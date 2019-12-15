Sınır kapılarında randevulu sistem hayata geçiyor

TBMM Genel Kurulunda, Ticaret Bakanlığı ile ilgili ve bağlı kurumların 2020 yılı bütçelerine ilişkin konuşan Pekcan, yetkilendirilmiş yükümlü sayısının 2020’de 500’ü bulmasını öngördüklerini söyledi. Bakan Pekcan, “İthalatta Yerinde Gümrükleme uygulamasını 2020 yılı içinde hayata geçireceğiz” dedi. Sınır kapılarındaki araç trafiğinin yönetilmesi ve düzenlenmesine ilişkin ‘Randevulu Sanal Sıra Sistemi’ uygulamasını 2020’de devreye alacaklarını bildiren Pekcan, “Varış Öncesi Gümrükleme Projesi”nin havayolu taşımacılığına da uygulanması için çalışmaları gelecek yıl tamamlayacaklarını ifade etti. Ruhsar Pekcan, gümrük işlemlerinde etkin ve modern bir risk yönetimi anlayışını ortaya koyma gayretinde olduklarını dile getirdi. Geçen yıl 21 kara kapısına plaka tanıma sistemleri kurulduğunu hatırlatan Bakan Pekcan, yıl sonu itibarıyla 10 Ro-Ro limanında da bu sistemlerin kurulumunu devreye aldıklarını belirtti. TÜBİTAK ile gerçekleştirilen ‘Yolcu Görüntüleme Sistemi’nin, gizlenen yasa dışı eşyaları fiziki müdahale olmadan tespit ettiğini anlatan Pekcan, gümrüklerde ilk kez kullanılmaya başlanan insansız hava araçlarını deniz devriye ekiplerinin çalışmalarına entegre ederek kullandıklarını aktardı. Pekcan “1 Ocak 2020’den itibaren ihracatçılarımızın tüm başvurularını Devlet Destekleri Yönetim Sistemi üzerinden dijital olarak alıp cevaplayacağız” diye konuştu.

Kapıkule’de inşaat bitiyor Bakan Pekcan, Öncüpınar Kapıkule, İpsala ve Hamzabeyli gümrük kapılarındaki inşaat çalışmalarını 2020’de tamamlayacaklarını belirterek, “Habur Gümrük Kapısı’nda inşaat çalışmalarımıza başladık. Gürbulak, Pazarkule ve Türkgözü gümrük kapılarının ise yeniden inşasına yönelik ön çalışmalarımız başladı” dedi. Pekcan, Türkiye’nin dört bir yanındaki gümrüklerde, pek çok yeniliği yoğun şekilde uyguladıklarını, teknolojik yatırımlar yaptıklarını belirtti. Pekcan, 2019’da Çobanbey Gümrük Kapısı inşaatıyla birlikte Kapıköy ve Sarp gümrük kapılarında yeni tesisleri hizmete aldıklarını, Afrin’de açılan Zeytin Dalı Gümrük Kapısı’nı faaliyete geçirdiklerini söyledi.