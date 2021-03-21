BİM 23 Mart 2021 aktüel ürünler kataloğu! BİM'de bu Salı neler var?

21 Mart 2021 Pazar 16:15 - Güncelleme: 21 Mart 2021 Pazar 16:15

BİM aktüel ürünlerde bu salı yine çok avantajlı ürünler var. BİM'de bu hafta ; BİM'e Salı günü için gelen aktüel ürünler arasında; Toka çeşitleri, pijama, makyaj malzemeleri ve hayvan dostlarımız için hazırlanan ürünler göze çarpıyor. Her hafta birbirinden ucuz ürünlerin yer aldığı BİM aktüel kataloğu bu hafta yine müşterilerin yüzünü güldürecek. Peki BİM'de bu Salı neler var? İşte BİM'de bu Salı satılacak olan aktüel ürünlerin listesi.

BİM 23 MART 2021 SALI AKTÜEL ÜRÜNLER

BİM'in Salı günü için hazırlanan aktüel ürünler kataloğunda sevimli dostlarımız için de ürünler bulunuyor. BİM 23 Mart 2021 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta; Proline Kedi Kumu 5 Litre 14,90 TL olarak gelen ikinci ürün iken Kedi / Köpek Mama Kabı 500 ml 4,95 TL, Pedigree Konserve Köpek Maması 400 gr 9,95 TL, Ayrıca Whiskas Yaş Poşet Kedi Maması 4×100 gr 11,50 TL'den satışa sunulacak.

Naturalove Pati Figürlü Kirpik Kıvırıcı 8,95 TL, Lionesse Kedi Figürlü Saç Fırçası 9,95 TL ve Naturalove Kedi Figürlü Cımbız 6,95 TL'den satılıyor. Makyaj ürünlerinde fırsatlar sunan Bim salı kataloğunda Naturalove Makyaj Süngeri 8,95 TL'den satışa çıkıyor. Diğer üründe Naturalove Göz Bandı 8,95 TL'den ve Palmolive Duş Jeli 2×500 ml 22,90 TL'den geliyor.

Kedi Figürlü Katlanır Ayna 16,90 TL olarak, Kedi Figürlü Takı Standı 16,90 TL ve Kedi Figürlü Yüzük Standı 19,90 TL olarak gelirken Lionesse Kedi Figürlü Makyaj Çantası 8,95 TL'den satılıyor. Naturalove Kedi Figürlü Bağlamalı Toka 2'li 5,95 TL fiyatlı olarak Bim'de yer alırken Naturalove Kedi Figürlü Küpe 5,95 TL'den satılıyor

BİM aktüel ürünlerde bu hafta dekoratif, tekstil ve kozmetik ürünler doğrultusundaki ürünler kaçırılmaz fırsatla satışa sunulacak.

Kişisel bakım ürünleri kapsamında Naturalove Titreşimli Yüz Temizleme Cihazı 27,90 TL, Deep Clean Sensodyne Diş Macunu + Diş Fırçası 23,90 TL, Vi-Vet Granül Sir Ağda Seti 18,90 TL, Sebamed Zeytinyağlı Likit Yüz & Vücut Temizleyici 200 ml 34,90 TL,

O'Miracle Dudak Balmı Ruby Kisses Stix 15,90 TL, Silver Rose Vücut Spreyi 200 ml 9,95 TL. Silver Rose El Kremi 60 ml 3,95 TL. Silver Rose Oje Kurutucu 125 ml 6,95 TL. O'Miracle Dudak Balmı Ruby Kisses Pot 15,90 TL. Bim haftanın önerileri kataloğunda Mara Oje Nude 6,95 TL,

Claderm Kil Maskesi 50 ml 4,95 TL, Dream Air Nemlendiricili Sprey Kolonya 100 ml 6,95 TL ve Difaş 2'li Diş Fırçası 6,95 TL. Ayrıca Naturalove İtalyan Model Kolye Zincir 9,95 TL, Naturalove İtalyan Model Zincir Bileklik 5,95 TL, Göz Bantlı Pijama Takımı 39,90 TL olarak raflarda yerini alacak.

BİM'de Salı günü satışa sunulacak olan aktüel ürünlerin atıştırmalıklar sayfasında; Eti Canga Yer Fıstıklı Çikolata 60 gr 4,50 TL ve Eti Gold Antep Fıstıklı Karamelize Beyaz Çikolata 60 gr 6,50 TL fiyatı ile gelen ilk iki ürün oluyor. Eti Hoşbeş Muz Kremalı Gofret 120 gr 4,25 TL, Eti Browni Çikolatalı Fındıklı Kek 200 gr 6,50 TL'den satışa sunulacak

Bu hafta pek çok markada pek çok ürün Salı günü Bim aktüel fırsatları arasına giriyor. Tadelle Çikolatalı Gofret 5×35 gr 7,50 TL, Torku Çikolatalı Bisküvi 3×83 gr 5,50 TL ve Eti Cin Portakal Jöleli Bisküvi 3×114 gr 6,50 TL'den satılıyor.

Ayrıca Oslo Kırmızı Kalp Kek 60 gr 1 TL, Eti Form Kepekli Bisküvi 5×45 gr 5,50 TL, Hellema Çilekli Yoğurtlu Bisküvi 5×36 gr 11,50 TL ve Hellema Karamelli Çikolatalı Kurabiye 145 gr 11,50 TL'den satılacak.

Hellema Limon Aromalı Bar 5×24 gr 11,50 TL'den gelirken İlkler Kurabiye Çeşitleri 400 gr 9,95 TL olarak indirime giriyor. Eti markalı ürünlerde de özel fırsatlar sunan Bim; Eti Tutku Bold Kakao Kremalı Mozaik Bisküvi 138 gr 2,95 TL, Eti Lifalif Yulaf Ezmesi 350 gr 11,50 TL ve Eti Gong Pops Pirinç ve Mısır Patlağı 80 gr 3,95 TL'den müşterinin beğenisine sunulacak.

Bim Aktüel Kataloğunun ilk sayfasında yer alan yeni fırsat ürünleri sırasıyla şöyle...

Mara Oje Nude 6,95 TL

Naturalove Küpe 4,95 TL

Difaş 2'li Diş Fırçası 6,95 TL

Kedi Figürlü Yastık 12,90 TL

Naturalove Göz Bandı 8,95 TL

Evcil Hayvan Minderi 19,90 TL

Kedi Figürlü Takı Standı 16,90 TL

Naturalove Makyaj Süngeri 8,95 TL

Silver Rose 60 ml El Kremi 3,95 TL

Claderm 50 ml Kil Maskesi 4,95 TL

Proline 5 Litre Kedi Kumu 14,90 TL

Göz Bantlı Pijama Takımı 39,90 TL

Kedi Figürlü Katlanır Ayna 16,90 TL

Kedi Figürlü Yüzük Standı 19,90 TL

Vi-Vet Granül Sir Ağda Seti 18,90 TL

Naturalove Kedi Figürlü Küpe 5,95 TL

Palmolive 2×500 ml Duş Jeli 22,90 TL

Kedi-Köpek 500 ml Mama Kabı 4,95 TL

Naturalove Kedi Figürlü Cımbız 6,95 TL

Naturalove Pati Figürlü Kirpik Kıvırıcı 8,95 TL

Naturalove İtalyan Model Kolye Zincir 9,95 TL

Naturalove 2'li Kedi Figürlü Bağlamalı Toka 5,95 TL

Naturalove Titreşimli Yüz Temizleme Cihazı 27,90 TL

Naturalove İtalyan Model Zincir Bileklik 5,95 TL

Silver Rose 125 ml Oje Kurutucu 6,95 TL

Silver Rose 200 ml Vücut Spreyi 9,95 TL

Lionesse Kedi Figürlü Saç Fırçası 9,95 TL

Lionesse Kedi Figürlü Makyaj Çantası 8,95 TL

O'Miracle Dudak Balmı Ruby Kisses Pot 15,90 TL

O'Miracle Dudak Balmı Ruby Kisses Stix 15,90 TL

Pedigree 400 gr Konserve Köpek Maması 9,95 TL

Whiskas 4×100 gr Yaş Poşet Kedi Maması 11,50 TL

Dream Air 100 ml Nemlendiricili Sprey Kolonya 6,95 TL

Deep Clean Sensodyne Diş Macunu + Diş Fırçası 23,90 TL

Sebamed 200 ml Zeytinyağlı Likit Yüz & Vücut Temizleyici 34,90 TL

BİM Salı aktüel kataloğunun ikinci sayfasında yer alan ürünler sırasıyla şöyle...

Olips 3×28 gr 3'lü Şeker 3,95 TL

Oslo 60 gr Kırmızı Kalp Kek 1 TL

Eti 350 gr Lifalif Yulaf Ezmesi 11,50 TL

İlkler 400 gr Kurabiye Çeşitleri 9,95 TL

Eti Form 5×45 gr Kepekli Bisküvi 5,50 TL

Tadelle 5×35 gr Çikolatalı Gofret 7,50 TL

Torku 3×83 gr Çikolatalı Bisküvi 5,50 TL

Etimek 3×143 gr Kızarmış Ekmek 12,90 TL

Eti Canga 60 gr Yer Fıstıklı Çikolata 4,50 TL

Hellema 5×24 gr Limon Aromalı Bar 11,50 TL

Eti Cin 3×114 gr Portakal Jöleli Bisküvi 6,50 TL

Eti Hoşbeş 120 gr Muz Kremalı Gofret 4,25 TL

Eti Browni 200 gr Çikolatalı Fındıklı Kek 6,50 TL

Hellema 5×36 gr Çilekli Yoğurtlu Bisküvi 11,50 TL

Gofrik 125 gr Antep Fıstıklı Mini Gofret 12,90 TL

Eti Gong 80 gr Pops Pirinç ve Mısır Patlağı 3,95 TL

Eti Sultani 3×123 gr Üzümlü Kepekli Bisküvi 6,25 TL

Hellema 145 gr Karamelli Çikolatalı Kurabiye 11,50 TL

Bebeto Fast Food 81 gr Temalı Yumuşak Şekerleme 3,50 TL

Eti Tutku 138 gr Bold Kakao Kremalı Mozaik Bisküvi 2,95 TL

Eti Gold 60 gr Antep Fıstıklı Karamelize Beyaz Çikolata 6,50 TL