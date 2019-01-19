12°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,3234
  • 6,0499
  • 219.234
  • 98.454
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

Sinop'ta balıkçılar umutlarını dip balıklarına bağladı

Hava şartlarının olumsuz etkilemesi sonucunda artan balık fiyatları tüketimin düşmesine sebep oldu. Balıklar fiyatların artmasının ardından daha az miktarlarda alıcı buluyor.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Balıkçılar bu haftayı Sinop'un gözdesi hamsiden yana durgun geçiriyor. Tezgâhlarda hamsi yok. Karadeniz'de hamsi sürülerinin azalması ile Sinop balık tezgâhlarında, geçen hafta da az olan hamsi bu hafta piyasada hiç yok. Balıkçılar, umutlarını çinekop, barbunya ve istavrit gibi dip balıklarına bağladı.
 
Bazı balık fiyatları ise şu şekilde: 
Çinekop 30, istavrit 8-10, mezgit 12,5 ve barbun ise 30 TL. 
 

´Terör bataklığını kurutmadan durmayacağız´

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Savunma Bakanlığından 'Yeni askerlik sistemi' açıklaması

Savunma Bakanlığından 'Yeni askerlik sistemi' açıklaması

'Türkiye'yi bölme planı' devreye konulmuş

'Türkiye'yi bölme planı' devreye konulmuş

"Çoruh'un gerdanlıkları"ndan 6 milyar liralık gelir sağlandı

'Çoruh'un gerdanlıkları'ndan 6 milyar liralık gelir sağlandı

ABD uzaya casus uydu gönderiyor

ABD uzaya casus uydu gönderiyor

Ülke karıştı: Uçaklarının üçte biri uçmak için uygun değil

Ülke karıştı: Uçaklarının üçte biri uçmak için uygun değil

Bakan Soylu: Oy kullanmalarının önündeki engel kaldırıldı

Bakan Soylu: Oy kullanmalarının önündeki engel kaldırıldı

'Ukrayna'ya İHA ihraç eder hale geldik'

'Ukrayna'ya İHA ihraç eder hale geldik'

Dev projenin planları onaylandı

Dev projenin planları onaylandı
 

POPÜLER HABERLER

Suriyeli küçük kız, ilk defa Türkiye´de duydu

Suriyeli küçük kız, ilk defa Türkiye´de duydu

Tam Ay Tutulması çok büyük etkilerle geliyor

Tam Ay Tutulması çok büyük etkilerle geliyor

Yemen'de katliam yapan BAE'nin F-16 pilotlarına ABD'nin eğitim verdiği ortaya çıktı

Yemen'de katliam yapan BAE'nin F-16 pilotlarına ABD'nin eğitim verdiği ortaya çıktı

Batman Millet Bahçesi'nin ihalesi yapıldı

Batman Millet Bahçesi'nin ihalesi yapıldı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA