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Şentop: Büyüme yolculuğu cesaretli iş adamlarıyla olacak

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın (BTSO) Ekonomiye Değer Katanlar Ödülleri sahiplerini buldu.

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7 Kategoride 62 kişi ve kuruluşun ödül aldığı gecede; 2018 yılında en fazla ihracat yapan firma kategorisinde Oyak Renault, Tofaş ve Bosch ilk üç sırada ye alırken,  Kurumlar Vergisi kategorisinde Odelo Otomotiv, Çemtaş Çelik ve Polyteks Tekstil firmaları zirveyi paylaştı. Gecede ‘Dönüşüm ve Fark Yaratanlar’ kategorisinde ise Ermeksan Makine, Duray Ulaşım, İgrek Makine ve Barida Makine firmaları ödül kazandı. Törende konuşan TBMM Başkanı Mustafa Şentop “Büyüme yolculuğu cesaretli iş adamlarıyla olacak. Türkiyemizi hep birlikte büyüteceğiz. Bursa büyüyecek, Bursa büyürse de Türkiye büyüyecek” dedi. Türkiye’nin karşılaştığı her zorluktan güçlenerek çıktığını belirten BTSO Başkanı İbrahim Burkay ise “Her bir zorluk bizim için yeni bir sıçramanın vesilesi oluyor. Güvenliğimizi tehdit eden terör unsurlarına karşı yürüttüğümüz operasyonları engelleyenlere karşı kendi milli sanayi yatırımlarımızı daha da artırdık” dedi.

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