BİM 26 Mart 2021 aktüel ürünler kataloğu! BİM'e bu hafta neler gelecek?

25 Mart 2021 Perşembe 12:21 - Güncelleme: 25 Mart 2021 Perşembe 12:21

BİM'e bu hafta yine birbirinden uygun ürünler yer alıyor. Her hafta farklı ürün çeşitleriyle raflarını yenileyen BİM markette bu Cuma elektronikten züccaciyeye, elektrikli ev aletlerinden spor malzemelerine, tekstilden mutfak ürünlerine varıncaya kadar birçok üründe kaçırılmaz fırsatlar bulunuyor. Peki BİM'e bu hafta neler gelecek? İşte BİM'de bu haftanın fırsat ürünleri.

BİM 26 MART 2021 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

BİM'de Cuma günü satılacak ürünlerde beyaz Eşya grubunda yer alan kampanyalı yeni ürünler bulunuyor.

BİM'de bu cuma için hazırlanan ürünler arasında Dijitsu 55″ UHD Smart Tv 3.399 TL, Chef's Karnıyarık Tenceresi 32 cm 69,90 TL ve Chef's Granit Efektli Krep Tavası 26 cm 29,90 TL ve Kumtel Mini Fırın 299 TL fiyatları ile dikkat çekiyor. BİM'de bu cuma elektronik ürünlerden kişisel bakım ürünlerine, züccaciye ürünlerinden, giyim ürünlerine kadar yüzlerce ürün indirimli fiyatlarla satışa sunulacak. BİM'de bu hafta uygun fiyatlarla satışa sunulan ürünler arasında; ijitsu 55″ UHD Smart TV 3399 TL, Kumtel Mini Fırın 299 TL. Tek tuşla çalışma özellikli, kaymaz tabanlı, 2 yıl garantili, buz kırma özelliği de bulunan Fakir Sport Blender ve Sürahi 199 TL, Dahili mikrofonu sayesinde çağrı cevaplama özellikli, 32GB'a kadar hafıza desteğine sahip Kablosuz Hoparlör 79,90 TL.

BİM'de bu hafta kişisel bakım için müşterilerin beğenisine sunulacak olan ürünler arasında; Schwartz'dan Favori, Kulak ve Burun Kılı Düzletme Seti 33,90 TL, Fakir Erkek Bakım Seti 199 TL, Ağda Isıtıcı 39,90 TL, Kalıcı Oje Seti 79,90 TL. Saçın elektriklenmesini önleyen, 2 yıl garantili Fakir Saç Düzleştirici 69,90 TL. Dalgalı ve kıvırcık saçlar için gerekli aparatlara sahip, 3 kademeli ısı ayarlı, 2 kademeli hız ayarlı, sıcak ve soğuk kullanım olanağı sunan, 2 yıl garantili Heifer Saç Kurutma Makinesi 69,90 TL, Vakumlu Siyah Nokta Temizleyici 59,90 TL'den satılacak.

BİM'de bu hafta müşterinin beğenisine sunulacak olan aktüel kataloğunda kişisel bakım, züccaciye ve dekorasyon kapsamında ürünler de yer alıyor.

**Selülit Giderici Masaj Aleti 59,90 TL, Dönen Başlıklı Diş Fırçası 59,90 TL, Polosmart Akıllı Tartı 59,90 TL, Schwartz Ayak Masaj Aleti 129 TL, Amazfit Band 5 Akıllı Bileklik 279 TL, Wireless Kulaklık 49,90 TL.

BİM aktüel ürünler kataloğunun ikinci sayfasına göz attığımızda züccaciye ürünlerinin de yer aldığını görüyoruz. BİM aktüel ürünler kataloğundaki züccaciye ürünleri; Karnıyarık Tenceresi 69,90 TL. Granit Efektli Krep Tavası 29,90 TL. Lav Kilitli Saklama Kabı çeşitleri 14,90 TL, Lav 6'lı Kahve Yanı Su Bardağı 14,90 TLi Tek Fiyat Silikon Ürünler 5,95 TL, Maşa çeşitleri 7,90 TL, Rakle 6'lı İthal İnce Çay bardağı 29,90 TL olarak satışa sunulacak.

Farklı renk ve desenlerde Çift Kişilik Battaniye 34,90 TL, Tek Kişilik Battaniye 29,90 TL, Terlik 12,90 TL, Letoon Erkek Eşofman Takımı 99,95 TL, Kadın Kapüşonlu Kadife Spor Takım 69,95 TL, Unisex Air Max Taban Spor Ayakkabı 49,90 TL, Su geçirmez Büyük Boy ABS Valiz 109 TL, Orta Boy Valiz 99,90 TL, Tek Fiyat Plastik Ürünleri 3,75 TL fiyat ile Cuma günü raflarda yerini alacak.

BİM'de bu hafta çocuklar için hazırlanan aktüel ürünler; Pusetli Konuşan Altını Islatan Bebek 69,90 TL. Taşıyıcı Oyuncak Tır 49,90 TL. İki Katlı Garaj Seti 34,90 TL. Sevimli Oyuncak Araba 24,90 TL. Kesilebilen Pizza Oyunu 14,90 TL. Şirinler Faaliyet Kitabı çeşitleri 3,95 TL. Eğlenceli Lisanslı Yazı Tahtası 7,90 TL. Büyük Boy Karma Hikaye Kitapları 6,90 TL.

BİM'de ayrıca Boks Torbası 49,95 TL ve Dart Seti 29,90 TL fiyatı ile meraklısını sevindirecek.