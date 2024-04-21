İSTANBUL 19°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Nisan 2024 Pazar / 13 Sevval 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,5038
  • EURO
    34,7826
  • ALTIN
    2499.53
  • BIST100
    9693.46
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • SGK, ''İyi Uygulama Ödülleri'' kapsamında 10 ödüle layık bulundu
Ekonomi

SGK, ''İyi Uygulama Ödülleri'' kapsamında 10 ödüle layık bulundu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK), Uluslararası Sosyal Güvenlik Teşkilatınca (ISSA), 'İyi Uygulama Ödülleri' kapsamında 10 ödüle layık bulunduğunu duyurdu.

AA21 Nisan 2024 Pazar 13:46 - Güncelleme:
SGK, ''İyi Uygulama Ödülleri'' kapsamında 10 ödüle layık bulundu
ABONE OL

Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin 22 yılda yaşadığı büyük değişim ve dönüşüm hamlesinin en başarılı alanlarından biri olan SGK'nin, çalışma ve hizmetleriyle tüm dünyaya örnek olmaya devam ettiğini belirtti.

Kurumun, 16-18 Nisan'da Portekiz'de gerçekleştirilen ISSA Avrupa Sosyal Güvenlik Forumu'nda, ISSA İyi Uygulama Ödülleri kapsamında, 7'si liyakat ve 3'ü de iyi uygulama tasdik ödülü olmak üzere 10 ödüle layık görüldüğünü belirten Işıkhan, "Yüksek özveri ve fedakarlıkla milletimize hizmet eden SGK ailemizi tebrik ediyorum. 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın.' anlayışıyla çalışmalarımızı gayretle sürdürmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

  • ödül
  • Bakan Işıkhan

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.