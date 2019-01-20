Seçimden korkan CHP Tünel’e ‘evet’ dedi

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nde, İstanbul Boğazı’nın altından geçecek Anadolu ile Avrupa yakasındaki kara yollarını birbirine bağlayarak ulaşımda büyük rahatlık sağlayacak olan ‘3 Katlı Büyük İstanbul Tünel Projesi’nin plan değişikliği teklifleri oybirliğiyle kabul edildi. 2015’teki oylamada ilk plana ‘hayır’ diyen ve salonu terk eden CHP’li üyeler bu kez ‘evet’ dedi. CHP Grup Başkanvekili Ertuğrul Gülsever ‘evet’ gerekçesini ise yaklaşan seçimlere bağladı.

SÜRECİN GELİŞİMİ

Büyük İstanbul Tüneli ile ilgili plan süreci yaklaşık 3 yıldır sürüyordu. Üç yıl önce Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın hazırladığı teklif, rapor ve yazıları önce, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne gönderildi. Bunun üzerine belediye yapılacak imar değişikliğini, bir rapor haline getirerek Ulaşım ve Trafik ile İmar ve Bayındırlık komisyonlarına gönderdi. Tadilat Teklifi, ilgili komisyonlarda görüşüldü. Hem Ulaşım ve Trafik Komisyonu hem de İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun CHP’li Meclis üyeleri, plan tadilat teklifine ret oyu verdi.

SEÇİMİ HATIRLADILAR

Ardından ‘3 Katlı Büyük İstanbul Tünel Projesi’nin, plan tadilat teklifine ilişkin rapor, CHP’li Meclis üyelerinin ‘Karara katılmıyorum’ imzasıyla İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’ne sevk edildi. Rapor önceki gün Belediye Meclisi’nde görüşüldü. Bu sırada söz alan CHP Grup Başkanvekili Ertuğrul Gülsever, 3 Katlı Büyük İstanbul Tüneli Projesi’nin, İstanbul’u çok derinden etkileyeceğini söyledi. Projeyi eleştiren Gülsever, bu plana CHP’nin yine ‘hayır’ oyu vereceği beklentisinin olduğuna inandığına belirterek “Eğer biz karşı çıkıp ret oyu verirsek yine seçim meydanlarında ‘CHP bu plana da karşı çıktı.’ propagandası yapılacak. CHP Grubu olarak çekincelerimizi dile getirerek ‘evet’ diyeceğiz” dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Ömer Lütfü Arı ise dünyada eşi benzeri olmayan bir eseri İstanbul’a kazandırma adına atım atmaktan büyük memnuniyet duyduklarını söyledi. Arı CHP’lilerin “evet” oyu vermelerini duyurmalarını takdirle karşıladıklarını belirtti. Konuşmaların ardından Meclis Birinci Başkanvekili Ahmet Selamet, raporu oylamaya sundu. İstanbul Boğazı’nın altında geçecek 3 Katlı Tünel projesi, oy birliğiyle kabul edilerek Meclis’ten geçti.