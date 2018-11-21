Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara İl Müdürü Bülent Korkmaz, "Soğan fiyatları düşüş eğilimine girdi. Düne, bir iki gün öncesine göre 20-30 kuruş civarında fiyatlarda düşüş var." dedi.

Ankara'nın Polatlı ilçesine bağlı Sakarya Mahallesi'nde yapılan denetimlere katılan Korkmaz, daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Polatlı'nın, Türkiye'nin soğan üretiminin üçte birini karşıladığını belirten Korkmaz, il genelindeki toplam üretimin 500 bin ton civarında olduğunu kaydetti.

Korkmaz, son dönemde fiyatlardaki artış nedeniyle Tarım ve Orman Bakanlığı ile Vergi Dairesi Başkanlığından gelen ekiplerle Polatlı'da soğan üretimi yapan 40'ın üzerindeki kırsal mahallede inceleme ve denetimler yaptıklarını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Kesinlikle vatandaştan hasat döneminde soğanı ucuz alıp depolarda stok yapılmasına izin verilmeyecek. Bu konuda duyumlar alıyoruz. Dün de ekipler denetim yaptılar. Denetimlerde depoların bir kısmı kapalıydı. Bugün itibariyle tespit ettiğimiz 43 büyük depoda, depoların büyük kısmının açıldığını gördük ve bugün itibariyle hallere soğan sevkiyatı başladı. Soğan fiyatları düşüş eğilimine girdi. Düne, bir iki gün öncesine göre 20-30 kuruş civarında fiyatlarda düşüş var."

Ürünlerin üreticiden çıkış, depolara geliş fiyatını bakanlık olarak takip ettiklerini anlatan Korkmaz, şöyle devam etti:

"Soğanın olması gereken fiyatın üzerinde olduğunu biliyoruz. Bunu yapan belli tüccarlar, özellikle soğanı depolayıp fiyatı yükseltme çabası içerisindeler, tüm kamu kurum ve kuruluşları iş birliği içerisinde bununla gerekli mücadeleyi veriyoruz, vermeye devam edeceğiz. Dün ve önceki gün denetimler yapıldı. Soğan üretimi yapılan tüm köylerde denetim yapılıyor, önümüzdeki dönemde de bu denetimler devam edecek."

Korkmaz, hastalık nedeniyle hasat döneminde soğanda yüzde 10-15 civarında kayıp oluştuğunun tespit edildiğini belirterek, "Ancak hastalık nedeniyle fiyatların bu kadar yükseltilmesi tamamen manipülasyon. Özellikle bunu yapan belli tüccarlar var. Ülkemizin üretim rakamları tüketim rakamlarımızın üzerinde, bizim bir arz açığımız yok. Yeterli üretimimiz var… Fiyatların bu kadar yükselmesinin nedeni, yaz döneminde ürünü toplayıp depolarda stoklayan, manipülasyona yol açan kişilerdir." ifadelerini kullandı.