ŞOK'ta bu hafta sonu neler var? ŞOK 19-23 Mart 2021 aktüel ürünler kataloğu

19 Mart 2021 Cuma 13:21 - Güncelleme: 19 Mart 2021 Cuma 13:21

ŞOK hafta sonu kataloğu 19-23 Mart 2021 tarihleri arasında geçerli olmak üzere yayınlandı. ŞOK'un hafta sonu için hazırlanan aktüel ürünler kataloğunda; Tablet, televizyon, Projeksiyon cihazı ve Kablosuz Şarj Standı gibi fırsat ürünleri yer alıyor. ŞOK marketlerde her hafta Çarşamba ve Cumartesi günleri aktüel ürünler kataloğu yayınlıyor. İşte ŞOK 19-23 Mart 2021 aktüel ürünler kataloğundaki indirimler...

ŞOK 19-23 MART 2021 HAFTA SONU KATALOĞU

ŞOK hafta sonu aktüel ürünler kataloğunun ilk sayfasında Axen 50″ Full HD Android Smart Tv 2.999 TL fiyatı ile geliyor. Ürün EBA TV uyumlu olup WIFI, SMART, dahili alıcı gibi özellikler barındırıyor. Epson TW740 Projeksiyon Cihazı 4.999 TL, Everest Everpad 7″ Tablet 549 TL, Asonic Kablosuz Şarj Standı 34,95 TL, Eda L Köşe Koltuk Takımı 999 TL, Wellsoft Çift Kişilik Yorgan 169 TL, Tek Kişilik Lastikli Çarşaf 22,50 TL ve Çift Kişilik Lastikli Çarşaf 27,50 TL, Yüz Maskesi 50'li 22,95 TL'den yer alıyor.

ŞOK hafta sonu aktüel ürünlerde; Kadın Pijama Takımı 54,90 TL, Gezer Kadın Terlik Çeşitleri 13,95 TL ve Dikişsiz Penye Erkek Soket Çorap 4,99 TL, Ayrıca Trend Kadın Çorap Çeşitleri 4,99 TL, Tek Kişilik Bamboo Ortopedik Yatak 549 TL ve Çift Kişilik Bamboo Ortopedik Yatak 899 TL fiyatları ile satışa sunulacak.

ŞOK'ta bu hafta sonu fırsatlarında çocuklar için çeşitli ürünler yer aloyor. Kidzy 16 Jant Bisiklet 399 TL, DC Mini Figürler 9,99 TL fiyatları ile geliyor. Ayrıca Barbie Mini Figürler 9,99 TL, Barbie Bebek 30 cm 34,95 TL. Diğer bir avantajlı üründe GoKidy Tepsili Hamburger Seti 19,95 TL, GoKidy Slime Hazırlama Seti 24,95 TL, GoKidy Bowling Seti 19,95 TL, GoKidy Uzay Orman Kum Seti 19,95 TL, Yaz Çiz Sil Kitaplar 8,99 TL ve GoKidy Kuaför Oyun Hamuru Seti 24,95 TL'den satışa sunulacak.

ŞOK'ta bu hafta 25 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli olmak üzere; Palmolive Duş Jeli 750 ml 14 TL, Perwoll Sıvı Bakım Deterjanı 1,8 Litre 12 TL olarak satılacak.

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