ŞOK 21 Haziran 2023 aktüel ürünler kataloğu! ŞOK'ta bu hafta neler var?

ŞOK'un bu hafta için hazırlanan aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 21 Haziran 2023 aktüel ürünler kataloğunda yer alan fırsat ürünleri belli oldu. ŞOK'ta bu hafta Teknoloji, Eletrikli El Aletleri, Ev Eşyaları, Züccaciye ve Mutfak Ürünleri, Oyuncaklar ve Kurban Bayramına özel ürünler, Temel ihtiyaç grubunda çok çeşitli fırsatlar, Kişisel Bakım, temizlik ve hijyen grubunda fırsat ürünleri yer alıyor. ŞOK aktüel ürünler kataloğunda ayrıca; Fenoti 42″ Full HD Android Smart Led TV 4399 TL fiyatla yer alıyor. İşte bu hafta ŞOK'a gelen indirimli aktüel ürünlerin kataloğu.

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

ŞOK aktüel ürünler kataloğunun beyaz eşya grubunda yer alan; AKEL Termostatli Saatli 32 Litre Midi Fırın 859 TL, Siyah ve Gri renk seçenekli AKEL Termostatli Saatli 45 Litre Midi Fırın 1,099 TL, AKEL Ekonomik Termostatlı Gross Fırın 829 TL fiyatla satışa sunulacak.

ŞOK 21 Haziran aktüel ürünler kataloğundaki mutfak ürünlerinin devamında kıyma makinesi, blender ve elektrikli barbekü gibi ürünler yer alıyor. Bu kapsamda; AKEL Termostatlı Elektrikli Barbekü 369 TL, AKEL Şişli Ocakbaşı Kapaklı Izgara 519 TL, Akel Tost Makinesi 779 TL, Awox Kıyma Makinesi 1,359 TL, Awox Vite Kıyma Makinesi 1,249 TL, Altus Doğrayıcı 559 TL, Altus Çubuk Blender 519 TL'den satışa sunulacak.

ŞOK'ta bu hafta için hazırlanan elektronik ürünlerin devamında; Taotronics Dokunmatik Kahve Makinesi 1,599 TL, Fenoti 42″ Full HD Android Smart Led TV 4,399 TL,, 5.5 litre kapasiteli Onvo Manuel Airfreyer 1,649 TL, Durdurma ve geri alma fonksiyonu, salça yapma, sucu ve sosis yapma aparatı, kilit fonksiyonlu kaymaz ayaklı Sinbo Salça ve Et Kıyma Makinesi 699 TL olarak karşımıza çıkıyor.

Şok 21 Haziran 2023 kataloğunda tüm reyonlarda karşınıza harika ürünler beklentilerinizi boşa çıkarmayacak. ŞOK'ta bu hafta bahçe mobilyası kapsamındaki fırsat ürünleri ise; Balta 119 TL fiyata sahip olarak satılacak. Elit rattan desen masa 449 liradan, maya rattan desen koltuk 189 TL'den, elit rattan desen koltuk 229 liradan, kral rattan desen tabure ise 49,95 liradan satılacak olup elit rattan desen sehpa 79,95 TL fiyatıyla bu hafta sizlerle buluşacak. Tüm Buğra attan ürünlerinden sonra ise 2 fonksiyonlu batarya ucu 19,95 TL gibi inanılmaz uygun bir fiyatta satışa çıkacak olup fesleğen saksı çiçeği 12,90 liradan müşteriye sunulacak.

Şok 21 Haziran 2023 Kataloğunun züccaciye ürünlerinin devamında; Papilla 3'lü Tava Set 249 TL, Papilla Wok Tava 79,95 TL, Papilla Sos Tava 79,95 TL, Papilla Wok Tava 159 TL, Papilla Sahan 79,95 TL, Ahşap Saplı 18 cm Kurban Bıçağı 39,95 TL, Ahşap Saplı 16 cm Kurban Bıçağı 34,95 TL, Ahşap Saplı 12 cm Kurban Bıçağı 32,95 TL, Satır 49,95 TL, Dişli Ekmek Bıçağı 49,95 TL, Bielyici Masat 24,95 TL, Et Döveceği 99,95 TL fiyattan satışa sunulacak.

ŞOK'ta bu hafta "Çarşamba Fırsatlarını Şok Seviyoruz" etiketi ile SEOWOOD Ahşap Ayakkabılık 99,95 TL, Kadın-Erkek Çift Toka Terlik 139 TL, Kadın Örgü Bant Terlik 79,95 TL, Elit Rattan Desen Masa 449 TL, Maya Rattan Desen Koltuk 189 TL, Elit Rattan Desen Sehpa 79,95 TL, Kral Rattan Desen Tabure 49,95 TL, Elit Rattan Desen Koltuk 229 TL, USSU Kılıç Testere 699 TL, USSU Balta 119 TL, Batarya Ucu 2 Fonksiyonlu 19,95 TL'den sipariş bekliyor olacak.

BİM 20 Haziran 2023 aktüel ürünler kataloğu! BİM'de bu hafta salı neler var? Şok Marketin hazırldığı kampanyalarının devamında oyuncak grubunda harika ürünler var. Hayvan Dosto Oyun Seti 89,95 TL, Gokidy Melisa Bebek ve Havuzu Oyun Seti 199 TL, Gokidy Melisa Bebek ve Makyaj Seti 99,95 TL, Krone Futbol- Voleybol-Basketbol Topu 99,95 TL, Matchbox Beşli Arabalar 179 TL, Gokidy 4×4 Arazi Araçları 49,95 TL, Gokidy Oyuncak Çamaşır Makinesi 59,95 TL olacak.

Şok Aktüel 21 Haziran 2023 Kataloğunda Züccaciye grubunda ise; Kumsal Cam Kapaklı Sote Tava 249 TL, Kumsal Sac Kavurma 159 TL, Flexy Sepet 129 TL, Çiğ Köfte Tepsisi 129 TL, Közmatik 59,95 TL, Beş Bıçaklı İpli Rondo 79,95 TL, Mix Ayranmatik 59,95 TL, Meksi Kesme Tahtası 39,95 TL, Pvc Masa Örtüsü 54,95 TL, Pvc 100×140 cm Masa Örtüsü 44,95 TL, Kurulama Bezi 19,95 TL,Papilla 3'lü Tava Set 249 TL, Papilla Wok Tava 79,95 TL, Papilla Sos Tava 79,95 TL, Papilla Wok Tava 159 TL, Papilla Sahan 79,95 TL, Ahşap Saplı 18 cm Kurban Bıçağı 39,95 TL, Ahşap Saplı 16 cm Kurban Bıçağı 34,95 TL, Ahşap Saplı 12 cm Kurban Bıçağı 32,95 TL, Satır 49,95 TL, Dişli Ekmek Bıçağı 49,95 TL, Bielyici Masat 24,95 TL, Et Döveceği 99,95 TL olacak.

ŞOK'ta bu hafta 25 TL üstü alışveriş kampanyasında seçili ürünleri olarak bu hafta indirimli fiyatları ile sizlere sunulacak.