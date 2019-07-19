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Sıfırcı hocalara inat Türkiye yükselişte

Piyasalar Trump’ın açıklamaları ve sonrasında Hakan Atilla’nın tahliye haberiyle pozitif bir gün geçirdi. Ancak tahliye haberinin geldiği akşam saatlerinde Fitch, 15 Türk bankasının notunu düşürdü. Haber ne Borsa’yı ne de TL’yi etkiledi. Türkiye’nin risk primi ise 6 puan birden geriledi.

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Piyasalar artık ‘sıfırcı hoca’ların hamlelerine prim vermiyor. Piyasalar ABD Başkanı donald Trump’ın yaptırımla ilgili pozitif açıklamaları ve sonrasında eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’nın tahliye haberiyle pozitif bir gün geçirdi. Ancak tahliye haberinin geldiği akşam satlerinde kredi derecelendirme kuruluşu Fitch 15 Türk bankasının notunu birden düşürdü. Buna rağmen not indiriminin indirimi habarenin açıklandığı saatlerde 102 bin lira seviyesinde olan Borsa günü 101 bin 848 seviyesinden kapattı. Borsa’daki günlük artış ise yüzde 0.3 oldu. Böylece Borsa’nın son bir haftadaki kazancı ise yüzde 5.3’e ulaştı. Son 1 haftada Türk Lirası (TL) de dünyadan pozitif ayrıştı. Dolar son 1 haftada 5.72 lira seviyesinden 5.64 lira seviyesine kadar geriledi. 

Böylece mayıs ortasından bu yana ABD ile yaşanan S400 ve F35 gerilimi, kredi derecelendirme kuruluşlarının not indirimleri, Doğu Akdeniz’de yükselen tansiyon ve Merkez Bankası’nda yapılan değişikliklerden sonra çizilen felaket senaryoları piyasalarda pek taraftar bulmadı.

DOLARA TALEP AZALDI

Uzmanlar yabancı yatırımcıların artık fazla dolar almadığını, yerli yatırımcının da dolar talebinin azaldığına dikkat çekiyor. Işık Menkul Değerler Araştırma Uzmanı Yusuf Kavak, dolarda 5.57 seviyesinin altına kalıcı gerilemesi halinde 5.30’lara hareketin başlayabileceğini söyledi. Integral Yatırım’ın bilgi notunda da “Kur 5.65 seviyesinin altına gevşemiş durumda ve kur bu hareketinde başarılı olursa geri çekilme hareketi 5.60 seviyesinin altına doğru sürebilir” ifadesi kullanıldı.

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