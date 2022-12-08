Silivri Doğalgaz Depolama Tesisi önümüzdeki hafta açılıyor

Silivri'de bulunan Kuzey Marmara Doğal Gaz Depolama (Faz III) projesi çalışmaları tamamlandı. Enerji Bakanı Fatih Dönmez Silivri Doğal Gaz Depolama Tesisi'nin 4,6 milyar metreküplük genişletme fazını tamamladığını ve önümüzdeki hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açılacağını söyledi.

Dünyada enerji krizinin gündemde olduğu bu dönemde Türkiye, Marmara Denizi'nin tabanındaki eski doğalgaz sahasına 4.6 milyar metreküp doğalgaz depolayacağı dev bir projeyi hayata geçiriyor. Proje ile depolama alanı 4.6 milyar metreküp depolama alanı, günlük 75 milyon metreküp ise geri üretim yapılacak. Bu amaçla Marmara Denizi'nde Anadolu-01 ve Aras platformları kuruldu. Sabit deniz platformlarının altına toplam 18 kuyu açıldı. Önümüzdeki hafta açılacak tesis, kendi alanında Avrupa'daki en büyük tesis olma özelliğini de taşıyor.