A101 22 Haziran 2023 aktüel ürünler kataloğu! A101'de bu hafta neler var?

A101 22 Haziran 2023 aktüel ürünler kataloğundaki fırsat ürünleri belli oldu. A101'de bu hafta perşembe günü için hazırlanan katalogta; Teknoloji Ürünleri, Beyaz Eşya ve Elektrikli Ev Aletleri, Elektrikli Bisiklet, Tekstil ve Giyim Ürünleri, Züccaciye ve Mutfak ürünleri, Kişisel Bakım Ürünleri, Müzik Aletleri, Tadilat-Boya, Piknik ürünleri yer alıyor. A101 aktüel ürünlerde bu hafta; 4×4 çift kişilik akülü araba 5.999 TL fiyatıyla satışa çıkıyor. Peki A101'de bu hafta başka neler var? İşte A101 22 Haziran 2023 aktüel ürünler kataloğu

A101 AKTÜEL ÜRÜNLERDE BU HAFTA NELER VAR?

A101'in 22 Haziran Perşembe günü için hazırlanan aktüel ürünler satışa sunuldu. A101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta; Mikrodalga Fırın, Fantom Carbon DC1000 Dik Süpürge, Kiwi El Mikseri, Onvo El Blender Seti, Kiwi Türk Kahvesi Makinesi, Televizyon, cep telefonları, Şarjlı Saç ve Sakal Düzeltme Makinesi, Saç Kurutma Makinesi, Kulak-Burun Kılı Kesme Makinesi, Epilasyon Aleti, dik süpürge, Bluetooth kulaklık, Mikrodalga fırın ve el mikseri gibi ürünlerde sürpriz indirimler var.

A101'de bu hafta; Elektronik ve teknoloji, Beyaz Eşya ve Elektrikli Ev Aletleri, Bisikletler, Kamp ürünleri Tekstil ve Giyim, Züccaciye ve mutfak, Çok amaçlı Ev eşyaları, oyuncaklar ve Temel ihtiyaç kategorisinde kampanyalı ürün fırsatları yer alıyor. Ayrıca Kurban Bayramı için hazırlanan şekerleme ve çikolatalar da raflarda yerini aldı.

A101 Aldın Aldın etiketi ile hazırlanmış olan kataloğun ilk sayfasında 3 farklı fiyat ve boyutta televizyon yer alıyor. Bu ürünler; 4K Ultra HD dahili uydu alıcısı, wifi ve bluetoothlu 3 yıl Vestel servis garantili Toshıba 70″ Ultra 4K Smart Led TV 16499 TL, Toshıba 43″ Full HD Smart TV 6399 TL, HD dahili uydu alıcılı, dahili wifi ve bluetoothlu Toshıba 32″ Uydu Alıcılı Smart Led TV 3899 TL'den satışa sunulacak.

A101 kataloğunda yer alan elektronik ürünlerin devamında ise; 6.71 ekrana sahip 4 GB Ram ve 128 GB dahili hafızalı Xiaomi 10C Cep Telefonu 4999 TL, 4 GB Ram ve 128 GB dahili hafızalı HIKING A41 Cep Telefonu 3199 TL, 3 GB Ram ve 32 GB dahili hafızalı TCL 20E Cep Telefonu 2899 TL, GoSmart 128 GB USB Bellek 119 TL, Trax Bluetooth Hoparlör 239 TL, Lenovo Bluetooth Kulaklık 279 TL, Samsung 15W Şarj Adaptörü – 3A Kablo 299 TL, Orbus Neon Işık Led Şerit Aydınlatma 129 TL'den satılacak.

Beyaz Eşya grubunda ise 22 Haziran 2023 A101 Aktüel Kataloğu içeriğinde; 7 KG çamaşır yıkama kapasiteli 1000 devirli SEG Çamaşır Makinesi 5399 TL, 6 programlı SEG Bulaşık Makinesi 5799 TL, Flavel 3 Çekmeceli Dondurucu 2599 TL, Hyundai Alkali Detox 7 Filtreli Su Arıtma Cihazı 1999 TL fiyattan sipariş bekliyor olacak.

A101 Aktüel 22 Haziran 2023 Kataloğu kampanyalarında yer almış bu fırsat ürünleri sırasıyla şöyle; Samsung Mikrodalga Fırın 1.999 TL, Fantom Carbon Dik Süpürge 729 TL, Kiwi El Mikseri 189 TL, Onvo El Blender Seti 499 TL, Kiwi Türk Kahvesi Makinesi 229 TL, Aprilla Şarjlı Saç ve Sakal Düzeltme Makinesi 169 TL, Arzum Pery Saç Kurutma Makinesi 349 TL, Aprilla Kulak&Burun Kılı Kesme Makinesi 34,95 TL, Arzum Violaet Epilasyon Aleti 299 TL, Kiwi Kıyma ve Salça Makinesi 799 TL, Kiwi Elektrikli Bıçak Bileme Makinesi 199 TL,

A101 aktüel ürünler kataloğundaki ev eşyaları grubundaki fırsatlarda ise; Legend Lux Torba Yaylı Yatak 2.990 TL, Balance Yaylı Yatak 1.890 TL, Çift Kişilik Baza&Başlık Seti 4.250 TL, Tek Kişilik Baza&Başlık Seti 2.250 TL, Therapy Süngerli Yatak 890 TL, Dynamic Yaylı Yatak 1.090 TL, Bamboo Yaylı Yatak 1.190 TL, Relax Süngerli Yatak 790 TL'den A101 market şubelerinde satışa sunulacak.

A101'de bu hafta; Katlanır Elektrikli Bisiklet 11990 TL, Piranha Benzinli Motorlu Testere 1299 TL, Piranha Darbeli Matkap 349 TL, Piranha Avuç Taşlama 349 TL, Piranha Sıcak Hava Tabancası 299 TL, Piranha Dijital Kumpas 99,95 TL, Piranha Akım Korumalı 3 USB'li Tekli Priz 119,95 TL, Aprilla Silikon Tabancası 79,95 TL fiyatıyla dikkat çeken ürünler arasında yer alıyor.

A101 Aktüel bu hafta merakla beklenen Züccaciye ve Mutfak grubu fırsatlarında toptan fiyatlarla 22 Haziran A101 Kataloğu listesinde yer bulan ürünleri; Taç Bella Döküm Basık Tencere 399,95 TL, Taç Bella Döküm Tava 249,95 TL, Taç Bella Döküm Derin Tencere 399,95 TL, Ev Tipi Masat-Bıçak Bileyici 29,95 TL, Satır 69,95 TL, Et Dövme Demiri 89,95 TL, Şef Bıçağı 49,95 TL, Buçak Çeşitleri 32,95 TL, Hascevher Düdüklü Tencere 529,95 TL, Papilla Dövme Grill Tava 279,95 TL, LAVA Döküm Izgara Tavası 379,95 TL, Taç Döküm Kek Kalıbı 199,95 TL, Verda Emaye Kavanoz 199,95 TL, Ayaklı Emaye Bombeli Şekerlik 199,95 TL, Silikon Tepsi Tutacağı 17,50 TL, Silikon Nihale 17,50 TL, Silikon Servis Gereçleri 14,95 TL, Sızdırmaz Cam Yağlık 16,95 TL, Kesim Panosu 24,95 TL, Hazneli Sabunluk 12,95 TL,

Yukarıdan Basmalı Rondo 109,95 TL, Nofrost Saklama Kabı 5,95 TL, Nofrost 1,1 Litre Saklama Kabı 9,95 TL, Figürlü Saklama Kabı 17,95 TL, Saklama Kabı 3'lü Set 19,95 TL, Nehir Çay Kaşığı 9,95 TL, Nehir Tatlı Kaşığı-Tatlı Çatalı 14,95 TL, Nehir Yemek Kaşığı- Yemek Çatalı 19,95 TL, Nehir Servis Gereçleri 64,95 TL, Nehir Altın Fileli 12 Parça Porselen Fincan Takımı 229,95 TL, Nehir Porselen Kahvaltı Tabağı Çeşitleri 29,95 TL, LAV Katlı Cam Sunumluk 49,95 TL, LAV Kulplu Çay Bardağı 12,50 TL, LAV Ölçü Bardağı 18,50 TL, Ayaklı Kahve Yanı 6'lı Bardak 39,95 TL, Borosilikat Cam Kupa 19,95 TL,

Ayran Bardağı 12,95 TL, Cam Motivasyon Matarası 24,95 TL, Viapot Porsiyonluk Güveç Seti 59,95 TL, Porselen Kase Çeşitleri 19,95 TL, Luminarc Servis Tabağı 24,95 TL, Luminarc Tatlı Tabağı 24,95 TL, Luminarc Yemek Tabağı 24,95 TL, Luminarc Kase 24,95 TL, Renkli Cam Kase 9,95 TL, Renkli Cam Salata Kasesi 32,95 TL, Renkli Cam Tabak 12,95 TL, Saklama Kabı Setleri 59,95 TL, Vakumlu Saklama Kabı 29,95 TL, Bölmeli Erzak Kapları 22,50 TL, Kristal Saklama Kabı 12,95 TL, Limon Sıkacağı 19,95 TL, Dikdörtgen ve Oval Tepsi 17,50 TL, Elastik Taşıma Sepeti 99,95 TL, Süzgeç 3'lü Set 79,95 TL olarak satışa sunulacak.

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