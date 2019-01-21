Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar 5,3320 liradan, avro 6,0720 liradan haftaya başladı.
- AA
Kapalıçarşı'da 5,3300 liradan alınan dolar, 5,3320 liradan satılıyor. 6,0700 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,0720 lira olarak belirlendi.
Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 5,3570 lira, avronun satış fiyatı ise 6,1060 lira olmuştu.
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