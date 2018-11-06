ŞOK aktüel ürünler indirim kataloğu yayında 7 Kasım 12 Kasım 2018 ŞOK aktüel ürünler indirim listesi

ŞOK aktüel ürünler 7 Kasım indirim kataloğu 2018 ŞOK aktüel ürünler indirim listesi açıklandı. ŞOK bu hafta hangi ürünleri alıcıyla buluşturacak. 7 Kasım 2018 ŞOK aktüel ürünler indirim kataloğu merak ediliyor. Her Çarşamba birbirinden farklı ürünleri satışa sunan ŞOK aktüel market bu haftada şaşırtmadı. ŞOK 7 Kasım aktüel ürünler kataloğuna haberimizde yer verdik. Bu hafta için özel seçilen ŞOK aktüel kampanyası indirimlerinde neler var? Bu haftanın her iki ŞOK aktüel günlerinde yer alan indirimleri mutlaka değerlendirmenizi öneriyoruz. Özellikle kış mevsimi öncesi bayan takipçilerimizi çok sevindirecek olan aktüel ürünler bu hafta Şok mağazalarında satışa çıkarılacak. %100 akrilik kadın pançolar 19,95 TL uygun fiyatlar ile ŞOK aktüelde satılacak. Yine %100 akrilik kadın boyunluk, erkek balıkçı bere, kadın pançolu bere, kadın ponponlu boncuklu bere, çocuk panda bere çok uygun fiyatları ile ŞOK’un indirimlerinde yer alacak. Haftanın ŞOK aktüel kataloğu üçüncü sayfasında bayan takipçiler için ise Softy ultra gece ped 2,65 TL, Softy ultra 10’lu kanatlı ped yine 2,65 TL ve softy klasik 10’lu kanatlı ped 2,45 TL’ye ŞOK aktüel günlerinde satışa çıkarılacak. İşte merak edilen ŞOK aktüel ürünler indirim kataloğu star.com.tr’de…

ŞOK 7 KASIM AKTÜEL ÜRÜNLER İNDİRİM KATALOĞU AÇIKLANDI

ŞOK market 7 – 13 Kasım 2018 tarih aralığında geçerli olacak olan kampanyasında hangi aktüel ürünler indirimli olarak satışa sunulacak? Merakla beklediğiniz bu haftanın Şok aktüel kampanyasına ait olan indirim listesini sizler için inceledik. Her hafta sosyal medyada sıkça arananlar arasında yer alan Şok indirimlerinde yine sürpriz fırsatlar ile karşılaşacaksınız. Şok aktüel de bu hafta özellikle bir ürün grubunda kaçırılmayacak fırsatlar bulunuyor. Sizleri fazla meraklandırmadan hemen söyleyelim, Molfix mega fırsat paketi sabırsızlıkla bekleyen ŞOK aktüel takipçileri için, 69,95 TL fiyatı ile tüm ŞOK şubelerinde satışa çıkarılacak.

ŞOK aktüel hafta sonu indirim kataloğu (3 – 9 Kasım 2018)

ŞOK aktüel ürünler alırken kazandıramaya devam ediyor. ŞOK aktüel 3 – 9 Kasım hafta sonu kataloğunu incelemeye devam ediyoruz.

En büyük market zincirleri arasında yer alan ŞOK aktüel, adına yakışır şekilde büyük kampanyalar hazırlayarak müşterisini karşılıyor. ŞOK market indirim listesinde yer alan ürünleri saymakla bitiremiyoruz. Ama özellikle hemen söylemek istediğimiz bir ürün ŞOK aktüel hafta sonu kampanyasında çok uygun bir fiyatla satışa sunulacak. Hafta içi ŞOK Çarşamba’da güzel bir fırın dolabını kampanyasına ekleyen ŞOK aktüel, hafta sonu kampanyasında ise 99,90 TL’ye 2 yıl garantili ayakkabılık satışı yapacak.

ŞOK AKTÜEL 31 EKİM 6 KASIM ÜRÜNLER İNDİRİM KATALOĞU

ŞOK AKTÜEL 31 EKİM fırsat ürünleri listesinde özellikle takipçilerinin uzun zamandır gelmesi yönünde talep ettiği bir ürün Bu Hafta Şok aktüel listesinde ilk sırada Ayarlanabilir ayaklar ve parlak suntalam malzemeden üretilmiş olan Fırın Bölümü ile şık bir tasarıma sahip 2 yıl garantili 4 Kapaklı Fırın Dolabı sadece 229 TL. Diğer bir ŞOK AKTÜEL fırsat ürünü ise aşırı ısınmaya karşı emniyet sistemine sahip, soğuk hava düğmesi ve ayarlanabilir hava çıkış ızgarası ile 4 yıl garantili KİNG Saç Kurutma Makinesi 64,90 TL. Keçeli ve Lastikli değişik renk ve desenlerde Ütü Masası Kılıfı 9,95 TL.

ŞOK HAKKINDA

Türkiye’nin 81 ilinde 5.700’ü aşan mağazamız, 24 dağıtım merkezimiz ve 25.000’e ulaşan çalışanımızla, müşterilerimizin temel ihtiyaç maddelerinin tamamına yakınını “tek yerden” ve evlerine en yakın noktadan karşılamalarını sağlıyoruz.

Mağaza ağımızı, müşterilerimize daha etkili ulaşabilmek amacıyla sürekli ve hızlı bir biçimde genişletiyoruz.

2015’in başından bu yana her gün ortalama 3 adet yeni mağaza açarak, 2015 yılında net 699 adet, 2016’da 1.000 adet ve 2017’de 1.100 adet yeni mağaza açtık. Müşterilerimize keyifli bir atmosfer yaratmak ve kolay bir alışveriş deneyimi yaşatmak amacıyla son üç yılda toplam 2.747 adet mağazamızı da yenilemiş bulunmaktayız.

Tüketici hafızasında tarihçesi olan ve geçmişte ulusal marka niteliğine sahip Mis, Piyale, Mintax, Evin ve Amigo gibi markalara sahip çıkarak bu değerleri yeniden ekonomiye kazandırdık. Köklü, nostaljik, marka algısı güçlü ve her biri kendi alanında yüksek bilinirliğe sahip bu özgün markaları, uygun fiyatlara müşterilerimize sunuyoruz.

Zengin ürün portföyümüzde özgün markalarımız ile ulusal markaları da bir arada bulundurarak, müşterimize daha çok seçenek sunuyoruz ve müşterilerimizin alışveriş ihtiyacının tamamına yakınını karşılıyoruz. Müşterilerimize uygun fiyatlarla kolayca ulaşabilecekleri yüksek kalitede ürünler sunuyoruz.

Sebze meyve alanında ki uzmanlığımız ile temin edilen mahsülleri “dağıtım merkezlerimizden mağazalarımıza” 24 saat içerisinde müşterilerimize en taze biçimde ulaştırıyoruz.

Kişisel bakım ve temizlik ürünlerinde Türkiye’nin en önemli perakendecilerinden biriyiz. Müşterilerimize bu alanda geniş bir ürün çeşitliliği sunuyoruz.

Farklılaşmış iş modelimiz, “her gün düşük fiyat” politikamız ve farklı formattaki kampanyalarımızla müşterilerimize en iyi hizmeti vermeyi hedefliyoruz.

İşte bu nedenlerle Şok size ‘Yeter de Artar’ diyoruz.