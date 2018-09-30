Serpil Timuray Financial Times listesinde 

Listeye, kendi kariyerlerinde önemli başarılara imza atmanın yanı sıra işyerinde cinsiyet eşitliğinin artması için çalışan kadın liderler seçiliyor.

15 MİLYON KADIN

Vodafone Grubu içinde ‘Çeşitlilik ve Dahiliyet Komitesi’ne liderlik eden Serpil Timuray, kadınların iş dünyasına katılımını artırmak ve kariyerlerinde yükselmelerini desteklemek üzere global programlar geliştiriyor. Komitenin başlattığı uluslararası programlar arasında, kadın çalışanlara en az 16 hafta tam ücretli doğum izni ve işe döndükleri tarihten sonraki ilk 6 ayda haftada 30 saat tam ücretle çalışma hakkı veren ‘Özel Doğum İzni’ politikası yer alıyor. Ayrıca Çeşitlilik ve Dahiliyet Komitesi’nin geliştirdiği projeler arasında kariyerine ara vermiş orta ve üst düzey yönetici pozisyonundaki kadınları iş hayatına geri kazandırmak üzere tasarlanan, dünyanın en büyük işe alım programlarından “ReConnect” öne çıkıyor. Timuray’ın 2017 yılında Vodafone Grubu’nun gelişmekte olan pazarlarında başlattığı “Connect” programı ise bu ülkelerde 50 milyon kadının mobil teknolojilerle ekonomik ve sosyal hayata kazandırılmasını, böylece 2025 yılına kadar cinsiyet uçurumunun önemli ölçüde kapatılmasını hedefliyor. Kadınlar için finansal erişim, beceri geliştirme, girişimcilik ve sağlık gibi konularda özel ürün ve hizmetlerin sunulduğu bu programla, bugüne kadar 15 milyonu aşkın kadına ulaşıldı.