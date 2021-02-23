A101 aktüel ürünlerde bu hafta neler var? A101 25 Şubat 2021 kataloğu

23 Şubat 2021 Salı 12:36 - Güncelleme: 23 Şubat 2021 Salı 12:36

A101 aktüel ürünlerin perşembe günü için hazırlanan indirim kataloğu yayınlandı. A101 25 Şubat 2021 kataloğunda bu hafta; Elektrikli Cezve, Portatif poşet mühürleyici, 8 raflı çok amaçlı dolap, Katlanabilir yatak, Manuel doğrayıcı, 18 parça yemek takımı dikkat çeken ürünler arasında yer alıyor. Her Perşembe raflarını yenileyen A101'in aktüel ürünler kataloğunda bu hafta yine birçok üründe sürpriz indirimler var. Peki A101'e bu hafta neler gelecek? İşte A101'de haftanın aktüel ürünleri...

A101 AKTÜEL ÜRÜNLERDE BU HAFTA...

A101 aktüel kataloğu yayınlandı! Her perşembe birbirinden ucuz ürünlerle müşterisini memnun eden A101 marketin bu hafta için hazırlanan indirimli ürünler listesi belli oldu. A101 aktüel ürünler indirim listesi haberimizde. Bu hafta A101 kataloğunda uygun fiyata birçok mutfak eşyası Buzdolabı, televizyon, cep telefonu, Dik süpürge, Çay makinesi, çelik kettle ve hassas mutfak tartısı yer alıyor. İşte A101 25 Şubat 2021 kataloğundaki indirimli aktüel ürünlerin tamamı

A101 kataloğunun bu hafta Perşembe günü için hazırlanan indirimli aktüel ürünleri belli oldu. A101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta mutfak araç gereçlerindeki ve elektronik aletlerdeki fırsatlar göze çarpıyor. A101'e bu hafta gelen ürünler arasında; Bluetooth Kulaklık 129,95 TL, Piranha Akıllı Saat 69,95 TL, Karaoke Mikrofon 59,95 TL, Philips 10.000 mAh Powerbank 79,95 TL, Piranha Kablolu Klavye Mouse Set 69,95 TL'den yer alıyor.

Her hafta birbirinden farklı ürünlerde indirim yapan A101 aktüel indirim kataloğunda bu hafta sürpriz ürünler yer alıyor. A101 25 Şubat 2021 kataloğunda bu hafta; elektrikli ev aletlerinden mutfak ihtiyaçlarına, züccaciyeden mobilyaya, tekstil ürünlerinden temizlik ürünlerine kadar yüzlerce ürün, indirimli fiyatla satışa sunulacak.

A101 kataloğunda bu hafta yine çok avantajlı ürünler var. A101 aktüel ürünlerde bu hafta Toshiba 65UL2063DT 65" Ultra Hd Smart Led Televizyon, Samsung UE40N5000AU 40" Full HD Televizyon, Huawei Y5 2019 Cep Telefonu, Xiaomi Wi-Fi Pro Sinyal Yakınlaştırıcı, SEG SRF 2832 A+ Buzdolabı, Turbo Fırın ve SEG Mekanik Silindirik Termosifon gibi birçok üründe fırsat indirimi raflardaki yerini alacak.

A101 25 Şubat 2021 kataloğundaki aktüel ürünlerin arasında; Toshiba 65" Ultra Hd Smart Led Televizyon, Huawei Y5 2019 Cep Telefonu, Xiaomi Wi-Fi Pro Sinyal Yakınlaştırıcı, SEG A+ Buzdolabı, SEG Turbo Fırın, SEG Mekanik Silindirik Termosifon, Piranha Akıllı Saat, Philips 10.000 mAh Powerbank, Piranha Kablolu Klavye Mouse Set, Arzum Practical Dik Süpürge, SCHAFER Çay Keyfi Çay Makinesi, Kiwi Otomatik Sıvı Sabunluk ve Dezenfektan Dispenseri, 8 Raflı Çok Amaçlı Dolap, Luminarc 18 Parça Yemek Takımı, Sinbo Emaye Kek ve Turta Kalıbı Çeşitleri, Hascevher Ezme Granit Tencere, Rooc Meyve Bıçağı 6'lı, Alüminyum Ayarlanabilir Baston, Katlanabilir Yaylı Yatak, Sinbo Termos, Sinbo Ahşap Çubuklu Ayakkabılık ve çok daha fazlası yer alıyor.

ŞOK'ta bu hafta neler var? ŞOK 24 Şubat 2021 aktüel ürünler kataloğu

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A101 kataloğunda bu hafta yer alan aktüel ürünlerin fiyatları:

Toshiba 65UL2063DT 65" Ultra Hd Smart Led Televizyon 5.499 TL

Samsung UE40N5000AU 40" Full HD Televizyon 2.599 TL

Huawei Y5 2019 Cep Telefonu 1.699 TL

Xiaomi Wi-Fi Pro Sinyal Yakınlaştırıcı 95 TL

SEG SRF 2832 A+ Buzdolabı 1.799 TL

SEG Mekanik Silindirik Termosifon 749 TL

SEG STF 65 Turbo Fırın 1.299 TL

QCY T5 Bluetooth Kulaklık 129,95 TL

Piranha Akıllı Saat 69,95 TL

Piranha Karaoke Mikrofon 59,95 TL

Philips 10.000 mAh Powerbank 79,95 TL

Piranha Kablolu Klavye Mouse Set 69,95 TL

Philips SHE1405BK-10 Kulak İçi Kulaklık 39,95 TL

GoSmart 64 GB Smart USB Bellek 39,95 TL

GoSmart 128 GB Smart USB Bellek 59,95 TL

Arzum AR 4069 Practical Dik Süpürge 219 TL

Arzum Steam Force Buhar İstasyonlu Ütü 599 TL

Arzum Monomix Çubuk Blender 139 TL

SCHAFER Çay Keyfi Çay Makinesi 219 TL

Sunny SN5KTL38 Flora Çelik Su Isıtıcı 85 TL

Sunny Maharet El Mikseri 89,95 TL

Kiwi KSD 9925 Otomatik Sıvı Sabunluk ve Dezenfektan Dispenseri 59,95 TL

Kiwi Dijital Mutfak Tartısı 39,95 TL

Remington PG 180 Erkek Bakım Seti 99,95 TL

Kiwi KCM 7510 Elektrikli Cezve 39,95 TL

Kiwi Portatif Poşet Mühürleyici 39,95 TL

Kiwi Tiftik Temizleyici 39,95 TL

8 Raflı Çok Amaçlı Dolap 229 TL

Katlanabilir Yaylı Yatak 249 TL

Luminarc 18 Parça Yemek Takımı 149,95 TL

Manuel Doğrayıcı 19,95 TL

Nehir Servis Gereçleri 17,50 TL

Nehir Yemek Kaşığı / Çatalı 4,95 TL

Nehir Tatlı Kaşığı / Çatalı 3,95 TL

Nehir Çay Kaşığı 2,95 TL

Sinbo Termos 29,95 TL

Sinbo Emaye Kek ve Turta Kalıbı Çeşitleri 19,95 TL

Paşabahçe Büyük Kase 2540 cc 12,50 TL

Paşabahçe Generation Büyük Oval Tabak 9,95 TL

Paşabahçe Taşıma Kulplu Kavanoz 3 Litre 17,50 TL

Hascevher Ezme Granit Karnıyarık Tenceresi 79,95 TL

Hascevher Ezme Granit Tencere 79,95 TL

Hascevher Ezme Granit Tava 45 TL

Seramik Kase Çeşitleri 11 cm 3,95 TL

Arda Cam Tabak Çeşitleri 21 cm 2,95 TL

3'ü 1 Arada French Press 600 ml 29,95 TL

Ahşap Mutfak Gereçleri 6,50 TL

Masa Üstü Baharat Seti 6'lı 11,95 TL

Ayaklı Cam Meyvelik 24 cm 22,50 TL

Ayaklı Kapaklı Cam Fanus 29,95 TL

Oval ve Dikdörtgen Fırın Kabı Çeşitleri 4,95 TL

Süzgeçli Saklama Kabı Çeşitleri 13,95 TL

Rooc Meyve Bıçağı 6'lı 11,50 TL

Trend Saklama Kabı 3'lü 8,50 TL

Süzgeç ve Un Eleği 4,50 TL

Duvar Saatleri Çeşitleri 30 cm 19,95 TL

Alüminyum Ayarlanabilir Baston 34,95 TL

JWIN Ahşap Kalimba 89 TL

JWIN 61 Tuşlu Org 229 TL

Sinbo Ahşap Çubuklu Ayakkabılık 34,95 TL