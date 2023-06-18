BİM'de bu hafta salı neler var? BİM 20 Haziran 2023 aktüel ürünler kataloğu

BİM 20 Haziran 2023 aktüel kataloğundaki fırsat ürünleri raflarda yerini aldı. BİM'e bu salı; Temizlik ve Hijyen, Kişisel bakım, Bisküvi ve atıştırmalık, Bakliyat, Hazır gıda ve İçecek grubundaki fırsatlar dikkat çekiyor. Salı günü için hazırlanan BİM aktüel kataloğunda bu hafta "Birlikte Berekete Kazanan Türkiye" etiketiyle özel ürünler öne çıkıyor. Peki BİM'de bu hafta salı günü müşterileri hangi ürünler karşılayacak? İşte BİM aktüel kataloğundaki indirimli ürünler

BİM 20 HAZİRAN 2023 AKTÜEL ÜRÜNLER

BİM'de bu hafta salı günü makyaj malzemeleri, atıştırmalıklar, deterjanlar, sos çeşitleri ve bayrama özel çikolata-şekerlemeler yer alıyor. Peki bu salı BİM'de neler var? İşte aktüel ürünler kataloğu...

BİM 20 Haziran Salı tarihli aktüel ürünler kataloğun ilk sayfasında; Note Maskara 54,50 TL, Macromax Streç Film 50 TL, Dipliner Ultra Black 52,50 TL, Erkek 100 ml Parfüm 69,50 TL, Sera 12'li Kilitli Poşet 11,50 TL, Ariel 7 Kg Toz Deterjan 165 TL, Pofu 32'li Tuvalet Kağıdı 90 TL, Pofu 12'li Kağıt Havlu 56,75 TL, Domestos 2'li Wc Blok 34,50 TL, Işıl 1200 ml Sıvı Sabun 19,75 TL, Clear 600 ml Şampuan 64,50 TL, Soft Cepli Sunum Peçetesi 20 TL, Doa 1 Litre Arap Sabunu 19,50 TL, Orkid Özel Seri Hijyenik Ped 62,50 TL, Güldal 4 Litre Çamaşır Suyu 29,50 TL, Çok Amaçlı 30'lu Islak Havlu 24,50 TL'den yer alıyor.

BİM'de bu salı; Vileda 5'li Tırtıklı Temizlik Bezi 27,50 TL, Vileda 2'li Ultra Çizmez Sünger 22,50 TL, Miss 1+1 Litre Bulaşık Deerjanı 39,75 TL, Parex 10'lu Battal Boy Çöp Torbası 25 TL, Agu Baby Bebez Bezi Çeşitleri 162,50 TL, Flawless Matte 25 ml Fondöten 59,50 TL, Bulut 5 Litre Çamaşır Yumuşatıcı 49,50 TL,

Ekomis Orta Boy Buzdolabı Poşeti 22,50 TL, Asperox 2.5 Litre Yüzey Temizleyici 34,50 TL, Domestos 5 Litre Ultra Çamaşır Suyu 69,75 TL, Jenny Willy 3×60'lı Pudra Kokulu Islak Havlu 29,50 TL, Capitol-Shela 100 ml Kadın-Erkek Deodorant 16,75 TL, Finish Quantum 100'lü Bulaşık Makinesi Tableti 219 TL olarak raflarda yerini alacak.

BİM aktüel ürünler kataloğundaki fırsat ürünlerinin devamında; Lokman 380 gr Çilek Reçeli 18,50 TL, Eti 3×75 gr Susamlı Bisküvi 16,50 TL, Chefseasons Sarımsak Tozu 12,50 TL, Dardanel 3×75 gr Ton Balığı 44,75 TL, Sırma 4×1 Litre Maden Suyu 27,50 TL, Berk Demle-ME 20'li Siyah Çay 9,50 TL,

Efsane 5 Kg Pilavlık İthal Pirinç 81,50 TL, Tamek 400 gr Barbunya Pilaki 19,75 TL, Dudi Kornet 120 ml Kavun-Mango 7 TL, Eker 125 gr Sütlü Tatlı Çeşitleri 10,50 TL, Dr. Oetker 2'li Bardakta Puding 11,50 TL, Gurme 320 gr Porsi10 İçli Köfte 32,50 TL, Kent Boringer Topping Sıvı Sos 22,50 TL,

Akdo 400 gr Soğuk Baklava Fıstıklı 75 TL, Bifa Escape 50 gr Acılı Fiyonk Kraker 4 TL, Eti 8×61 gr Çilek Kremalı Bisküvi 26,50 TL, Bifa 180 gr Limon Aromalı Mini Kek 16,50 TL, Biscolata Pia 100 gr Frambuaz Jöleli Kek 15 TL, Cipso Max Original 145 gr Patates Cipsi 18,50 TL, Eti Burçak 3×82 gr Kakao Kremalı Bisküvi 21,50 TL,

Alpia Nuga 100 gr Dolgulu Sütlü Çikolata 16,50 TL, Torku Frema 1000 gr Kakaolu Fındık Kreması 77,50 TL, Hoşbeş 142 gr Bitter Çikolata Kremalı Gofret 12,75 TL, Haribo-Berries 130 gr Ahududu Aromalı Yumuşak Şeker 11,50 TL, Eti Burçak 4×100 gr Hindistan Cevizi Kremalı Yulaflı Bisküvi 24,75 TL olarak satışa sunulacak.

BİM'de bu salı; Taşkınlar 5 Kg Un 44,50 TL, Heinz Sos Çeşitleri 28,50 TL, Patito Patates Cipsi 14,25 TL, Çerezza Mısır Çerezi 13,75 TL, Knorr Toz Salata Sosu 14,50 TL, Yemeli Peynir Çeşitleri 37,50 TL, Esmergil 200 gr Zahter 13,50 TL, Kaanlar Zeytin Çeşitleri 14,50 TL, Dudomi Bardak Noodle 8,25 TL, Heinz 2×460 gr Ketçap 44,75 TL, Keyifçe 400 gr Ceviz İçi 69,50 TL,

Milka 100 gr Mini Cookies 26 TL, Esmergil 200 gr Humus 13,50 TL, Eker 65 gr Muzlu Puding 5,75 TL, Dost %1 4×1 Litre Yağlı Süt 59 TL, Tikveşli %18 Yağlı Krema 16,50 TL, Yayla 120 gr Salata Miksleri 15 TL, İçim 1 Litre Kefir Çeşitleri 29,75 TL, Şıpsevdi 100×4,2 gr Sakız 49,50 TL, Chefseasons Soğan Tozu 12,50 TL, Sümeli 900 gr Kova Tereyağı 159 TL olacak.