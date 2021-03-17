BİM 19 Mart 2021 aktüel ürünler kataloğu! BİM'e bu hafta neler gelecek?

17 Mart 2021 Çarşamba 15:56 - Güncelleme: 17 Mart 2021 Çarşamba 15:56

BİM'e bu hafta yine birbirinden uygun ürünler yer alıyor. Her hafta farklı ürün çeşitleriyle raflarını yenileyen BİM markette bu Cuma farklı türde ürünlerde sürpriz indirimler var. BİM'de bu cuma; Ömür boyu garantili termos, düdüklü tencere seti, wok tava, havlu çeşitleri, iç cephe tadilat ve boya malzemeleri dikkat çeken ürünler arasında yer alıyor. Peki BİM'e bu hafta neler gelecek? İşte BİM'de bu haftanın fırsat ürünleri.

BİM 19 MART 2021 AKTÜEL ÜRÜNLER

BİM'e bu hafta gelecek olan aktüel ürünler arasında; Kumtel Dinamik Ankastre Set, Kumtel Mini Fırın, Stanley Termos 0,47 Litre, Fakir Rendeli Blender Seti, Berlin Düdüklü Tencere Seti, Heifer Işıklı Kettle, Chef's Wok Tava, LAV Uzun Meşrubat Bardağı 3'lü, Paşabahçe Habitat Ekmek Sepeti, Çocuk Sandalyesi, Sürgülü Çekmece Kaşıklığı, 60 Parça Puzzle, Ponponlu Peluş Çanta, Heifer Dik Durabilen Süpürge, Çocuk Sandalyesi, AQVA Eviye Bataryası, Lavabo Bataryası, Banyo Seti 3'lü, Ayaklı Tuvalet Kağıtlığı, Erkek Trekking Ayakkabı, Çamaşır Selesi, Kapı Kolu 2'li, 4+1 Merdiven, Permolit Tavan Boyası, Polosmart Parmak İzi Okuyuculu Asma Kilit ve çok daha fazlası yer alıyor.

BİM'de bu cuma elektronik ürünlerden kişisel bakım ürünlerine, züccaciye ürünlerinden, giyim ürünlerine kadar yüzlerce ürün indirimli fiyatlarla satışa sunulacak.

BİM'de bu hafta müşterinin beğenisine sunulacak olan aktüel kataloğunda mutfak ürünleri ve ev ihtiyaçları kapsamında ürünler de yer alıyor.

BİM aktüel ürünler kataloğunun ikinci sayfasına göz attığımızda züccaciye ürünlerinin de yer aldığını görüyoruz. Özellikle ömür boyu garantili Stanley Termos 259 TL fiyatı ile dikkat çekiyor.

BİM'de bu hafta uygun fiyatlarla satışa sunulacak olan elektronik ürünler arasında; Kumtel Dinamik Ankastre Set 1099 TL, Termostatlı, 3 programlı, emaye tepsi ve ızgaralı Kumtel Mini Fırın 199 TL, 4 bıçaklı Fakir Rendeli Blender Seti 279 TL,

Tekstil ve giyim ürünlerinde ise; Home 2'li Yüz Havlusu 17,90 TL. Farklı renklerde Banyo Havlusu 17,90 TL. Pamuktan üretilmiş Casilda Home Kadın-Erkek Bornoz 49,90 TL. Çocuk Bornoz 29,90 TL. Kaydırmaz Ayak Paspası 7,50 TL. Kadın-Erkek Havlu Terlik 11,90 TL. Welsoft Saç Bonesi 4,95 TL. Peluş Saç Bandı 8,95 TL. Erkek Anarok Yelek 69,90 TL. Kadın-Erkek Yağmurluk 26,90 TL. Çocuk Pullu Tayt 12,90 TL. Şemsiye 39,90 TL. Erkek Trekking Ayakkabısı 39,90 TL'den satışa sunulacak.

BİM'de bu cuma 4 Bölmeli Çok Amaçlı Dolap 189 TL, Ayaklı Tuvalet Kağıtlığı 29,90 TL, Banyo Organizeri 19,90 TL, Kapaklı Bölmeli Deterjan Kutusu 29,90 TL, Kapaklı Küçük Kutu 9,95 TL, Kapaklı Büyük Kutu 19,90 TL, Farklı modellerde Çamaşır Selesi 19,90 TL. Farklı renklerde 3'lü Düzenleyici Sepet 19,90 TL, Desenli Silikon Tabancası 27,90 TL. Eviye Batarya 89,90 TL, Banyo Bataryası 99,90 TL, Lavabo Bataryası 89,90 TL, Mafsallı Duş Seti 14,50 TL'den müşterinin beğenisine sunulacak.

BİM'de bu haftanın aktüel ürünlerinde ev ve iş yerlerinde tadilat yapmak isteyen müşterilerin ilgisini çekecek türden hırdavat ve bahçe kapsamında ihtiyaç olacak ürünlerin yer aldığı sayfada; SGS Akülü Vidalama Seti 229 TL. Permolit Tavan Boyası 55 TL, Permolit Silikonlu İç Cephe Boyası 109 TL. Boyacı Seti 19,90 TL.

Bisiklet, çanta, kapı ve dolaplarda kullanabileceğiniz, 2 saat şarj ile yaklaşık 2 yıl kullanabileceğiniz Polosmart Parmak İzi Okuyuculu Asma Kilit 69,90 TL. Metal Posta Kutusu 29,90 TL'den satılacak.

BİM'de bu hafta çocuklar için hazırlanan aktüel ürünlerde; Farklı renklerde Çocuk Masası 49,90 TL. Farklı renklerde Çocuk Sandalyesi 24,90 TL. Ponponlu Peluş çanta 23,90 TL. Oyuncak Kamyon çeşitleri 24,90 TL.

Paslanmaz çelikten üretilmiş Berlin Düdüklü tencere Seti 149 TL, Chef's Wok Tava 49,90 TL, Sürgülü Çekmece Kaşıklık 14,90 TL. Farklı desen seçenekleri ile satışa sunulan Yuvarlak Tepsi 9,95 TL, Lav Küçük Kase 1,95 TL. Lav 3'lü Uzun Meşrubat Bardağı 7,95 TL, Lav 6'lı Ayaklı Tatlı Kasesi 27,90 TL, Paşabahçe 4'lü Ayaklı Çay Bardağı 17,90 TL, Şıklığı ile dikkat çeken Rakle Dekorlu Meşrubat Bardağı 8,90 TL fiyat ile raflarda yerini alacak.

4+1 Merdiven 99,90 TL, Derz Tamir Dolgusu 13,90 TL, Alyan Anahtar Takımı 29,90 TL, Çok Amaçlı Kova 19,90 TL, Demir Testere Kolu 13,90 TL, Derz Kazma Aparatı 8,95 TL, Plastik Çek Pas 9,95 TL, Lavabo Açma Sustası 14,90 TL, Nitril Kaplı Örme Eldiven 5,95 TL, Cam Kazıma Aparatı 9,95 TL, Profesyonel Oto Fırçası 8,95 TL, Metal Pencere Emniyet Kilidi 5,95 TL, Boyacı Spatulası 5,95 TL, Tamir Bandı 5,95 TL. Pas Sökücü Sprey 9,95 TL,

Otomatik kapanma özellikli, susuz çalışmaya karşı koruma sistemli Heifer Işıklı Kettle 99,90 TL, Toz torbasız da kullanılabilen, yıkanabilir filtreli Heifer Dik Durabilen Süpürge 199 TL'den yer alıyor.

Farklı çeşitlerde 60 Parça Puzzle 9,95 TL. Hava İle Kuruyan Kil Oyun Seti 11,90 TL. Farklı renk seçenekleri ile satışa sunulan 2'li Lisanslı Top 8,95 TL. Dünyayı Öğreniyorum Serisi Kitaplar 4,95 TL. Ben De Boyuyorum Serisi Boyama Kitapları 3,95 TL'den satılacak.

ŞOK 17 Mart 2021 aktüel ürünler satışta!

A101 18 Mart 2021 kataloğu: A101 aktüel ürünlerde bu hafta neler var?