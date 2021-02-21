BİM 23 Şubat 2021 aktüel ürünler kataloğu: BİM'de bu Salı neler var?

21 Şubat 2021 Pazar 18:07 - Güncelleme: 21 Şubat 2021 Pazar 18:07

BİM'in Salı günü için hazırlanan aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM'de Salı günü satışa sunulacak olan aktüel ürünler arasında; Ultra Hijyen Paketi, Çamaşır Suyu, Vanish 2000 ml Leke Çıkarıcı, Kuru Erik, Çay, Ceviz İçi, Filtre Kahve, Perwoll Sıvı Çamaşır Deterjanı gibi ürünler indirimli fiyatlarıyla müşteriye sunulacak. yer. BİM'de Salı atıştırmalık şekerlemelerdeki fırsatları da göze çarpıyor. Her hafta birbirinden ucuz ürünlerin yer aldığı BİM aktüel kataloğu bu hafta yine müşterilerin yüzünü güldürecek. Peki BİM'de bu Salı neler var? İşte BİM Salı aktüel ürünler kataloğu

BİM 23 ŞUBAT 2021 SALI AKTÜEL ÜRÜNLER

BİM aktüel ürünlerde bu hafta temizlik ürünleri ve temel gıda ihtiyaçları kapsamındaki ürünler kaçırılmaz fırsatla satışa sunulacak.

BİM'e bu hafta Salı günü için hazırlanan aktüel ürünler kataloğunda temel ihtiyaç kapsamındaki gıda malzemeleri ve atıştırmalıklar da uygun fiyattan müşterinin beğenisine sunulacak.

BİM'de bu Salı satışa sunulacak olan aktüel ürünlerin gıda sayfasında;

Oylum 450 gr Gofret 5,95 TL

Efor Demlik Poşet Çay 9,95 TL

Simbat 200 gr Kuru Erik 9,95 TL

Doğuş 1 Kg Tiryaki Çay 27,95 TL

Simbat 400 gr Ceviz İçi 34,90 TL

Kaave 250 gr Filtre Kahve 16,90 TL

Dost 6×200 ml Kakaolu Süt 5,95 TL

Simbat 150 gr Turna Yemişi 12,90 TL

Doğanay 6×330 ml Şalgam Suyu 8,95 TL

Eti Cici Bebe 400 gr Bebek Bisküvisi 7,95 TL

Ülker 1,5 Kg Kakaolu Fındık Kreması 33,90 TL

Simbat 300 gr Kavrulmuş Siirt Fıstığı 27,90 TL

Nestle 65 gr Antep Fıstıklı Sütlü Çikolata 5,50 TL

Ülker 60 gr Tuzlu Karamelli Bademli Çikolata 4,95 TL

Gofrik 4×26 gr Bitter Çikolata Kaplı Antep Fıstıklı Gofret 7,95 TL'den satışa sunulacak.

BİM Aktüel Kataloğu temizlik grubu ürünleri ise sırasıyla şöyle...

Ivory Islak Havlu 16,90 TL

Solo 200'lü Peçete 7,95 TL

Selpak 6'lı Kağıt Havlu 19,90 TL

Cif Ultra Hijyen Paketi 19,90 TL

Selpak 24'lü Tuvalet Kağıdı 37,95 TL

Kod 8 2×500 ml Sıvı Sabun 14,95 TL

Güldal 4 Litre Çamaşır Suyu 8,95 TL

Vanish 2000 ml Leke Çıkarıcı 28,90 TL

Perwoll Sıvı Çamaşır Deterjanı 27,90 TL

Desto 4 Litre Sıvı Bulaşık Deterjanı 16,90 TL

Mr.Green Selülozik Bulaşık Süngeri 3,95 TL

Yumoş 1200 ml Konsantre Yumuşatıcı 14,90 TL

Bind Activit Bulaşık Makinesi Temizleyici 4,95 TL

Jenny & Willy Bebek Bezi Aylık Fırsat Paketleri 56,90 TL

Domestos 200 ml Pratik Yüzey Temizleyici Sprey 12,90 TL

Domestos 1850 ml Ultra Çamaşır Suyu + 1500 ml Cif Krem 26,90 TL