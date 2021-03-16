A101 aktüel ürünlerde bu hafta neler var? A101 18 Mart 2021 kataloğu

16 Mart 2021 Salı 12:56 - Güncelleme: 16 Mart 2021 Salı 12:56

A101 aktüel ürünlerin perşembe günü için hazırlanan indirim kataloğu yayınlandı. A101 18 Mart 2021 kataloğunda bu hafta; Beyaz eşya ve teknolojik ürünlerin yanı sıra, hırdavat ürünleri yer alıyor. Her Perşembe raflarını yenileyen A101'in aktüel ürünler kataloğunda bu hafta baharın gelişiyle birlikte Saksı çeşitleri, tohum, toprak, canlı çiçek,kürek, tırpan gibi bahçe malzemeleri dikkat çeken ürünler arasında yer alıyor. Peki A101'e bu hafta neler var? İşte A101'de haftanın aktüel ürünleri.

18 MART 2021 A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

A101 indirim kataloğunda yer alan aktüel ürünler kataloğunda bu hafta mobilya, küçük ev aletleri, elektronik ürünler ve züccaciye ürünleri geniş yer bulmuş durumda.

Her perşembe birbirinden ucuz ürünlerle müşterisini memnun eden A101 marketin bu hafta için hazırlanan indirimli ürünler listesi belli oldu. A101 aktüel ürünler indirim listesi haberimizde yer alıyor. İşte A101 18 Mart 2021 kataloğundaki indirimli aktüel ürünlerin tamamı...

A101 aktüel kataloğundaki teknolojik ürünlerin başında; Toshiba 50" Ultra Hd Smart Led TV 3,999 TL. ONVO markası ile Dahili HD uydu alıcı ve dahili Wi-fi, 1 GB ram ve 8 GB Dahili hafızaya sahip olan Smart For Android, kablosuz görüntü aktarma özellikli Onvo 40″ Full HD Android Smart Led TV 2,799 TL, LENOVO markası ile 2 yıl garantili Snagdrapon işlemcili, 10.1 inç ekranlı, 2 GB ram ve 32 GB dahili hafızalı Lenovo M10 Tablet 1.099 TL, PİRANHA markası ile görüntülü görüşme, USB tak çalıştır özelliği, PC ve MAC uyumlu olan Piranha Full HD PC Kamera 89,95 TL, REEDER markası ile 32 GB dahili hafıza, 6.2 HD ekran, 3 GB Ram özellikleri ile göz dolduran Reeder P18 Blue Max Lite Cep Telefonu 1,499 TL ve çok daha fazlası yer alıyor.

Her hafta birbirinden farklı ürünlerde indirim yapan A101 aktüel indirim kataloğunda bu hafta sürpriz ürünler yer alıyor. A101 kataloğunda bu hafta; elektrikli ev aletlerinden mutfak ihtiyaçlarına, züccaciyeden mobilyaya, tekstil ürünlerinden temizlik ürünlerine kadar yüzlerce ürün, indirimli fiyatla satışa sunulacak.

A101'de Bu Hafta Elektrikli Ev Aletleri grubunda; ROBOT marka Li-On batarya, Roomba 606 Robot Süpürge 1,599 TL, FANTOM markası ile 3 yıl garantili, 3 Litre toz hazneli, 850 watt, multi cyclone teknolojisi ile Fantom CC3500 Cyclone Elektrikli Süpürge 399 TL. KİWİ 6 fincan kapasiteli, susuz çalışmayı önleyen emniyet sistemli 2 yıl garantili 304 paslanmaz çelikten üretilmiş olan Kiwi KCM 7512 Türk Kahve Makinesi 79,95 TL. Sessiz ve uzun ömürli DC motorlu,ısıya dayanıklı paslanmaz çelik bıçaklar ve blender başlığa sahip olan Kiwi KHB 4415 Çubuk El Blender 79,95 TL. USB kablo veya 4 adet pil ile çalışabilen, duvara monte aparatı dahil olarak satışa sunulacak olan Kiwi KSD 9932 Sensörlü Sıvı Sabunluk 99,95 TL'den müşterinin beğenisine sunulacak.

A101 kataloğunda bu hafta elektronik ürünler büyük avantajlarla geliyor. A101 aktüel ürünlerde bu hafta Piranha 7826 Bluetooth Hoparlör 74,95 TL ve Piranha Full HD PC Kamera 89,95 TL olarak satılıyor. Ayrıca; Kiwi Buharlı Kırışık Giderici 329 TL, Kiwi Elektrikli Türk Kahvesi Makinesi 79,95 TL, Kiwi Çubuk El Blender 79,95 TL ve Kiwi Çay Makinesi 159 TL, Kiwi Sensörlü Sıvı Sabunluk 99,95 TL, Arzum Tost Makinesi 299 TL, Aprilla Şarjlı Saç Sakal Düzelteme Makinesi 49,95 TL, Termostatlı Barbekü 95 TL, Singer El Dikiş Makinesi 55 TL gibi birçok ürün indirimli olarak raflarda yerini alacak.

A101'in bu haftaki kataloğunda beyaz eşya kapsamında indirimli ürünler yer alıyor. Beyaz eşyanın yanı sıra hırdavat kapsamındaki ihtiyaçlarda da A101 aktüel ürünler kataloğunda rastlamak mümkün.

Beyaz Eşya grubunda SEG markası ile 2 yıl Vestel Servis garantili, 6 programlı, Seg BM 6001 SBM 6001 A++ Bulaşık Makinesi 1,899 TL, FLAVEL marka 3 Çekmeceli Dondurucu 899 TL'den satılacak.

Hırdavat ve boya kapsamındaki ürünlerde; POLİSAN marka 10 KG İç Cephe Boyası 59,95 TL, Polisan 10 KG Tavan Boyası 49,95 TL, Boya Tabancası 149,95 TL, Lazermetre 149,95 TL, Sıcak Hava Tabancası 109,95 TL, Lehim Havya Seti 34,95 TL, Dekupaj Testere 119,95 TL, Akülü 12W Vidalama Seti 149,95 TL, Koruyucu Gözlük 34,95 TL, Şarjlı Sıcak Silikon Tabancası 89,95 TL, Mini Şarjlı Vidalama Seti 149,95 TL, Takım Çantası 19 İnç 34,95 TL, Çift Taraflı Tekerlekli Takım Çantası 149,95 TL, NILSON 3'lü 1.5 metre Topraklı Priz 24,95 TL, Tamir Montaj Seti 300 Parça 14,95 TL, Tornavida 5'li Set 14,95 TL, Misinalı Kenar biçme başlığı, 3 bıçaklı kesme diski, Piranha Benzinli Tırpan 549,95 TL, Geri tepme önleyici sistemli, ayarlanabilir hız düğmeli Piranha Benzinli Ağaç Kesme Motoru 399,95 TL'den satışa sunulacak.

A101'in bu hafta satışa sunulacak olan aktüel ürünler kataloğunda mobilya ürünleri de bulunuyor. 2 Kapaklı Çekmeceli Dolap 155 TL ve 4 Kapaklı Çekmeceli Dolap 199,95 TL. Ayrıca Rapido Ofis Koltuğu 249,95 TL ve 5 Raflı Kitaplık 119,95 TL. Raflarda ise Plastik Çekmeceli Ahşap Raf 119,95 TL, Plastik Kaplı 3 Katlı Banyo Rafı 18,50 TL'den satılacak.

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