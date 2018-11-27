ŞOK aktüel 28 Kasım ürünler indirim kataloğu 2018 ŞOK aktüel ürünler indirim listesi

ŞOK aktüel 28 Kasım ürünler indirim kataloğu araştırılıyor. Çarşamba 2018 ŞOK son dakika aktüel ürünler indirim listesi açıklandı. ŞOK katalog bu hafta indirimleriyle cezbediyor. Peki ŞOK aktüel ürünler indirim kataloğunda neler var? 28 Kasım 2018 ŞOK market indirimlerini raflara dizdi. Her Çarşamba en yeni ürünlerini indirime sokan ŞOK market bu hafta da şaşırtmadı. Şok Aktüel 28 Kasım 2018 kampanyasının 3. sayfasında da yine beğeni toplayacak ürünler bulunuyor. Şok markette bu hafta Sunny çelik su ısıtıcı 47,90 TL satış fiyatıyla raflarda olacak. Lav markasına ait cam ürünlerde de indirim yapan Şok Markette Desenli çay seti 12 parça 22,50 tl, Desenli meşrubat bardağı 3lü 7,99 TL ve Desenli kahve yani su bardağı 3lü 5,99 TL Fiyatıyla satılacak. Bu sayfada son olarak karşımıza çıkan ürünler ise Paşabahçe ürünleri. Şok marketlerde Paşabahçe Ayaklı kase 17,95 TL, kulplu dörtlü 19,95 TL, Kapaklı saklama seti 4lü 14,95 TL fiyatıyla sizleri bekliyor olacak. Bu hafta Şok Market reyonlarında temizlik ve kişisel bakım ürünlerinde de kampanyalar var. Şok 28 Kasım 2018 aktüel ürünler kataloğu ile kampanyaya girecek diğer ürünleri haberimizin devamındaki görsellerde yer alıyor. İşte ŞOK kataloğu star.com.tr’de…

28 KASIM ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

28 KASIM 2018 ŞOK KATALOĞU; LAV Kalitesi ve şık tasarımları ile dikkatlerinizden kaçmayacak olan 12 Parça Desenli Çay Seti 22,50 TL. Desenli 3’lü Meşrubat Bardağı 7,99 TL. Paşabahçe Ayaklı Kase 17,95 TL. Varlo Kulplu 4’lü Bardak 19,95 tL. Kapaklı Saklama Kabı 4’lü Set ise 14,95 TL indirimle geliyor. ŞOK AKTÜEL İNDİRİMLERİ bu kadarla sınırlı değil tabiki; Bayanların dikkatini çekecek diğer fırsatlar arasında değişik beden seçenekleri ile Kadın Örme Bluz 29,50 TL. ve dolaplarınızda ki karmaşıklığı giderecek Tv Ürünü Ahşap Organizer 19,95 TL.

Tüketicilerine her zaman için ihtiyaçlarınız için Şok Yeter de Artar etiketi ile muhteşem indirimlerle fırsat ürünleri sunan Şok Market Gıda ve Temizlik reyonunda yer alacak kampanyalar arasında ise; Sütaş 3×250 gr Süzme Peynir 14,75 TL. Tat Börlüce ve Kuru Fasulye 1 kg 12,95 TL. Çokomel Lokmalık 2,25 TL. Hergün Düşük Fiyat Etiketi ile Karmen Kakaolu Fındık Kreması 5,95 TL. Mis Salep 1 lt 5,95 TL. Mintax 6lt Yoğun Çamaşır Suyu 13,50 TL. İkincisi %50 indirimli Lipton 1 lt Ice Teo 2,90 TL yerine ikili alımlarda ikincisi 1,45 TL. 1 Alana 1 Bedava Lo Voche Qui Rit Üçgen Peynir 5,95 TL. Kotex Ultra Box Ekonomik Paket 16,50 TL. Dixi Yüzey Temizleyici sadece 9,90 TL. indirimle reyonlarda yerini alacak.

ŞOK HAKKINDA

Türkiye’nin 81 ilinde 5.700’ü aşan mağazamız, 24 dağıtım merkezimiz ve 25.000’e ulaşan çalışanımızla, müşterilerimizin temel ihtiyaç maddelerinin tamamına yakınını “tek yerden” ve evlerine en yakın noktadan karşılamalarını sağlıyoruz.

Mağaza ağımızı, müşterilerimize daha etkili ulaşabilmek amacıyla sürekli ve hızlı bir biçimde genişletiyoruz.

2015’in başından bu yana her gün ortalama 3 adet yeni mağaza açarak, 2015 yılında net 699 adet, 2016’da 1.000 adet ve 2017’de 1.100 adet yeni mağaza açtık. Müşterilerimize keyifli bir atmosfer yaratmak ve kolay bir alışveriş deneyimi yaşatmak amacıyla son üç yılda toplam 2.747 adet mağazamızı da yenilemiş bulunmaktayız.

Tüketici hafızasında tarihçesi olan ve geçmişte ulusal marka niteliğine sahip Mis, Piyale, Mintax, Evin ve Amigo gibi markalara sahip çıkarak bu değerleri yeniden ekonomiye kazandırdık. Köklü, nostaljik, marka algısı güçlü ve her biri kendi alanında yüksek bilinirliğe sahip bu özgün markaları, uygun fiyatlara müşterilerimize sunuyoruz.

Zengin ürün portföyümüzde özgün markalarımız ile ulusal markaları da bir arada bulundurarak, müşterimize daha çok seçenek sunuyoruz ve müşterilerimizin alışveriş ihtiyacının tamamına yakınını karşılıyoruz. Müşterilerimize uygun fiyatlarla kolayca ulaşabilecekleri yüksek kalitede ürünler sunuyoruz.

Sebze meyve alanında ki uzmanlığımız ile temin edilen mahsülleri “dağıtım merkezlerimizden mağazalarımıza” 24 saat içerisinde müşterilerimize en taze biçimde ulaştırıyoruz.

Kişisel bakım ve temizlik ürünlerinde Türkiye’nin en önemli perakendecilerinden biriyiz. Müşterilerimize bu alanda geniş bir ürün çeşitliliği sunuyoruz.

Farklılaşmış iş modelimiz, “her gün düşük fiyat” politikamız ve farklı formattaki kampanyalarımızla müşterilerimize en iyi hizmeti vermeyi hedefliyoruz.

İşte bu nedenlerle Şok size ‘Yeter de Artar’ diyoruz.