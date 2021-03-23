A101 aktüel ürünlerde bu hafta neler var? A101 25 Mart 2021 kataloğu

23 Mart 2021 Salı 15:23 - Güncelleme: 23 Mart 2021 Salı 15:23

A101 aktüel ürünlerin perşembe günü için hazırlanan indirim kataloğu yayınlandı. A101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta; Geniş yelpazede elektronik ürünler, piknik ve kamp gereçleri, mutfak eşyaları ve küçük ev aletleri dikkat çeken ürünler arasında yer alıyor. Her Perşembe raflarını yenileyen A101'in aktüel ürünler kataloğunda bu hafta yine birçok üründe sürpriz indirimler var. Peki A101'e bu hafta neler var? İşte A101'de haftanın aktüel ürünleri.

A101 AKTÜEL ÜRÜNLERDE BU HAFTA...

A101 aktüel kataloğu yayınlandı! Her perşembe birbirinden ucuz ürünlerle müşterisini memnun eden A101 marketin bu hafta için hazırlanan indirimli ürünler listesi belli oldu. A101 aktüel ürünler indirim listesi haberimizde. Bu hafta A101 kataloğunda uygun fiyata birçok mutfak eşyası, beyaz eşya, mobilya, dekoratif ve elektronik ürünler gibi ürünler yer alıyor. İşte A101 25 Mart 2021 kataloğundaki indirimli aktüel ürünlerin tamamı...

Her hafta birbirinden farklı ürünlerde indirim yapan A101 aktüel indirim kataloğunda bu hafta sürpriz ürünler yer alıyor. A101 kataloğunda bu hafta; elektrikli ev aletlerinden mutfak ihtiyaçlarına, züccaciyeden mobilyaya, tekstil ürünlerinden oyuncaklara varımcaya kadar onlarca ürün, indirimli fiyatla satışa sunulacak.

A101 aktüel ürünlerde bu hafta; Paslanmaz çelik gövdeli ve 2 yıl garantili Kiwi Cam Su Isıtıcı 99,95 TL, Polosmart Yüz Temizleme Seti 29,95 TL. Kiwi Waffle Makinesi 89,95 TL, Kiwi Elektrik Isıtmalı Sefer Tası Beslenme Çantası 99,95 TL, Arzum Mixtech Multi Blender Seti 329 TL fiyatla satışa sunulacak.

A101 kataloğunda bu hafta elektronik ürünler büyük avantajlarla geliyor. A101 aktüel ürünlerde bu hafta Samsung 55TU8300 4K Curved Crystal UHD TV 5699 TL, Xiaomi Wi-Fi Pro Sinyal Yakınlaştırıcı 99,95 TL, Konuşma Özellikli Akıllı Saat 549 TL, Huawei Y5 2019 Cep Telefonu 1599 TL, Volta VSM Elektrikli Motorlu Bisiklet 1999 TL, GoSmart TWS Kulaklık 59,95 TL. GoSmart Kulak İçi Kulaklık 12,95 TL, GoSmart Bluetooth Kulaklık 59,95 TL, GoSmart Spor Bluetooth Kulaklık 34,95 T, 2 adet USB bağlantı noktası bulunan GoSmart 10000 mAh Powerbank 49,95 TL'den satışa sunulacak.

Beyaz eşyalar arasında; 7 kilo yıkama kapasiteli SEG Çamaşır Makinesi 1699 TL, SEG Buzdolabı 1699 TL, Buz çözme özellikli, LED ekranlı, 6 güç kademeli ve 2 yıl garantili Samsung Mikrodalga Fırın 579 TL'den yer alacak.

Fantom Carbon Dikey Süpürge 189 TL. Singer Overlok Makinesi 999 TL, Tamperli cam, yüksek hassasiyetli sensör ve 180kg taşıma kapasitesi gibi özellikleri ile ön plana çıkan, 2 yıl garantili Aprilla Kablosuz Akıllı Banyo Baskülü 89,95 TL, Kiwi Seramik tabanlı Ütü 99,95 TL, Aprilla Şarjlı Epilatör 79,95 TL. Aprilla Kablosuz Erkek Bakım Cihazı 59,95 TL, GoSmart Telefon Tutucu 12,95 TL, Dunlop Bay Kol Saati çeşitleri 49,95 TL.

A101 Aldın Aldın kataloğunda kamp ve piknikçileri sevindirecek ürünler de yer alıyor. Bestway Otomatik Çift Kişilik Koltuk-Yatak-Şezlong 599,95 TL, Gölgelikli Salıncak 399,95 TL, Metal Damla Tipi Salıncak 699,95 TL, Mermer Desenli Masa Sandalye Seti 229,95 TL, Katlanabilir Kamp Sandalyesi 59,95 TL, Ahşap Kollu Plaj-Piknik Sandalyesi 59,95 TL, Katlanabilir Kamp Masası 69,95 TL, Raboom Dağcı – Kamp Çantası 69,95 TL, Katlanabilir Kamp Sandalyesi 89,95 TL, Airbed Tek Kişilik Şişme Yatak 79,95 TL, Oto çakmaklığı ile çalışan Freecamp Senox Kamp Pompası 49,95 TL. Bestway Boyun Yastığı 9,95 TL. Farklı renk seçenekleri ile satışa sunulan, sineklikli kapıya sahip 2 Kişilik Kamp Çadırı 99,95 TL.

A101 25 Mart 2021 aktüel kataloğunda egzersiz ve spor için çok sayıda ürün de bulunuyor.

Egzersiz Bantlı Trambolin 279,95 TL, 90kg taşıma kapasiteli, Body Dikey Bisiklet 699,95 TL, Kolay taşınabilir özelliği ile dikkat çeken Fox Katlanabilir Mini Bisiklet 199,95 TL, Atlama İpi 9,95 TL, Jimnastik lastiği 14,95 TL, Bel İnceltici Disk 44,95 TL, Egzersiz Matı 39,95 TL, Kapı Barfiks Barı 39,95 TL. Çift taraklı kullanıma uygun olarak üretilmiş Dart Seti 27,95 TL. Masa Tenisi Seti 12,95 TL.

A101 kataloğunda mobilya kapsamında ev eşyaları olarak; Düğün Sandalyesi 64,95 TL, Metal kulplara sahip 3 Kapaklı Gardırop 299,95 TL, Opak beyaz malzemeden üretilmiş 4 Kapaklı Bölmeli Mutfak Dolabı 229,95 TL, 4 Raflı Çok Amaçlı Dolap 199,95 TL. Masif ahşaptan üretilmiş Minderli Ahşap Ayakkabılık 95 TL'den yer alıyor.