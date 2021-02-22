22 Şubat 2021 Pazartesi 10:22 - Güncelleme: 22 Şubat 2021 Pazartesi 10:22

ŞOK'ta bu hafta için hazırlanan aktüel ürünleri satışa sunuldu. Her hafta raflarını yenileyen ŞOK aktüel ürünler kataloğunda bu Çarşamba yine birçok üründe sürpriz indirimler var. Bu Çarşamba satışa sunulan ŞOK aktüel ürünler arasında; Robot Vacoom Map Akıllı Robot Süpürge, Lenova marka Akıllı Saat, Lazer Epilasyon Cihazı ve cam kavanoz çeşitleri indirimli fiyattan satılacak. ŞOK'ta bu hafta kaçırılmaz fırsatlar yer alıyor. Peki ŞOK'ta bu hafta neler var? İşte 24 Şubat 2021 ŞOK aktüel ürünler kataloğu.

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

ŞOK markete bu hafta Çarşamba günü gelecek olan aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Her hafta Çarşamba günü raflarını yenileyen ŞOK aktüel kataloğunda birçok üründe sürpriz indirimler var. Sevgililer Günü'nün de yaklaşmasıyla birlikte hediyelik ürünlerde büyük fırsatlar yer alıyor. ŞOK aktüel ürünlerde bu hafta; Döküm tencere ve tava, ürünler dikkat çeken ürünler arasında yer alıyor.

ŞOK 24 Şubat 2021 aktüel ürünler kataloğundaki fırsat ürünleri belli oldu. ŞOK'ta bu haftanın aktüel ürünlerinde; Tekstil ürünleri, teknolojik ürünler, mutfak araç ve gereçleri, döküm tava ve tencereler, Çek Bırak El Rondosu, Meşrubat Bardağı, Çay Bardağı, Kilitli Saklama Kabı, Havlu Tutucu, Lisanslı Nevresim Seti, Elbise Askılık, Lisanslı Çocuk Halısı, Çift Kişilik Çarşaf, Slazenger Tam Fermuarlı Erkek Sweatshirt ve Erkek Eşofman Altı dikkat çeken ürünler arasında yer alıyor.

ŞOK'ta bu hafta elektrronik ürünlerde kaçırılmayacak fırsatlar bulunuyor. ŞOK'ta bu hafta elektronik ürünlerde; S-Lınk Kameralı Akıllı Kapı Zili 479 TL, S-Lınk Akıllı Mini Güvenlik Seti 449 TL, Virüs ve bakterileri yok eden S-Lınk Virüs ve Bakteri Öldürücü Sterilizatör 119 TL, Vicks Hava Nemlendirici 599 TL, Akıllı Baskül 149 TL, Nem Alıcı ve Rutubet Giderici Set 39,95 TL, 2 Kapaklı ve 4 Bölmeli Ayakkabılık 149 TL'den satışa sunulacak.

ŞOK'ta bu hafta satılacak olan eğitici ve öğretici oyuncaklar arasında; Emlak Ticaret Oyunu 29,95 TL, Gokıdy Sözcük Oyunu 19,95 TL, Puzzle 500 Parça set 14,95 TL, Briva Aktivite Canım Kardeşlerim Kitap Çeşitleri 3,99 TL'den raflarda yer alacak.

Züccaciye eşyalarında; Döküm derin tencere 129,00 TL fiyatı ile satılacakken Akdeniz Döküm Basık Tencere 129 TL fiyatı ile yine Şok raflarında bulunacak. Akdeniz Döküm Tava ise 99,90 TL, Akdeniz döküm derin tencere 129,00 TL fiyatı ile satılacakken Akdeniz Döküm Basık Tencere 129 TL fiyatı ile yine Şok raflarında bulunacak. Akdeniz Döküm Tava ise 99,90 TL, Çek Bırak El Rondosu 21,95 TL olarak; 3'lü LAV Meşrubat Bardağı 11,95 TL ve 6'lı LAV Desenli Çay Bardağı 17,95 TL, Plastik Dikdörtgen Kilitli Saklama Kabı 12,95 TL, Kapaklı Pişir Sakla 32,95 TL ve Nihale 22,95 TL'den yerini alacak.