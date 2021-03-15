ŞOK'ta bu hafta neler var? ŞOK 17 Mart 2021 aktüel ürünler

15 Mart 2021 Pazartesi 12:05 - Güncelleme: 15 Mart 2021 Pazartesi 12:05

ŞOK'ta bu hafta için hazırlanan aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK'a bu Çarşamba gelecek olan aktüel ürünlerin satışı, Mart ayının 23'üne kadar sürecek. ŞOK aktüel ürünler kataloğunda bu hafta elektrikli ızgara, saksı çeşitleri, toprak, mangal kömürü ve hırdavat ürünleri yer alıyor. Elektrikli ev aletlerinden tekstile, oyuncaktan züccaciyeye, atıştırmalıklardan deterjanlara kadar birçok ürün ŞOK markette uygun fiyattan satılıyor. İşte bu hafta ŞOK'a gelen indirimli aktüel ürünler.

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

ŞOK markete bu hafta Çarşamba günü gelecek olan aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta elektronik ürünlerden bahçe malzemelerine kadar birçok üründe kaçırılmayacak fırsatlar yer alıyor.

ŞOK aktüel ürünlerde bu hafta; USSU Taş Motoru, Benzinli Ağaç Motoru, Benzinli Tırpan, Doğrular Merdiven, 20 metre Bahçe Hortumu, 3 kg Katı Solucan Gübresi, 10 litre Çiçek Toprağı, Balkon Saksısı 50 cm, Papatya Saksısı, Elektrikli Çim Biçme Makinesi, Orkide Saksısı, Sinbo Elektrikli Izgara, Gokidy Çocuk Salıncak, Oyuncak Barbekü Seti, El Testeresi 30 cm, Ahşap Saplı Balta, Bioblas Şampuan çeşitleri, Finish Hepsi Bir Arada Bulaşık Makinesi Tableti, Nivea Men Deodorant, Çatal Çapa, Sulama Aparatı, Izgara Teli ve çok daha fazla ürün yer alıyor.

ŞOK'ta bu haftanın aktüel ürünlerinde bahçe malzemeleri de yer alacak. Senix LPP16 Elektrikli Çim Biçme Makinesi 999 TL, Farklı renklerde 3 litre Balkon saksısı 7,99 TL, Orkide Saksısı 4,99 TL, Farklı renklerde Pramit Saksı 9,99 TL, Kaktüs 3'lü Kare Sukulent Saksısı 7,99 TL. Tetikli Su Tabancası 14,95 TL, Sulama Aparatı 4,99 TL, Kilitlenebilir Budama Makası 9,99 TL, Nitril Kaplı Örme Eldiven 3,95 TL. Çatal Çapa 11,95 TL, Çatal Çekiç 19,95 TL. Saplı Keser 16,95 TL, Ahşap Saplı Balta 16,95 TL, 30 cm uzunluğunda El Testeresi 16,95 TL,

170 watt gücünde 150mm taç çapında Taş Motoru 139 TL, Benzinli Ağaç Motoru 399 TL, Balta 34,95 TL, Benzinli Tırpan 499 TL, 124cm yüksekliğinde 3+1 basamaklı Doğrular Merdiven 109 TL, Şok'ta bu hafta geçerli olacak. Bahçe ve balkonlarınızda bitki yetiştirmeniz ve aynı zamanda bahçelerinizin bakımını yapmanız için 20 metre uzunluğunda Bahçe Hortumu 39,95 TL, 10 litre Çiçek Toprağı 3,99 TL, 3kg Katı Solucan Gübresi 14,95 TL. Paşabahçe Botanica Vazo 19,95 TL. 50 cm uzunluğunda Balkon Saksısı 7,99 TL, Papatya Saksısı 1,99 TL.

Her hafta Çarşamba günü raflarını yenileyen ŞOK aktüel kataloğunda birçok üründe sürpriz indirimler var.

ŞOK'ta bu hafta piknik için gerekli ürünlerde kaçırılmayacak fırsatlar bulunuyor. ŞOK'ta bu hafta mangal ürünlerinde; 2 kg Mangal Kömürü 14,95 TL. Izgara Teli 14,95 TL, Lüks Mangal 49,95 TL, Kokusuz ve dumansız ızgara yapan, 5 kademeli termostatlı ve tepsili, çıkarılabilir yağ damlatma tepsisi sayesinde kolay temizlenebilen, bulaşık makinesinde yıkanabilen parçaları ile Sinbo Elektrikli Izgara 119 TL'den yer alacak.

ŞOK'ta bu hafta oyuncak kapsamındaki ürünlerde; Gokidy Çocuk Salıncak 59,90 TL, Sesli tekerleklere sahip, 1-3 yaş aralığı çocuklarının kullanımına uygun olarak tasarlanmış Gokidy Oyuncak Çim Biçme Makinesi 24,95 TL, Gokidy Oyuncak Traktör 11,95 TL, 11 parçadan oluşan Oyuncak Barbekü Seti 29,95 TL'den satışa sunulacak.

Gıda ve atıştırmalık sayfasında ise; Ülker Cocostar Atıştırmalık 4,75 TL. Ülker Çokomel 4,50 TL, Ülker Kare Çikolata 3,75 TL. Ülker Krispi Tırtıklı Kraker 2,45 TL, Ülker Kremalı Bisküvi 2,95 TL, Karamelli Ülker Halley 6,75 TL, Ülker Dankek Çilekli Tart 6,50 TL. Ülker Caramio Mini 5,95 TL, Ülker Krispi Pops 2,50 TL, Ülker Bitter Şekersiz Çikolata 5,50 TL. Ülker O'lala Sufle Kek 2,25 TL, Ülker O'lala Gurme 3,45 TL, Ülker Hanımeller Kurabiye 2,95 TL, 4'lü Ülker Çizi 4,50 TL, 8'li Ülker Rondo 6,75 TL, 8'li Ülker Kremalı Bisküvi 5,45 TL. Muzlu, çilekli ve çikolatalı seçeneklerinin yer aldığı Ülker Dankek Rulo Pasta 5,95 TL. Saklama kabı hediyeli Sana Margarin 15,30 TL'den raflarda yerini alacak.

BİM'de bu Salı neler var? BİM 16 Mart 2021 aktüel ürünler kataloğu Deterjan ve bebek bezlerinde; Omo 7,5kg Toz Deterjan 49,90 TL, Prima Günlük rahatlık Bebek Bezi çeşitleri 26,90 TL, Sleepy Sensitive Islak Havlu 5,95 TL, Duş Jeli hediyeli Nivea Men Deodorant 21,95 TL, Bioblas Şampuan çeşitleri 29,90 TL. Bref Aktif Klozet Bloğu 10,90 TL'den satılacak.

ŞOK'ta ayrıca; 25 TL ve Üzeri alışverişlerde normal fiyatı 31,95 TL olan Finish Hepsi Bir Arada Bulaşık Makinesi Tableti sadece 20 TL'den satılacak.