22 Mart 2021 Pazartesi 14:06 - Güncelleme: 22 Mart 2021 Pazartesi 14:06

ŞOK'ta bu hafta için hazırlanan aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK'a bu Çarşamba gelecek olan aktüel ürünlerin satışı, Mart ayının sonuna kadar sürecek. ŞOK aktüel ürünler kataloğunda bu hafta Oyuncu ürünleri, Valiz çeşitleri, Kadın-Erkek spor ayakkabı, çalışma masası, 2'li koltuk ve döküm tencere-tava çeşitleri yer alıyor. Elektrikli ev aletlerinden tekstile, oyuncaktan züccaciyeye, mutfaktan mobilyaya kadar birçok ürün ŞOK markette uygun fiyattan satılıyor. İşte ŞOK'ta bu hafta satılacak olan indirimli aktüel ürünler.

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

ŞOK markete bu hafta Çarşamba günü gelecek olan aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta elektronik ürünlerden mutfak eşyalarına kadar birçok üründe kaçırılmayacak fırsatlar yer alıyor.

ŞOK'ta bu haftanın aktüel ürünlerinde oyuncular için muhteşem fırsatlar yer alıyor.

Rampage marka 23.8 inç ekran, IPS panel, Freesync teknoloji sistemli, 2 HDMI girişi ve DP bağlantı özellikleri ile 24″ RM-344 Oyuncu Monitörü 1,499 TL, kafa yastıklı ve bel destekli dayanıklı amortisörler, 2 fonksiyonlu Rampage Oyuncu Koltuğu 1099 TL, Gürültü önleyici esnek mikrofon, gökkuşağı aydınlatma PC ve mobil uyumlu yapısı ile Oyuncu Kulaklık RM-K27 Jammer 99,90 TL, Temizlenebilir ve yapışmaz polyester kumaştan imal edilmiş olan Büyük Boy Oyuncu Mouse Pad 29,95 TL ve Oyuncu Çalışma Masası 249 TL'den oyunseverlerin beğenisine sunulacak.

ŞOK'ta bu hafta mutfak için gerekli ürünlerde kaçırılmayacak fırsatlar yer alıyor. ŞOK'ta bu hafta züccaciye ürünlerinde; Paslanmaz çelik kulplara sahip Döküm Basık Tencere 159 TL, Döküm Derin Tencere 169 TL, Döküm Tava 119 TL, Döküm Kare Tepsi 149 TL, Sırlı kapak ve fırında kullanıma uygun yapısı ile İç Dış Sırlı Toprak Tencere 39,95 TL, Saklama Kabı 3'lü Set 11,95 TL, Tezgah Üstü Kaşıklık 11,95 TL, Yağlık 8,99 TL, Çift Renk Süzgeç 5,99 TL, Erzak Kabı 17,95 TL ve Buzdolabı Düzenleyici 12,95 TL, Büyük Nihale 39,95 TL olarak satışa sunulacak.

Her hafta Çarşamba günü raflarını yenileyen ŞOK aktüel kataloğunda birçok üründe sürpriz indirimler var.

ŞOK aktüel ürünlerde bu hafta; Ada İkili Koltuk 299 TL, Büyük Boy Valiz 109 TL, Orta Boy Valiz 99 TL, Kabin Boy Valiz 85 TL, Kadın Spor Ayakkabı 34,95 TL, Erkek Spor Ayakkabı 39,95 TL, Erkek Ayakkabı Kutusu 9,99 TL, Kadın Performans Tayt 19,95 TL ve Kadın Ayakkabı Kutusu 8,99 TL olarak karşımıza çıkıyor.

BİM'de bu Salı neler var? BİM 23 Mart 2021 aktüel ürünler kataloğu! Şok Aktüel Ürünleri Ev Tekstili grubunda ise; Çift Kişilik Desenli Çarşaf Takımı 39,95 TL, Tek Kişilik Desenli Çarşaf Takımı 29,95 TL, Plastik 6'lı Elbise Askısı 5,99 TL, Yastık Koruyucu 9,99 TL, Jakarlı Yüz Havlusu 12,95 TL, Jakarlı El Havlusu 4,99 TL'den satılacak.

ŞOK'ta bu hafta OMO-ALO-ARIEL-TURSİL markalı 10 KG Toz Deterjan fiyatlarında net yüzde 20 indirim fırsatı sunuyor.

FAMİLİA Alovera 40'lı Tuvalet Kağıdı 35,75 TL, Familia Alovera 16'lı Tuvalet Kağıdı 29,95 TL, Vernel Max 1440 ml Konsantre Yumuşatıcı 17,50 TL, Vernel Klasik 3 Litre Yumuşatıcı 14,30 TL, Fairy Hepsi Bir Arada 84'lü Tablet 84,90 TL, Sleepy Natural Külotlu Çocuk Bezi Çeşitleri 74,90 TL, Orkid Özel seri 19,95 TL, Çanta Hediyeli Gliss Bio_tech 360 ml Nutribalance ve 200 ml Sıvı Saç Kremi 29,90 TL, Çaykur 1000 gr Rize Turist Çay 29,90 TL. ve daha fazlası muhteşem indirimlerle Çarşamba günü ŞOK'ta yerini alacak.

ŞOK market, aktüel ürünlerin yanı sıra evinizin ihtiyaçları için Bu Hafta reyonlarda muhteşem indirimli ürünleri sunacak. ; Çay, temizlik malzemeleri, saklama gereçleri, atıştırmalıklar gibi fırsatlarda özel fiyatlar sunuyor. ŞOK'ta bu hafta yapılan 25 TL üstü alışveriş kampanyasında 1306 ml Pril Sıvı Bulaşık Deterjanı Çeşitleri 14,50 TL yerine sadece 9 TL olacak.