ŞOK aktüel 21 Kasım ürünler indirim kataloğu 2018 ŞOK aktüel ürünler indirim listesi

ŞOK aktüel 21 Kasım ürünler indirim kataloğu 2018 ŞOK aktüel ürünler indirim listesinde neler var? ŞOK kataloğu tüketicinin beğenisine sunuldu. Peki 21 Kasım 2018 ŞOK aktüel son dakika ürünleri neler? Ev ihtiyaçlarından ofis malzemelerine ŞOK market aktüel ürünler kataloğu araştırılmaya başlandı. ŞOK aktüel ürünler kataloğu, indirimli ürünlerden haberdar olmak isteyenler tarafından araştırılıyor. ŞOK aktüel ürünler kataloğunda bu hafta indirime gireceği ürünlerini yayınladı. Şok mağazalarında 17 – 20 Kasım 2018 tarihleri arasında satışa çıkacak olan aktüel ürünlerde kışa hazırlık için indirim kampanyaları da bulunuyor. Çarşamba günü daha geniş kapsamlı bir katalog hazırlayan hafta sonu indirimlerini genellikle tek sayfa ile sınırlı tutmak Şok Market buna rağmen onlarca üründe indirimli sizlere ulaştırıyor. Şok Aktüel Kasım 2018 kataloğu yayınlandı. Her kesimden vatandaşa hitap eden ve her bütçeye uygun ürünlerin yer aldığı 17 Kasım 2018 Şok aktüel kataloğu ile gelecek hafta sonu fırsatlarını merak ediyorsanız haberimizin detaylarında bulabilirsiniz. ŞOK aktüel ürünler 21 Kasım indirimleri açıklandı mı? İşte merak edilen ŞOK aktüel ürünler indirimleri star.com.tr’de…

ŞOK aktüel ürünler 21 Kasım indirimler kataloğu yayınlanır yayınlanmaz haberimizde olacaktır.

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER İNDİRİM KATALOĞU 17-20 KASIM 2018

Şok Aktüel 17 Kasım 2018 kataloğu ile gelen indirimli ürünler çok merak ediliyor. Çünkü Şok Market her hafta beklemeye değer ürünlerde indirim kampanyası yapıyor. Bu hafta da gelin iyi bozmayan Şok Market hafta sonu fırsatları içerisinde 25 TL ve üzeri alışverişlerinizde elde edeceğiniz güzel avantajları sizlere ulaştırıyor. Yeni dönem Şok Aktüel hafta sonu kataloğu gelecek hafta çarşamba günü sona erecek. Bu süre içerisinde şok marketlerden yapacağınız alışverişler oldukça hesaplı olacak. Şok Market‘in her çarşamba günü başlayan büyük indirim kampanyasında kaçırmayın. Evinizde ihtiyacınız olan bütün ürünler bu iki katalog içerisinde en uygun fiyatlarla sizlere ulaşıyor. Hafta içinin yanı sıra hafta sonunu da boş geçmeyen Şok markete gelecek indirimli ürünleri liste halinde haberimizin devamında bulacaksınız.

ŞOK aktüel bu hafta Cumartesi fırsatlarında yine birbirinden güzel ürünleri sizlerle buluşturuyor. Çarşamba günü başlayan kampanyalarda hala devam ederken Şok markete hafta sonunda damping gibi ürünler geliyor. ŞOK aktüel hafta sonu Kampanyası ile gelen indirimli ürünler şu şekilde;

Erkek Termo taban Outdoor ayakkabı 45,00 TL

Çocuk bot Termo taban 34,90 TL

Kadın erkek Fashion terlik 19,95 TL

Tek kişilik sıvı geçirmez alez 14,95 TL

Çift kişilik sıvı geçirmez alez 19,95 TL

Tek kişilik yorgan 59,90 TL

Silikon yastık 14,95 TL

Visco ortopedik yastık 24,90 TL

25 TL ve Üzeri Alışverişlerde Geçerli İndirimler

Her ŞOK Aktüel kataloğunda olduğu gibi bu katalogda da 25 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli indirimler bulunmaktadır. Bu indirimler kapsamında 2 ürün bulunmaktadır.

Neutrogena Yoğun Bakım Kremi

Dünyanın bir numaralı kişisel bakım markası olan Neurogena’nın ürettiği 200 ml’lik yoğun bakım kremi 12.00 TL yerine 17 Kasım ŞOK Aktüel kataloğunda 7.00 TL’ye satılıyor.

Diğer bir ürün ise Cillit Bang’in seti oluyor. 750 ml’lik kutularda yağ çözücü sprey ve kir çözücü sprey seti 34.90 TL yerine 16.00 TL’ye satılıyor.

ŞOK Aktüel kataloğundaki bu fırsat ürünleri bugün tüm ŞOK mağazalarında yer aldı. Stoklarla sınırlı olan bu ürünleri almak için acele etmenizi tavsiye ediyoruz.

ŞOK HAKKINDA

Türkiye’nin 81 ilinde 5.700’ü aşan mağazamız, 24 dağıtım merkezimiz ve 25.000’e ulaşan çalışanımızla, müşterilerimizin temel ihtiyaç maddelerinin tamamına yakınını “tek yerden” ve evlerine en yakın noktadan karşılamalarını sağlıyoruz.

Mağaza ağımızı, müşterilerimize daha etkili ulaşabilmek amacıyla sürekli ve hızlı bir biçimde genişletiyoruz.

2015’in başından bu yana her gün ortalama 3 adet yeni mağaza açarak, 2015 yılında net 699 adet, 2016’da 1.000 adet ve 2017’de 1.100 adet yeni mağaza açtık. Müşterilerimize keyifli bir atmosfer yaratmak ve kolay bir alışveriş deneyimi yaşatmak amacıyla son üç yılda toplam 2.747 adet mağazamızı da yenilemiş bulunmaktayız.

Tüketici hafızasında tarihçesi olan ve geçmişte ulusal marka niteliğine sahip Mis, Piyale, Mintax, Evin ve Amigo gibi markalara sahip çıkarak bu değerleri yeniden ekonomiye kazandırdık. Köklü, nostaljik, marka algısı güçlü ve her biri kendi alanında yüksek bilinirliğe sahip bu özgün markaları, uygun fiyatlara müşterilerimize sunuyoruz.

Zengin ürün portföyümüzde özgün markalarımız ile ulusal markaları da bir arada bulundurarak, müşterimize daha çok seçenek sunuyoruz ve müşterilerimizin alışveriş ihtiyacının tamamına yakınını karşılıyoruz. Müşterilerimize uygun fiyatlarla kolayca ulaşabilecekleri yüksek kalitede ürünler sunuyoruz.

Sebze meyve alanında ki uzmanlığımız ile temin edilen mahsülleri “dağıtım merkezlerimizden mağazalarımıza” 24 saat içerisinde müşterilerimize en taze biçimde ulaştırıyoruz.

Kişisel bakım ve temizlik ürünlerinde Türkiye’nin en önemli perakendecilerinden biriyiz. Müşterilerimize bu alanda geniş bir ürün çeşitliliği sunuyoruz.

Farklılaşmış iş modelimiz, “her gün düşük fiyat” politikamız ve farklı formattaki kampanyalarımızla müşterilerimize en iyi hizmeti vermeyi hedefliyoruz.

İşte bu nedenlerle Şok size ‘Yeter de Artar’ diyoruz.