl seçim olmayacak. Bu politik açıdan stabilize demektir ve önemlidir.Bunun da en iyi ve liyakatli kadrolarla başarıya ulaştırılacağına, yurdunu seven bir insan olarak inanıyorum” dedi.