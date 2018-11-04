ŞOK aktüel 7 Kasım ürünler indirim kataloğu 2018 ŞOK market aktüel ürünler indirim listesi

ŞOK aktüel 7 Kasım ürünler indirim kataloğu 2018 ŞOK market aktüel ürünler indirim listesinde neler var? ŞOK aktüel bu hafta yine çok uygun fiyatta satışa sunuluyor. 7 Kasım 2018 ŞOK aktüel ürünleri araştırılıyor. ŞOK market aktüel indirimleri hem hesaplı hem kaliteli. ŞOK ‘ Evin İhtiyaçları İçin ŞOK Yeter De Artar’ kampanyasıyla her Çarşamba ürünlerini indirime sokuyor. Şok Market Kasım ayında yaptığı başarılı kampanyalarını ardından ilk aktüel ürünler kataloğu ile hafta sonunda sizlerin karşısına çıkıyor. Şok 3 Kasım 2018 aktüel ürünler kataloğu ile satılacak ürünlerin içerisinde aynı zamanda 25 TL ve üzeri alışverişlerinizde sizleri Bekleyen fırsatlarda Var. Bu hafta Şok Marketlerden 25 TL ve üzeri alışverişlerinizde 3 kg ACE çamaşır suyu 14,95 TL yerine sadece 10 TL fiyatı ile sizlere ulaşacak. Yine 05-06 Kasım 2018 tarihleri arasında şok marketlerden yapacağınız alışverişlerde Sensodyne diş macunu 14,95 TL yerine 7 TL fiyatı ile sizlerle buluşuyor. Şok 7 Kasım 2018 aktüel ürünler kataloğu ile gelecek güncel indirim fırsatlarını da en kısa sürede sizlerle paylaşacağız. İşte merak edilen ŞOK aktüel ürünler indirimleri…

ŞOK 7 KASIM ÜRÜNLERİ YAYINLANINCA HABERİMİZE EKLENECEKTİR.

ŞOK AKTÜEL 31 EKİM ÜRÜNLER İNDİRİM KATALOĞU

Şok Market Ekim ayında yaptığı başarılı kampanyalarını ardından kasım ayının ilk aktüel ürünler kataloğu ile hafta sonunda sizlerin karşısına çıkıyor. 3 Kasım 2018 tarihi itibariyle başlayacak olan Şok Market indirimleri 6 Kasım 2018 gününe kadar devam edecek. Bu hafta evinizin birçok ihtiyacını Şok aktüel kataloğu ile uygun fiyatlara karşılayabilecek ve Kaliteli alışveriş yapmanın tadını çıkarabileceksiniz. Hafta sonu alışveriş listenizi kaliteli ve uygun fiyatlı bir şekilde yapmak istiyorsanız kesinlikle Şok Market mağazalarına bir göz atın. Aynı zamanda Şok Market‘in 31 Ekim tarihinde başlayan kampanyasının da hala geçerliliğini koruduğunu hatırlatalım.

ŞOK AKTÜEL 31 EKİM fırsat ürünleri listesinde özellikle takipçilerinin uzun zamandır gelmesi yönünde talep ettiği bir ürün Bu Hafta Şok aktüel listesinde ilk sırada Ayarlanabilir ayaklar ve parlak suntalam malzemeden üretilmiş olan Fırın Bölümü ile şık bir tasarıma sahip 2 yıl garantili 4 Kapaklı Fırın Dolabı sadece 229 TL. Diğer bir ŞOK AKTÜEL fırsat ürünü ise aşırı ısınmaya karşı emniyet sistemine sahip, soğuk hava düğmesi ve ayarlanabilir hava çıkış ızgarası ile 4 yıl garantili KİNG Saç Kurutma Makinesi 64,90 TL. Keçeli ve Lastikli değişik renk ve desenlerde Ütü Masası Kılıfı 9,95 TL.

ŞOK aktüel yeni kampanya günlerine Cumartesi günü hafta sonu indirimleri ile daha da büyüyecek. Hafta sonu ŞOK aktüel detaylarını öğrenir öğrenmez sizlerle paylaşacağız. ŞOK aktüel Çarşamba kampanyasında manav grubu ihtiyaçlarınızı da karşılayabilirsiniz. Üstelik ŞOK market manav grubunda yer alan aktüel ürünlerinin fiyatını yıl sonuna kadar sabitledi. ŞOK kampanyasında beyaz lahana kilogramı 0,99 TL’ye, havuç 2,99 TL’ye, karnabahar 1,99 TL’ye, limon 3,49 TL’ye, ayva 4,99 TL’ye mandalina 2,25 TL’ye, deveci armut 4,99 TL’ye, elma çeşitleri 3,99 TL’ye ŞOK indirim reyonlarında satışa sunulacak. Ayrıca yine ŞOK Çarşamba kampanyasında 25 TL ve üzeri alışverişlerinizde süper fırsatlar sizlere sunulacak. Kampanyayı tanıtan aktüel kataloğu incelemeye devam ettikçe bu haftanın ŞOK aktüel Çarşamba kampanyasının kaçırılmaması gerektiğini düşünüyoruz.

31 Ekim Şok aktüel kataloğu ile gelen indirim fırsatlarını 2 sayfasına baktığımızda karşımıza yüzde 25 indirim çıkıyor. Bu hafta şok marketlerde Kişisel bakım ve temizlik ürünlerinde yüzde 25 İndirimli fiyatlarla alışveriş sizleri bekliyor. Şok Market’in yeni kataloğundaki indirimli ürünler şu şekilde;

Kotex Ultra hijyenik ped 12,35 TL

Kotex günlük ped çeşitleri 5,15 TL

Pantene şampuan çeşitleri 13,95 TL

Perwoll sıvı deterjan 30 yıkama 8,95 TL

Persil sıvı deterjan 33 yıkama 19,30 TL

Ariel sıvı deterjan 26 yıkama 26,90 TL

Tursil sıvı deterjan 33 yıkama 17,15 TL

ŞOK MARKET 31 EKİM MANAV İNDİRİMLERİ

Şok Market 31 Ekim 2018 aktüel ürünler kataloğunda da manav grubunda sabitlenmiş fiyatlar sizleri bekliyor. Bu hafta Şok marketin manav reyonunda bulabileceğiniz ürünler şu şekilde;

Beyaz lahana 0,99 TL / KG

Havuç 2,99 TL / KG

Karnabahar 1,99 TL / KG

Natural limon 3,49 TL / KG

Ayva 4,99 TL / KG

Naturel mandalina 2,25 TL / KG

Deveci armut 4,99 TL / KG

Golden elma 3,99 TL / KG

Star elma 3,99 TL / KG

Granny elma 3,99 TL / KG

Şok 31 Ekim 2018 aktüel ürünler kataloğu içerisinden yapacağınız 25 TL ve üzeri alışverişlerinizde Finish hepsi bir arada 55’li tablet 34,95 TL yerine 19,00 TL fiyatı ile sizlere ulaşacak. Aynı zamanda Şok aktüel ürünler kataloğu içerisinde bu hafta Bir kilogram Cem kalamata usulü kırma zeytin 13,45 TL, Bir kilogram Cem Milas çizik zeytin 12,45 TL, Tat ketçap mayonez ikili set 13,95 TL ve 2 litre beyaz sirke 6,45 TL fiyatıyla sizlere ulaşacak.

ŞOK HAKKINDA

Türkiye’nin 81 ilinde 5.700’ü aşan mağazamız, 24 dağıtım merkezimiz ve 25.000’e ulaşan çalışanımızla, müşterilerimizin temel ihtiyaç maddelerinin tamamına yakınını “tek yerden” ve evlerine en yakın noktadan karşılamalarını sağlıyoruz.

Mağaza ağımızı, müşterilerimize daha etkili ulaşabilmek amacıyla sürekli ve hızlı bir biçimde genişletiyoruz.

2015’in başından bu yana her gün ortalama 3 adet yeni mağaza açarak, 2015 yılında net 699 adet, 2016’da 1.000 adet ve 2017’de 1.100 adet yeni mağaza açtık. Müşterilerimize keyifli bir atmosfer yaratmak ve kolay bir alışveriş deneyimi yaşatmak amacıyla son üç yılda toplam 2.747 adet mağazamızı da yenilemiş bulunmaktayız.

Tüketici hafızasında tarihçesi olan ve geçmişte ulusal marka niteliğine sahip Mis, Piyale, Mintax, Evin ve Amigo gibi markalara sahip çıkarak bu değerleri yeniden ekonomiye kazandırdık. Köklü, nostaljik, marka algısı güçlü ve her biri kendi alanında yüksek bilinirliğe sahip bu özgün markaları, uygun fiyatlara müşterilerimize sunuyoruz.

Zengin ürün portföyümüzde özgün markalarımız ile ulusal markaları da bir arada bulundurarak, müşterimize daha çok seçenek sunuyoruz ve müşterilerimizin alışveriş ihtiyacının tamamına yakınını karşılıyoruz. Müşterilerimize uygun fiyatlarla kolayca ulaşabilecekleri yüksek kalitede ürünler sunuyoruz.

Sebze meyve alanında ki uzmanlığımız ile temin edilen mahsülleri “dağıtım merkezlerimizden mağazalarımıza” 24 saat içerisinde müşterilerimize en taze biçimde ulaştırıyoruz.

Kişisel bakım ve temizlik ürünlerinde Türkiye’nin en önemli perakendecilerinden biriyiz. Müşterilerimize bu alanda geniş bir ürün çeşitliliği sunuyoruz.

Farklılaşmış iş modelimiz, “her gün düşük fiyat” politikamız ve farklı formattaki kampanyalarımızla müşterilerimize en iyi hizmeti vermeyi hedefliyoruz.

İşte bu nedenlerle Şok size ‘Yeter de Artar’ diyoruz.