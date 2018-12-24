Emekli maaşı zammı ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? SGK Bağkur emekli maaşları ne kadar artacak 2019 Ocak emekli memur maaş zammı hesaplama nasıl yapılır SSK ve Bağ-Kur emeklileri ne kadar zam alacak? Emeklilerin kafalarında şu sıralar en çok bu konu yer alıyor. Ocak ayı zammını açıklanacak enflasyon oranı belirleyecek. Merkez'in enflasyın tahminlerini yüksek tutması, emeklilerinin merakını daha çok arttırdı. Temmuz ayı zammı ve bayram ikramiyelerle SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yüzleri gülerken, gözler Ocak ayı zammına çevirilmiş durumda. Enflasyon oranlarının tahmini ile emekli maaşı zamları daha çok merak edilmeye başladı. Alınan son dakika bilgisine göre; 150 bin emekliye seyyanen zam yapılarak, en düşük maaş bin liraya çıkarılacak! SSK ve Bağ-Kur emeklilerine maaş iyileştirmesi için düğmeye basıldı. İlk etapta 150 bin emekliye seyyanen zam yapılarak, en düşük maaş bin liraya çıkarılacak. Ardından da taban maaşın, belirlenecek asgari ücretle eşitlenmesi gündeme gelecek. Emekli maaşı zammı son dakika haberleri ve yeni gelişmeler star.com.tr'de.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri, yılda iki kez enflasyon oranında zam, bayramlarda ise ikramiye alıyor. Bu kapsamda taban maaşlara bakıldığında, en düşük Bağ-Kur emeklisi maaşının bin 53, Bağ-Kur Tarım emeklisi maaşının bin 79, 2000 yılı öncesi SSK emeklisi maaşının bin 733, 2000 yılı sonrası SSK emeklisi maaşının bin 21, memur emeklisi maaşının ise 2 bin 149 lira seviyesinde olduğu görülüyor.



TABAN BİN LİRA OLDU



Bu tablonun dışında, bin liranın altında maaş alan 150 bin emekli var. Meclis’e sevk edilen tasarıya göre, bu kişilerin maaşı bin liraya yükseltilecek. Düzenlemenin hayata geçmesiyle en düşük emekli maaşı bin liraya çıkacak. Ancak iyileştirme çalışmaları bununla da sınırlı kalmayacak. Taban maaşları daha da yukarı çekmek için çalışmalar sürecek. Önümüzdeki dönemde taban maaşın asgari ücret seviyesine çekilmesi de söz konusu olabilecek. Bu formüle göre; asgari ücretin altında maaş olmayacak.



600 TL'YE VARAN ZAM



Özellikle 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarla Bağ-Kur tarım emeklilerinin maaşlarında ciddi zamlar ortaya çıkacak. Yeni yılda 2 bin lira seviyesine yükselmesi beklenen asgari ücret, emekli maaşlarının da tabanını oluşturacak. Formül hayata geçerse, en düşük SSK emeklisi aylığında yaklaşık 600 lira artış olacak.



HESAP DEĞİŞECEK



Emekli aylıklarını iyileştirmek için ikinci formül, zam farklılıklarının ortadan kaldırılması. Sosyal güvenlik kurumlarının tümü, SGK çatısı altında birleştirildi. Ancak gerek emeklilik hesaplamaları, gerekse zam kararları hâlâ farklı uygulanıyor. Bağ-Kur ve SSK enflasyonu beklerken, Emekli Sandığı emeklileri toplu sözleşmeye bağlı bulunuyor. Tüm emeklilerin toplu sözleşmeyle belirlenen rakam üzerinden zam alması için çalışmalar devam ediyor.

Memur emeklilerine, yüzde 4 zamma ilaveten, 6 aylık enflasyonun yüzde 3.5'i aşan kısmı kadar fark yansıtılacak. Temmuz-Ekim enflasyonu yüzde 12.26 çıkarken, zam oranı için 2 veri kaldı.



2019 programına göre;



2018'in ikinci yarısındaki enflasyon yani SSK ve Bağ- Kur'luların zam oranı yüzde 10.65 olacak. Maaşlarda 108-521 lira arasında artış olacak.





Memur emeklilerinin toplam zam oranı da yüzde 11.15 olarak gerçekleşecek. En düşük aylık 239 lira artacak.



Merkez Bankası'nın tahminine göre; 2018'in ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 13.12 olacak. Bu durumda Ocak'ta SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 13.12, memur emeklilerine de yüzde 13.62 artış yansıtılacak.



SSK ve Bağ- Kur'luların maaşı 134-641 lira arasında, en düşük memur emeklisi aylığı 293 lira yükselecek.



Merkez Bankası'nın son beklenti anketine göre; 6 aylık enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 13.99 olacak.



Memur emeklilerinin de bu durumda Ocak zammı yüzde 14.49'a ulaşacak.



SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin geliri 142 ile 684 lira arasında artacak. En düşük memur emeklisi aylığındaki artış ise 311 lira olacak..

Ocak ayında yapılacak maaş artışında en önemli etken, enflasyon oranları olacak. 2018 yılı ikinci yarısında gerçekleşecek enflasyon rakamlarına göre yapılacak zam miktarı açıklanacak. Peki en düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar olacak? Emekliler için Ocak zam ayı olacak. 2018'in ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon; SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını, memur emeklilerinin ise alacağı farkı gösterecek.

Memur emeklilerine, yüzde 4 zamma ilaveten, 6 aylık enflasyonun yüzde 3.5'i aşan kısmı kadar fark yansıtılacak. Temmuz-Ekim enflasyonu yüzde 12.26 çıkarken, zam oranı için 2 veri kaldı. Ancak ipuçları geliyor: 2019 programına göre; 2018'in ikinci yarısındaki enflasyon yani SSK ve Bağ- Kur'luların zam oranı yüzde 10.65 olacak.

Maaşlarda 108-521 lira arasında artış olacak. Memur emeklilerinin toplam zam oranı da yüzde 11.15 olarak gerçekleşecek. En düşük aylık 239 lira artacak. Merkez Bankası'nın tahminine göre; 2018'in ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 13.12 olacak.

SSK ve Bağ- Kur'luların maaşı 134-641 lira arasında, en düşük memur emeklisi aylığı 293 lira yükselecek. Bu durumda Ocak'ta SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 13.12, memur emeklilerine de yüzde 13.62 artış yansıtılacak. Merkez Bankası'nın son beklenti anketine göre; 6 aylık enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 13.99 olacak.

Memur emeklilerinin de bu durumda Ocak zammı yüzde 14.49'a ulaşacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin geliri 142 ile 684 lira arasında artacak. En düşük memur emeklisi aylığındaki artış ise 311 lira olacak.

Yıllar süren iş hayatlarını tamamlayıp emekli oldukları takdirde ne kadar emekli maaşı alacaklarını merak eden vatandaşlar, konu hakkında araştırma yapıyor. Emekli olmaya hak kazandıktan sonra alacakları maaş miktarı hakkında fikir sahibi olmak isteyen çok sayıda kişi, bu konuda internette sorgulama yapıyor.

Kanunen belirlenen prim gün sayısını tamamlamaya çalışan ve diğer şartları yerine getirerek emekli olmaya bir adım daha yaklaşan yüzbinlerce çalışan, emekli maaşlarının nasıl hesaplanacağını ve emekli olduktan sonra aylık ne kadar maaş alacakları hususunda bilgi almak istiyor.