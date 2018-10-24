ŞOK aktüel 24 Ekim ürünler indirim kataloğu 2018 ŞOK aktüel ürünler indirim listesi

ŞOK 24 Ekim aktüel ürünler indirim kataloğu 2018 ŞOK market aktüel ürünler indirim listesi açıklandı. Peki ŞOK aktüel 24 Ekim 2018 indirimlerinde neler var? 24 Ekim ŞOK aktüel ürünler kampanyasıyla tüketiciyi cezbediyor. Her Çarşamba yeni stoklarla güncellenen ŞOK market indirime doymuyor. Şok bu hafta katalog listesini yayınladı. 7’den 70’e herkesin ihtiyacını karşılayan ŞOK aktüel ürünler 24 Ekim 2018 indirimlerini satışa sundu. Şok 24 Ekim 2018 indirim broşüründe son sayfaya geldik. Bu sayfada yine 25 TL ve üzeri alışverişlerinizde indirim kampanyası ve gıda grubu ürünlerde indirim fırsatları sizleri bekliyor. Şok Market aktüel kataloğundan yapacağınız 25 TL ve üzeri alışverişlerinizde bu hafta Pınar tost peyniri 400 gram 16 TL yerine 10 TL Fiyatı ile satış da olacak. Kataloğun bu sayfasında 15’li yumurta 8,50 TL, Lipton Yellow Label çay 23,45 TL, Yudum Ayçiçek yağı 10,45 TL, Vernel yumuşatıcı çeşitleri ikincisi %50 indirimli 13,45 TL, CİF sprey Banyo ve mutfak çeşitleri 10,45 TL ve Gliss şampuan çeşitleri 10,75 TL.

ŞOK 24 EKİM 2018 AKTÜEL ÜRÜNLER İNDİRİM KATALOĞU

ŞOK İNDİRİM BROŞÜRÜ

Şok 24 Ekim 2018 indirim broşüründe son sayfaya geldik. Bu sayfada yine 25 TL ve üzeri alışverişlerinizde indirim kampanyası ve gıda grubu ürünlerde indirim fırsatları sizleri bekliyor. Şok Market aktüel kataloğundan yapacağınız 25 TL ve üzeri alışverişlerinizde bu hafta Pınar tost peyniri 400 gram 16 TL yerine 10 TL Fiyatı ile satış da olacak. Kataloğun bu sayfasında 15’li yumurta 8,50 TL, Lipton Yellow Label çay 23,45 TL, Yudum Ayçiçek yağı 10,45 TL, Vernel yumuşatıcı çeşitleri ikincisi %50 indirimli 13,45 TL, CİF sprey Banyo ve mutfak çeşitleri 10,45 TL ve Gliss şampuan çeşitleri 10,75 TL.

ŞOK MARKET 24 – 27 EKİM 2018 İNDİRİMLERİ

Şok Market 24 27 Ekim 2018 aktüel ürünler kataloğu içerisinde Tabii ki gıda grubu ürünlerde indirim kampanyası sizlerle buluşacak. Şok markette bu hafta Dankek mozaik kek çeşitleri ikincisi %50 indirimli 4,25 TL, Uno çikolata kremalı kruvasan ikincisi %50 indirimli 8,50 TL, Dr Oetker tavuk göğsü 2,08 TL, Dr Oetker puding çeşitleri 2,36 TL, Dr Oetker supangle 2,72 TL, Dr Oetker profiterol 6,95 TL, Koska tahin helva 9 TL fiyatı ile satışta olacak.

ŞOK 24 EKİM 2018 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

ŞOK AKTÜEL 24 EKİM indirimleri bu kadarla sınırlı değil tabiki; Evinizin ihtiyaçlarını en uygun fiyata karşılamaya yönelik kampanyalarına Şok Yeter de Artar Etiketi ile devam eden ŞOK MARKET tüm reyonlarda sizlere büyük indirimlerle ürünler sunuyor. İşte; İkincisi % 50 indirimli ürün gruplarında Ülker Dankek Mozaik/Meyveli Baton Kek 210 gr 4,25 TL yerine sadece 3,19 TL. Uno Çikolata Kremalı Kruvasan 300gr 8,50 TL yerine sadece 6,38 TL. Vernel Yumuşatıcı Çeşitleri 3lt 13,95 TL yerine ikili alımlarda sadece 10,46 TL indirimli ürünler arasında. Ayrıca; 24 EKİM 2018 ŞOK AKTÜEL ile Lipton Yellow Label Çay 1000 gr 26,95 TL yerine 23,45 TL. Yumurta 15 ‘li 8,50 TL. Yudum Ayçiçek Yağı 1 lt 11,95 TL yerine 10,45 TL.Cif Sprey Banyo Mutfak 1000ml 12,95 Tl yerine 10,95 TL. Gliss 550 ml Şampuan Çeşitleri 12,95 TL. yerine 10,75 TL indirimli fiyatları ile ŞOK MARKET reyonlarında Çarşamba günü satışa sunulacak. ŞOK AKTÜEL KATALOĞU kampanyaları arasında Manav reyonunda muhteşem ürünler sabit fiyat garantisi ile satışa sunulurken ŞOK MARKET şubelerinde yapacağınız 25 TL ve üzeri alışverişlerinizde geçerli olacak seçili ürünler arasında ise Pınar 400 gr Tost Peyniri 16,90 TL yerine sadece 10 TL. Çocuklarımız için Şokta Bu Hafta Neler var der gibisiniz; Barbie Pırıltılı Bebek 18,90 TL. indirimler çocuğunuza alabileceğiniz fırsat ürünü yer alıyor.

ŞOK HAKKINDA

Türkiye’nin 81 ilinde 5.700’ü aşan mağazamız, 24 dağıtım merkezimiz ve 25.000’e ulaşan çalışanımızla, müşterilerimizin temel ihtiyaç maddelerinin tamamına yakınını “tek yerden” ve evlerine en yakın noktadan karşılamalarını sağlıyoruz.

Mağaza ağımızı, müşterilerimize daha etkili ulaşabilmek amacıyla sürekli ve hızlı bir biçimde genişletiyoruz.

2015’in başından bu yana her gün ortalama 3 adet yeni mağaza açarak, 2015 yılında net 699 adet, 2016’da 1.000 adet ve 2017’de 1.100 adet yeni mağaza açtık. Müşterilerimize keyifli bir atmosfer yaratmak ve kolay bir alışveriş deneyimi yaşatmak amacıyla son üç yılda toplam 2.747 adet mağazamızı da yenilemiş bulunmaktayız.

Tüketici hafızasında tarihçesi olan ve geçmişte ulusal marka niteliğine sahip Mis, Piyale, Mintax, Evin ve Amigo gibi markalara sahip çıkarak bu değerleri yeniden ekonomiye kazandırdık. Köklü, nostaljik, marka algısı güçlü ve her biri kendi alanında yüksek bilinirliğe sahip bu özgün markaları, uygun fiyatlara müşterilerimize sunuyoruz.

Zengin ürün portföyümüzde özgün markalarımız ile ulusal markaları da bir arada bulundurarak, müşterimize daha çok seçenek sunuyoruz ve müşterilerimizin alışveriş ihtiyacının tamamına yakınını karşılıyoruz. Müşterilerimize uygun fiyatlarla kolayca ulaşabilecekleri yüksek kalitede ürünler sunuyoruz.

Sebze meyve alanında ki uzmanlığımız ile temin edilen mahsülleri “dağıtım merkezlerimizden mağazalarımıza” 24 saat içerisinde müşterilerimize en taze biçimde ulaştırıyoruz.

Kişisel bakım ve temizlik ürünlerinde Türkiye’nin en önemli perakendecilerinden biriyiz. Müşterilerimize bu alanda geniş bir ürün çeşitliliği sunuyoruz.

Farklılaşmış iş modelimiz, “her gün düşük fiyat” politikamız ve farklı formattaki kampanyalarımızla müşterilerimize en iyi hizmeti vermeyi hedefliyoruz.

İşte bu nedenlerle Şok size ‘Yeter de Artar’ diyoruz.