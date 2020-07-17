ŞOK'a hafta sonu neler geliyor? 18-21 Temmuz 2020 ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayınlandı!

17 Temmuz 2020 Cuma 15:25 - Güncelleme: 17 Temmuz 2020 Cuma 15:25

ŞOK aktüel ürünler kataloğu hafta sonu ürünleri yayınlandı. ŞOK'a hafta sonu gelen aktüel ürünlerde kaçırılmayacak fırsatlar sizleri bekliyor. ŞOK aktüel ürünlerde bu hafta sonu derin dondurucudaki indirim göze çarpıyor. ŞOK'a bu hafta sonu ayrıca cam kapaklı tencere, çırpıcı, dolap içi raf ve 3'lü bez maske inanılmaz indirimle geliyor. ŞOK hafta sonu fırsatlarında bir önceki katalogda gelen ürünler de satışa sunuluyor. ŞOK'a bu hafta bayram şekerleri ve çikolatalar da geliyor. İşte 18-21 Temmuz hafta sonu ŞOK aktüel ürünler kataloğundaki indirimli ürünler…

ŞOK aktüel kataloğu yayınlandı! Her hafta birbirinden farklı ürünlerde indirim yapan ŞOK market zincirlerinin aktüel indirim kataloglarında bu hafta sürpriz ürünler yer alıyor. ŞOK market aktüel ürünlerde bu hafta ahşap kapalı saklama kabı, erkek-kadın yürüyüş ayakkabısı ve yoğurt kabındaki indirim fırsatları göze çarpıyor. Her hafta birbirinden ucuz ürünlerle müşterisini memnun eden ŞOK marketin hafta sonu için hazırlanan indirimli ürünler listesi belli oldu. ŞOK aktüelin bu haftaki kataloğunda gıda ve mutfak ihtiyaçlarında da kaçırılmayacak fırsatlar yer alıyor.

ŞOK aktüel ürünlerde hafta sonu yine çok avantajlı ürünler var. ŞOK aktüel indirim kataloğunda bu hafta gıdadan teknolojiye, mutfak araç gereçlerinden zücaciyeye varıncaya kadar birçok üründe fırsat indirimi raflardaki yerini alacak.

ŞOK 18-21 Temmuz 2020 tarihleri arasında satışa sunulacak olan aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK'da birbirinden çeşitli kampanyalı ürünler dikkat çekerken Kadın ve Erkek tekstil ürünleri, Çocuk oyuncakları ve kişisel bakım ürünlerine kadar birçok yeni ürün raflardaki yerlerini alacak.

ŞOK 15 Temmuz 2020 aktüel ürünler kataloğunda ise bu hafta; Signal 75 ml Whıte Now Detox Aktif Kömür Diş Macunu 19,90 TL. BANAT Orta medium Trı action Whıte Diş Fırçası 5 TL. Actıvıa Shot 80 ml Doğal Probiyotik Ahududu-Hibikus 1,95 TL. Golf Maraşım 500 ml Dondurma Çeşitleri 13,95 TL. Golf Maraşım 650 ml Kesme Sade Dondurma 16,95 TL. Saklama Kabı hediyeli olarak satışa sunulacak olan Sana 4×250 gr Margarin 11,95 TL. Süperfresh 1 Kg Milyöf Hamuru 8,95 TL. Çaykur 500 gr Organik Rize Çayı 12,95 TL. indirimli fiyatları ile Şok Aktüel kampanyalı ürünleri içerisindeki yerlerini almış diyebiliriz.Şok Market 25 TL ve üzeri alışverişlerinizde bu hafta sizlerin tercihine sunacağı seçili ürün fırsatları arasında bu hafta PRİL 1350 ml Sıvı Bulaşık Deterjanı ve PRİL 1405 ml Losyon Sıvı Bulaşık Deterjanı adet 12,90 TL yerine 8 TL. Namet 220 gr Dana Fermente Sucuk 20,90 TL yerine 12 TL'den satışa sunuluyor.

BİM 17 Temmuz 2020 aktüel ürünler satışta!