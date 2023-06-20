BİM 23 Haziran 2023 aktüel ürünler kataloğu! BİM'de bu hafta cuma neler var?

BİM 23 Haziran 2023 aktüel kataloğundaki fırsat ürünleri belli oldu. BİM'e bu cuma karne hediyesi kapsamında 5 farklı katlanır elektrikli bisiklet dikkat çekiyor. Cuma günü için hazırlanan BİM aktüel kataloğunda bu hafta müşterileri Elektronik ve Beyaz Eşya, Çok Amaçlı Dolaplar, Ev tekstili, Züccaciye ve Mutfak ürünlerinde büyük indirimler karşılıyor. Peki bu Cuma BİM'de indirimde neler var? İşte BİM aktüel kataloğundaki indirimli ürünler

BİM 23 HAZİRAN 2023 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

BİM'de bu hafta cuma günü Elektronik ve Beyaz Eşya, Ankastre Set, Elektrikli Ev Aletleri ve Elektrikli Bisikletler, Çok Amaçlı Dolaplar, Züccaciye ve Mutfak ürünleri, Tekstil ve Giyim ürünleri, Eğitici ve öğretici oyuncaklar ile Ev Eşyaları grubunda çeşitli ürünler dikkat çekiyor. Peki bu Cuma BİM'de neler var? İşte aktüel ürünler kataloğu...

BİM 23 Haziran Cuma tarihli aktüel ürünler kataloğun ilk sayfasında; Dijitsu 55 İnç UHD Android Led TV 6999 TL, Polosmart Tws Kulaklık 219 TL, Diitsu Tezgahaltı Buzdolabı 2.699 TL, Dijitsu 3 Çekmeceli Derin Dondurucu 2.799 TL, Dijitsu Dijital Mikrodalga Fırın 1.299 TL, Keysmart 4 Çekmeceli Derin Dondurucu 3.399 TL ve Kumtel Beyaz Ankastre Set 4.399 TL'den yer alıyor.

BİM'de bu cuma elektronik ürünlerin başında elektrikli katlanır bisikletler geliyor. Lityum bataryalı RKS DR5 Katlanır Bisiklet 18999 TL, RKS RSI-X Pro Katlanır Bisiklet 11999 TL, RKS ZF10 Elektrikli Bisiklet 9999 TL, RKS ZF15 Elektrikli Bisiklet 9999 TL, KUBA Elektrikli Bisiklet 5999 TL fiyattan satışa sunulacak.

BİM'deki aktüel ürünler bu kadarla da kalmıyor.

BİM'de bu hafta; Kumtel 5.5 L Dijital Yağsız Fritöz 1.799 TL, Kumtel Elektrikli Düdüklü Tencere 1.499 TL, Fakir Neon Çay Makinesi 599 TL gibi ürünler bu hafta cuma itibariyle sizlerle olacak.

Bim Aktüel Kataloğunun diğer kampanya gruplarında Çok Amaçlı Ev Eşayları yer alıyor. Bu cuma BİM'de; 8 Bölmeli Dolap 799 TL, Çok Amaçlı 4 Kapaklı Bölmeli Dolap 645 TL, Ayakkabı Dolabı 2 Kapaklı 525 TL, İki Katlı Döner Raf 129 TL, Ayakkabılık 99 TL'den sipariş beklerken,

Kurban Bayramında ihtiyaç olabilecek ürünler de öne çıkıyor. Ouick Dicer Bıçak Bileyici 99 TL, Icemax 60 Litre Buzluk Termos 599 TL, Icemax 15 Litre Musluklu Termos 139 TL, Icemax Büyük Buz Aküsü 37,50 TL, Mangal 159 TL, Tel Izgara 47,50 TL, Tek Fiyat Maşa Çeşitleri 23,50 TL, House Pratik Sinek Öldürücü 85 TL, Piknik Hasırı 89 TL, Termo 25 Litre Piknik Çantası 85 TL, Termo 15 Litre Piknik Çantası 75 TL, Termo 8 Litre Piknik Çantası 65 TL olarak satışa sunuluyor.

Bir diğer fırsat ürünü olan Keramika 12 Parça Yemek Takımı 379 TL fiyatıyla müşterinin beğenisine sunulacak.

23 Haziran BİM aktüel ürünler kataloğunun Züccaciye ve Mutfak grubundaki ürünleri; Hobby Life Katlanır Temizlik Seti 199 TL, Rakle 12 Parça Desenli Çay Seti 159 TL, Rakle Desenli Su Bardağı 49,50 TL, Colorina Pasta Tabağı 139 TL, Lav Sunum Bardağı 69 TL, Cam Ayaklı Meyvelik – Sunumluk 65 TL, House Pratik Elektronik Su Pompası 59 TL, Paşabahçe 2 Katlı Saklama Kabı 55 TL, Benante Büyük Salata Tabağı 49 TL, Karıştırıcı Sürahi 39,50 TL, Ortadan Açılır Kapaklı Çöp Kovası 36,50 TL,

Faraş ve Sabunluk Çeşitleri 10 TL, Çantalı Çok Amaçlı Örtü 75 TL, Fileli Organizer Çanta 49,50 TL, Dikdörtgen Saklama Kabı 49 TL, Dikdörtgen Saklama Kabı 37,50 TL, Dikdörtgen Saklama Kabı 29,50 TL, Benante Melamin Büyük Kayık Tabak 29,50 TL, Benante Melamin Salata Tabağı 24,50 TL, Benante Melamin Nihale – Kepçe Altlığı 21,50 TL, Kapaklı Hamur Leğeni 19,50 TL, Desenli Bardak 19,50 TL olarak raflarda yerini alacak.

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