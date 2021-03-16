ŞOK saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? ŞOK çalışma saatleri 2021

16 Mart 2021 Salı 14:36 - Güncelleme: 16 Mart 2021 Salı 14:36

ŞOK çalışma saatleri 2021 sabah saatlerinde alışveriş yapacak olan müşteriler tarafından sıklıkla sorgulanıyor. Özellikle Çarşamba günü aktüel ürünleri kaçırmak istemeyenler "ŞOK saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? ŞOK market sabah kaçta açılır?" gibi sorulara cevap arıyor. Yeni normalleşme dönemine girmiş olmakla birlikte marketlerin çalışma saatleri de güncellendi. Peki ŞOK saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte ŞOK çalışma saatleri 2021

ŞOK KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

Türkiye'nin 81 ilinde sayısız şubesi ve personeli ile milyonlarca kişiye hizmet veren ŞOK'un çalışma saatleri özellikle hafta sonu risk grubundaki illere göre değişiklik gösteriyor. İşte hafta içi ve hafta sonu ŞOK açılış-kapanış saatleri...

Koronavirüs pandemisi nedeniyle marketlerin açılış saati sabah 9'dan sonraya ertelendi. Bu nedenle hafta içi ve hafta sonu ŞOK çalışma saatleri de güncellenmiş oldu. İşte hafta içi ve hafta sonu ŞOK açılış-kapanış saatleri...

ŞOK ÇALIŞMA SAATLERİ

ŞOK market hafta içi 10.00'da açılıp, 20.00'de kapanıyor.

ŞOK HAFTA SONU KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

ŞOK hafta içi ve Cumartesi 10.00- 20.00 arası çalışıyor. ŞOK Pazar günü 10.00- 17.00 arası çalışıyor.

MARKET AÇILIŞ SAATLERİ

İçişleri Bakanlığı, valiliklere "İşyerlerinin Çalışma Saatleri" konulu genelge gönderdi. Sağlık Bakanlığınca tespit edilen kriterlere göre 4 ayrı risk grubuna (düşük, orta, yüksek, çok yüksek) ayrılan iller arasından düşük, orta ve yüksek risk grubunda bulunan illerde, lokanta, restoran, kafeterya, pastane, tatlıcı vb. gibi yeme içme yerleri ile kıraathane ve çay bahçesi gibi iş yerleri için 07.00-19.00 saatleri arasında % 50 kapasite ile müşterilerine işyerinde hizmet sunacak şekilde çalışabilme imkânı getirildi.

Genelgede, daha önce açılış-kapanış saatleri belirlenmiş olan işyerlerinin de (bakkal, market, manav, kasap, berber, kuaför ve güzellik salonu, terzi, ayakkabıcı vb.) açılış-kapanış saatlerinin düşük, orta ve yüksek risk grubundaki illerde 07.00-20.00 saatleri arası olarak belirlendiği belirtildi.

ŞOK HAKKINDA

ŞOK marketler zinciri, Türkiye'nin 81 ilinde 7661'i aşan mağazaSI, 24 dağıtım merkezi ve 25.000'e ulaşan çalışanıYla, müşterilerin temel ihtiyaç maddelerinin tamamına yakınını "tek yerden" ve evlerine en yakın noktadan karşılamalarını sağlıyor.

Mağaza ağını, müşterilerine daha etkili ulaşabilmek amacıyla sürekli ve hızlı bir biçimde genişletiyor.

ŞOK 2015 yılından bu yana her gün ortalama 3 adet yeni mağaza açarak, 2015 yılında net 699 adet, 2016'da 1.000 adet ve 2017'de 1.100 adet yeni mağaza açtı. Müşterilere keyifli bir atmosfer yaratmak ve kolay bir alışveriş deneyimi yaşatmak amacıyla son üç yılda toplam 2.747 adet mağazayı da yeniledi.

Tüketici hafızasında tarihçesi olan ve geçmişte ulusal marka niteliğine sahip Mis, Piyale, Mintax, Evin ve Amigo gibi markalara sahip çıkarak bu değerleri yeniden ekonomiye kazandırdı. Köklü, nostaljik, marka algısı güçlü ve her biri kendi alanında yüksek bilinirliğe sahip bu özgün markaları, uygun fiyatlara müşterilere sunuyor.

Zengin ürün portföyüyle özgün markaları ile ulusal markaları da bir arada bulundurarak, müşterilere daha çok seçenek sunan ŞOK marketler zinciri, Müşterilerimize uygun fiyatlarla kolayca ulaşabilecekleri yüksek kalitede ürünler sunuyor.