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Şekerbank Genel Müdürü görevinden ayrıldı

Şekerbank'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında Şekerbank Genel Müdürü Servet Taze bugün itibarıyla görevinden ayrılacağı ve yerine Genel Müdür Yardımcısı Erdal Erdem'in vekalet edeceği bildirildi.

  • AA
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Şekerbank Genel Müdürü Servet Taze bugün itibarıyla görevinden ayrıldı. 

Şekerbank'ın KAP'a yaptığı açıklamada verilen bilgilere göre, bankacılık sektöründeki 25 yıllık kariyerinde birçok üst düzey görev yürüten Erdal Erdem, kariyerine 1995 yılında Family Finans Kurumu AŞ'de başladı.

ERDEM, KASIM 2017'DEN BERİ MÜDÜR YARDIMCILIĞI YAPIYORDU

Erdem, 2014 yılına kadar yürüttüğü Ziraat Bankası Yönetim Kurulu Üyesi ve Kredi Komitesi Üyesi, Ziraat Finansal Kiralama AŞ Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Ziraat Bankası Moskova CJSC Yönetim Kurulu Üyesi görevlerinin ardından Mart 2014'te Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı.

2017 yılına kadar aynı zamanda Halk Faktoring Yönetim Kurulu Başkanı ve Halkbank Belgrad AŞ Yönetim Kurulu Üyesi olarak da görev yapan Erdem, Kasım 2017'de Şekerbank Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı.

Görevinden ayrılan Şekerbank Genel Müdürü Servet Taze

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