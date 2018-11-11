ŞOK aktüel 14 Kasım ürünler indirim kataloğu 2018 ŞOK aktüel indirim listesi

ŞOK aktüel 14 Kasım ürünler indirim kataloğu açıklandı. 2018 ŞOK aktüel market indirim listesinde neler var? 14 Kasım ŞOK aktüel ürünler indirimlerinde yok yok. 14 kasım 2018 ŞOK aktüel ürünler indirim fırsatlarını kaçırmayın. Şok Market kasım ayı kampanyaları ile beğeni toplamaya devam ederken vatandaşlar güncel İndirim broşürleri internet üzerinden aramayı sürdürüyor. ŞOK markette bu hafta hangi ürünler indirimde olacak? ŞOK aktüel 14 Kasım indiirmlerinde; Kumsal Granit Cam Kapaklı Derin tencere 44,90 TL. Granit Cam Kapaklı Karnıyarık tencere 44,90 TL.Granit Sahan Tava 16,95 TL. Granit Tava 16,95 TL. Paşabahçe kalite güvencesi ile Kare Tepsi 14,95 TL. Kulplu 3’lü Çay bardağı 7,95 TL.Barrel 3’lü Bardak 7,99 TL. Baharatlık 3’lü 4,95 TL. Metal 1000cc Kapaklı Kavanoz 5,99 TL. Metal 1500cc Metal Kavanoz 6,99 TL. Metal 2500cc Kavanoz 7,99 TL. Çok Amaçlı desenli Makas eve Bıçak adet fiyatı 4,99 TL olarak yer alıyor. ŞOK market Türkiye’nin 81 ilinde 5.700’ü aşan mağazamız, 24 dağıtım merkezimiz ve 25.000’e ulaşan çalışanımızla, müşterilerimizin temel ihtiyaç maddelerinin tamamına yakınını “tek yerden” ve evlerine en yakın noktadan karşılamalarını sağlıyor. İşte ŞOK aktüel ürünleri star.com.tr'de...

ŞOK 14 KASIM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

ŞOK 14 KASIM 2018 aktüel ürünler indirimlerini yayınladı. Alışverişin tüm imkanlarını müşteriye sunmaya çalışan ŞOK MARKET şubelerinde yapacağınız 25 TL ve üzeri alışverişlerinizde Seçili ürünlerde büyük indirimler dışında kredi kartına peşin fiyatına 6 Taksit imkanı ve kredi kartına para puan kazanma şansını ŞOK KATALOĞU kampanyaları olarak sizlere sunuyor…

İşte Aktüel fırsatları 14 KASIM 2018 ÇARŞAMBA gününe kadar reyonlarda bulabileceğiniz ürünlerin başında; Kumsal Granit Cam Kapaklı Derin tencere 44,90 TL. Granit Cam Kapaklı Karnıyarık tencere 44,90 TL.Granit Sahan Tava 16,95 TL. Granit Tava 16,95 TL. Züccaciye Ürünleri devamında ise Paşabahçe kalite güvencesi ile Kare Tepsi 14,95 TL. Kulplu 3’lü Çay bardağı 7,95 TL.Barrel 3’lü Bardak 7,99 TL. Baharatlık 3’lü 4,95 TL. Metal 1000cc Kapaklı Kavanoz 5,99 TL. Metal 1500cc Metal Kavanoz 6,99 TL. Metal 2500cc Kavanoz 7,99 TL. Çok Amaçlı desenli Makas eve Bıçak adet fiyatı 4,99 TL.

ŞOK 7 KASIM 13 KASIM AKTÜEL ÜRÜNLER İNDİRİM KATALOĞU YAYINDA

ŞOK market 7 – 13 Kasım 2018 tarih aralığında geçerli olacak olan kampanyasında hangi aktüel ürünler indirimli olarak satışa sunulacak? Merakla beklediğiniz bu haftanın Şok aktüel kampanyasına ait olan indirim listesini sizler için inceledik. Her hafta sosyal medyada sıkça arananlar arasında yer alan Şok indirimlerinde yine sürpriz fırsatlar ile karşılaşacaksınız. Şok aktüel de bu hafta özellikle bir ürün grubunda kaçırılmayacak fırsatlar bulunuyor. Sizleri fazla meraklandırmadan hemen söyleyelim, Molfix mega fırsat paketi sabırsızlıkla bekleyen ŞOK aktüel takipçileri için, 69,95 TL fiyatı ile tüm ŞOK şubelerinde satışa çıkarılacak.

ŞOK HAKKINDA

Türkiye’nin 81 ilinde 5.700’ü aşan mağazamız, 24 dağıtım merkezimiz ve 25.000’e ulaşan çalışanımızla, müşterilerimizin temel ihtiyaç maddelerinin tamamına yakınını “tek yerden” ve evlerine en yakın noktadan karşılamalarını sağlıyoruz.

Mağaza ağımızı, müşterilerimize daha etkili ulaşabilmek amacıyla sürekli ve hızlı bir biçimde genişletiyoruz.

2015’in başından bu yana her gün ortalama 3 adet yeni mağaza açarak, 2015 yılında net 699 adet, 2016’da 1.000 adet ve 2017’de 1.100 adet yeni mağaza açtık. Müşterilerimize keyifli bir atmosfer yaratmak ve kolay bir alışveriş deneyimi yaşatmak amacıyla son üç yılda toplam 2.747 adet mağazamızı da yenilemiş bulunmaktayız.

Tüketici hafızasında tarihçesi olan ve geçmişte ulusal marka niteliğine sahip Mis, Piyale, Mintax, Evin ve Amigo gibi markalara sahip çıkarak bu değerleri yeniden ekonomiye kazandırdık. Köklü, nostaljik, marka algısı güçlü ve her biri kendi alanında yüksek bilinirliğe sahip bu özgün markaları, uygun fiyatlara müşterilerimize sunuyoruz.

Zengin ürün portföyümüzde özgün markalarımız ile ulusal markaları da bir arada bulundurarak, müşterimize daha çok seçenek sunuyoruz ve müşterilerimizin alışveriş ihtiyacının tamamına yakınını karşılıyoruz. Müşterilerimize uygun fiyatlarla kolayca ulaşabilecekleri yüksek kalitede ürünler sunuyoruz.

Sebze meyve alanında ki uzmanlığımız ile temin edilen mahsülleri “dağıtım merkezlerimizden mağazalarımıza” 24 saat içerisinde müşterilerimize en taze biçimde ulaştırıyoruz.

Kişisel bakım ve temizlik ürünlerinde Türkiye’nin en önemli perakendecilerinden biriyiz. Müşterilerimize bu alanda geniş bir ürün çeşitliliği sunuyoruz.

Farklılaşmış iş modelimiz, “her gün düşük fiyat” politikamız ve farklı formattaki kampanyalarımızla müşterilerimize en iyi hizmeti vermeyi hedefliyoruz.

İşte bu nedenlerle Şok size ‘Yeter de Artar’ diyoruz.