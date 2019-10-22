ABD’nin teröristleri çekme süreci bu akşam biterken ve Rusya’da bugün kritik bir zirve gerçekleşecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Rusya Devlet Başkanı Putin ile yapacağı görüşmeden çıkacaklar merakla beklenirken Stratejist Cünety Paksoy, süreçle alakalı yatırımcılara önemli tavsiyelerde bulundu. Aktif yatırımcıların gelişmeleri yakından izlemesini tavsiye eden Paksoy, “ Rusya’dan olumlu bir haber bekliyoruz. ABD’nin yaptırımları çekmesi, Halkbank konusunda da verilen sözlerin tutulmasıyla Türkiye ekonomisi olumlu bir sürece girer” dedi.

“PİYASALAR YAPTIRIMLARIN ÇEKİLMESİNİ BEKLİYOR”

Yaptırımlar konusunda ABD’nin tamamen başa dönmesi gerektiğini belirten Paksoy, “ Bu durum ABD’nin Türkiye’ye karşı herhangi bir yaptırımının olmadığı durumdur” mesajı verdi. ABD’nin Halkbank aleyhine açtığı davayı gündeme getiren Paksoy, “Bunu devamlı pişirip pişirip önümüze getiriyorlar. Bunun da bitmesi lazım. Trump, bunun sözünü Cumhurbaşkanımıza verdi. Artık bu söz tutulsun” dedi. Piyasaların bunun gerginliğini yaşadığını belirten Paksoy, “Borsa’da yaşanan gidiş gelişler, piyasaların asıl beklentisinin ABD yaptırımlarının geri çekilmesi olduğunu ortaya koyuyor” ifadelerini kullandı.

“BUNLAR OLUNCA PİYASA OLUMLU SÜRECE GİRER”

Rusya’dan gelecek olumlu bir haber, ABD’nin yaptırımlarını kaldırması ve Halkbank dosyasının tamamen ortadan kalkmasıyla ilgili pozitif senaryoyu değerlendiren Paksoy, “Kur tarafı hızlıca dengelenir, Borsa harekât öncesine geri döner ve Türkiye olumlu bir ekonomik sürece girer” dedi. Olumlu süreçte Merkez Bankası’nın elinin de rahatlayacağını dile getiren Paksoy, “Yıl sonuna kadar 200 baz puanlık faiz indirme alanı var, bunun 100 puanının bu ay gerçekleşeceğini düşünüyorum” yorumunda bulundu.