Sirkeci-Harem dışındaki tüm iç hatlar kapandı

Şirket 1 Aralık itibarıyla Sirkeci-Harem hattı hariç iç hat seferlerinin geçici olarak durdurulduğunu bildirdi.

1 ARALIK’TA DURUYOR

Özelleştirme sonrasında yaşanan gelişmeler nedeniyle İDO iç hatlarının sürdürülemez bir noktaya geldiği savunulan açıklamada “İDO Yönetim Kurulu, 7 Kasım toplantısında, kredi yapılandırma görüşmelerini yaptığı bankaların tavsiye ve görüşleri doğrultusunda, yabancı stratejik ortağı Souter’in de talebiyle Uluslararası Hukuk Platformu’na başvurmadan önce tüm zarar eden hatlarını kapatarak, bir parça olsun kanamayı durdurmayı hedeflemiştir. Bu şartlar dahilinde 1 Aralık 2018 itibarıyla Sirkeci-Harem hattı hariç iç hat seferlerimizi geçici olarak durdurduğumuzu anlayışınıza sığınarak bildirmek isteriz. Bu kapsamda 1 Aralık’ta Bostancı-Beşiktaş, Bostancı-Kadıköy-Yenikapı-Bakırköy, Adalar hatlarımız geçici olarak durdurulacak. Bostancı, Yenikapı ve Kadıköy iskelelerimiz ise şehir dışı hatlar için faaliyet vermeye devam edecektir” denildi.

Açıklamada “BUDO İstanbul/Bursa arasında seferleriyle haksız rekabete sebep olmuştur.Özelleştirme sözleşmesinde yer alan Ambarlı Liman arsasının bugüne kadar İDO’ya teslimi yapılmayarak, İDO’nun Ambarlı’dan/YALOVA / MUDANYA / BANDIRMA RO-RO Projesini hayata geçirilmesi engellenmiştir. Eskihisar/Topcular arasında hiçbir bedel alınmadan NEGMAR isimli şirketin yan kuruluşlarına İZMİT Belediyesi aracılığı ile iskele tahsis ederek gelir kaybına uğratmıştır” denildi.