BİM'de bu Salı neler var? BİM 16 Mart 2021 aktüel ürünler kataloğu

15 Mart 2021 Pazartesi 11:14 - Güncelleme: 15 Mart 2021 Pazartesi 11:14

BİM'in bu hafta Salı günü için hazırlanan aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM'e bu Salı gelecek ürünler arasında gece lambası, dekoratif ürünler, kırlent ve çorap gibi ürünler yer alıyor. Her Salı ve Cuma raflarını yenileyen BİM 16 Mart 2021 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta bujiteriden tekstile ürünlerine varıncaya kadar birçok üründe sürpriz indirim var. Peki BİM'de bu Salı neler var? İşte BİM'de Salı günü için hazırlanan aktüel ürünler kataloğu...

BİM 9 MART 2021 SALI AKTÜEL ÜRÜNLER

BİM aktüel ürünlerde bu hafta dekoratif ürünler, çoraplar ve bebek ürünleri doğrultusundaki ürünler kaçırılmaz fırsatla satışa sunulacak. BİM 16 Mart 2021 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta; Piccolo Mondi Aslan Figürlü Çocuk Taburesi 49,90 TL, Piccolo Mondi Aslan Figürlü Askılık 36,90 TL, Finger Monkey Bebek Yelek 11,90 TL, Ledolet Uzaktan Kumandalı Led Ampul 34,90 TL, Keçe Oyuncak Sepeti 19,90 TL ve Safari Figürlü 3 Boyutlu Gece Lambası 17,90 TL, Naturalove Kırlent 14,90 TL ve Naturalove Zürafalı Peluş Kırlent 29,90 TL, Casilli Dantelli Bralet Takım Kadın 27,90 TL, Comfort Family Kadın – Erkek Spor Çorap 3'lü 9,95 TL olarak satışa çıkıyor.

BİM aktüel ürünlerde bu hafta yine çok avantajlı ürünler var. BİM aktüel indirim kataloğunda bu hafta ; Naturalove Leopar Desenli Çıtçıt Toka 5,95 TL ve Naturalove Leopar Desenli Düz Fular 9,95 TL sizlerle. Bebek, çocuk ürünleri ağırlıklı olan katalogta Angie Vücut Spreyi 150 ml 9,95 TL, Naturalove Leopar Desenli Taç 9,95 TL ve Uni Baby Islak Mendil 5,95 TL, Ayrıca Uni Baby Şampuan 700 ml 15,90 TL, Koruyucu Kapaklı Çocuk Diş Fırçası 4,95 TL, Bir diğer aktüel üründe Silver Rose El Kremi 50 ml 3,95 TL, Lisanslı Çorap Çocuk 2'li 6,50 TL ve Lisanslı Yara Bandı 10'lu 3,50 TL gibi ürünler raflardaki yerini alacak.

BİM'de bu Salı satışa sunulacak olan aktüel ürünler arasında ayrıca; Comfort Family Kutulu Bebek Çorabı 3'lü 9,95 TL, Comfort Family Çocuk Soket Çorap 3'lü 8,95 TL ve Comfort Family Çocuk Patik Çorap 3'lü 7,95 TL, Bim 16 Mart 2021 kataloğunda M-Original Örgü Kulaklık 19,90 TL ve Avokado Yastık 19,90 TL, Sevilen ürün Casilli Pijama Takımı 34,90 TL, Beklene ürün Piccolo Mondi Çıngıraklı Bebek Çorabı 9,95 TL ve Kodak Özel Lityum Pil Çeşitleri 5'li 9,95 TL, Blume Avokado Kutu Mendil 150'li 4,95 TL, Meyve Nakışlı Soket Çorap 5'li 19,90 TL, Comfort Family Soket Çorap 3,95 TL, Varta Kalem Pil 10'lu 15,90 TL, Varta İnce Pil 10'lu 15,90 TL ve Avokado 6,95 TL, Son ürünlerde ise Naturalove Leopar Desenli Makyaj Çantası 8,95 TL ve Led Aydınlatma 27,90 TL'den yer alacak.

BİM'E SALI GÜNÜ GELECEK OLAN AKTÜEL ÜRÜNLERİN FİYATLARI

Finger Monkey Bebek Yelek 11,90 TL

Aslan Figürlü Tabure Çocuk 49,90 TL

Finger Monkey Bebek Kolsuz Body 11,90 TL

Avokado Yastık 19,90 TL

Led Aydınlatma 27,90 TL

Naturalove Kırlent 14,90 TL

Varta 10'lu İnce Pil 15,90 TL

Varta 10'lu Kalem Pil 15,90 TL

Casilli Pijama Takımı 34,90 TL

Uni Baby Islak Mendil 5,95 TL

Lisanslı 2'li Çorap Çocuk 6,50 TL

Lisanslı 10'lu Yara Bandı 3,50 TL

M-Original Örgü Kulaklık 19,90 TL

Silver Rose 50 ml El Kremi 3,95 TL

Comfort Family Soket Çorap 3,95 TL

Uni Baby 700 ml Şampuan 15,90 TL

Meyve 5'li Nakışlı Soket Çorap 19,90 TL

Kodak 5'li Özel Lityum Pil Çeşitleri 9,95 TL

Blume 150'li Avokado Kutu Mendil 4,95 TL

Naturalove Zürafalı Peluş Kırlent 29,90 TL

Casilli Dantelli Bralet Takım Kadın 27,90 TL

Piccolo Mondi Keçe Oyuncak Sepeti 19,90 TL

Piccolo Mondi Aslan Figürlü Askılık 36,90 TL

Comfort Family 3'lü Çocuk Patik Çorap 7,95 TL

Safari Figürlü 3 Boyutlu Gece Lambası 17,90 TL

Comfort Family 3'lü Çocuk Soket Çorap 8,95 TL

Comfort Family 3'lü Kutulu Bebek Çorabı 9,95 TL

Ledolet Uzaktan Kumandalı Led Ampul 34,90 TL

Naturalove Leopar Desenli Makyaj Çantası 8,95 TL

Comfort Family 3'lü Kadın – Erkek Spor Çorap 9,95 TL