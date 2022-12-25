ŞOK'ta bu hafta neler var? ŞOK 28 Aralık 2022 aktüel ürünler kataloğu yayında!

ŞOK'un bu hafta için hazırlanan aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 28 Aralık 2022 aktüel ürünler kataloğunda yer alan fırsat ürünleri belli oldu. ŞOK'ta bu hafta Toronto Köşe Takımı 4,499 TL fiyatıyla sipariş bekliyor olacak. ŞOK aktüel ürünler kataloğunda ayrıca; 4 Kişilik Mutfak Masa Takımı, hazır mutfak Dolapları ve Çekmece Düzenleyici gibi ürünler yer alıyor. İşte bu hafta ŞOK'a gelen indirimli aktüel ürünlerin kataloğu.

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

ŞOK aktüel ürünler kataloğunun ilk sayfasında yer alan; HOOVER markası ile 2 yıl garantili 5 Programlı Bulaşık Makinesi 4,699 TL, Severin Cyclone Torbasız Elektrikli Süpürge 2,999 TL, Goldmaster Selvi Metal Gri Çay Makinesi 799 TL fiyatla satışa sunulacak.

ŞOK 28 Aralık aktüel ürünler kataloğundaki elektronik ürünlerde masa üstü bilgisayar ve bilgisayar aksesuarları yer alıyor. Viewsonic 3 Kenarı Çerçevesiz Monitör 4,599 TL, Asus markası ile 8 GB Ram ve 512 GB SSD diskli 15.6 inç ekranlı Freedos Asus Expert book Taşınabilir Bilgisayar 10,799 TL, Corsair RGB Oyuncu Mouse 919 TL, Goldmaster İdal Erkek Bakım Seti 399 TL, Winex Ultra Android IOS uyumlu Akıllı Saat 779 TL, Lenovo Bluetooth Kablosuz Kulaklık 279 TL, Thronmax Kulak Üstü Mikrofonlu Bluetooth Kulaklık 799 TL,

ŞOK'ta bu hafta "Çarşamba Fırsatlarını Şok Seviyoruz" etiketi ile FLY markası ile 2 yıl garantili Astro Aspiratör Modüllü 200 cm Mutfak 3,299 TL, Singy Aspiratör Modüllü 280 cm Mutfak 4,999 TL, Moda markası ile Toronto Köşe Takımı 4,499 TL, Moda Teddy 3+2+1 Koltuk Takımı 12,999 TL, Evdemo 4 Kişilik Mutfak Masa Takımı 1,999 TL'den sipariş bekliyor olacak.

Şok Marketin hazırldığı kampanyalarının devamında çok amaçlı ürün grubunda harika ürünler var. Natural Kulplu Sepet 34,95 TL, Kapaklı Natural Sepet 59,95 TL, Boncuk Detaylı Natural Hasır Sepet 129,95 TL, Zikzak Desen Natural Kulplu Sepet 34,95 TL, Büyük Boy Natural Hasır Sepet 139,95 TL, Orta Boy Natural Hasır Sepet 119,95 TL, Küçük Boy Natural Hasır Sepet 89,95 TL, Raf Düzenleyici 34,95 TL, Çok Amaçlı Kapaklı Kutu 39,95 TL, Çekmece Düzenleyici 27,95 TL, 4 Bölmeli Jüt Çekmece İçi Düzenleyici 59,95 TL, Jüt Çok Amaçlı Kapaklı Kutu 59,95 TL, Dolap Düzenleyici 44,95 TL, ve Akordiyon Çekmece-Dolap Düzenleyici 17,95 TL fiyattan satışa sunulacak.

Şok Aktüel 28 Aralık 2022 Kataloğunda Züccaciye grubunda yer alan fırsatları ise; Keramika Ada Kaşıklık 19,95 TL, Keramika Delta Makarna Tabağı 34,95 TL, Keramika Köşem Baharat Set 74,95 TL, Paşabahçe Ayaklı Kare Servis Sunum 149,95 TL, İkonik Kase 19,95 TL, İkonik Matara 34,95 TL, Kahvaltı Çay Bardağı 3'lü Takım 39,95 TL, İkonik Kase 24,95 TL, Kapaklı 2'li Kase 49,95 TL, Şok 28 Aralık 2022 Çarşamba tarihli kataloğu ile bu hafta içeriğinde Temel ihtiyaç grubunda tüm reyonlarda karşınıza harika ürünler beklentilerinizi boşa çıkarmayacak.

ŞOK'ta bu hafta 25 TL üstü alışveriş kampanyasında kasa arkası fırsatlarda Ülker Dido Trio XXL 44,50 TL yerine 30 TL'den satışa sunulacak.