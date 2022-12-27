BİM'de bu hafta cuma neler var? BİM 30 Aralık 2022 aktüel ürünler kataloğu

BİM 30 Aralık 2022 aktüel kataloğundaki fırsat ürünleri belli oldu. Her hafta farklı ürün çeşitleriyle raflarını yenileyen BİM'e bu cuma elektrikli ev aletleri, mutfak eşyaları, giyim ve teknoloji kapsamındaki ürünlerde özel indirimler var. Cuma günü satışa sunulacak olan BİM aktüel kataloğunda bu hafta; Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 9,999 TL'den satışa sunulacak. Peki BİM'de bu hafta neler var? İşte BİM aktüel kataloğunun fırsat ürünleri

BİM 30 ARALIK 2022 AKTÜEL ÜRÜNLER

BİM'de bu hafta cuma günü satışa sunulacak olan elektronik ürünlerde; Jabra Elite3 Active Kablosuz Kulaklık 999 TL, Dahili mikrofon özellikli JBL C50 Kulaklık 129 TL, Philips Buharlı Ütü 899 TL, 4 yıl garantili Heifer-Chef's Blender Seti 479 TL'den kalite ve içeriği ile dikkatleri çekecek bu fırsat ürünlerinin başında geliyor.

BİM aktüel kataloğunun indirimli teknolojik ürünlerinin devamında; Telefon Tablet Standı 39,50 TL, ısı tasarrufu için üretilmiş olan Petek Üstü Isı Yönlendirici 99 TL, Lisanslı Gece Lambası 29,50 TL, Hobi Sera Dolabı 4 Bölmeli 599 TL fiyatla yer alıyor.

BİM 30 Aralık 2022 aktüel ürünler kataloğunda 20" lastikli Katlanabilir Kuba Elektrikli Bisiklet 9999 TL fiyatıtyla yerini alacak.

BİM'de bu hafta Tekstil ve Giyim ürünleri kapsamında; Nakışlı Havlu 32,50 TL, Penti Termal Tayt 59 TL, Kedi Temalı 2'li Mutfak Halısı 79 TL, Yakası Kedili Çizgili Pijama Takımı 199 TL, Kedi Temalı Kapı Önü Paspas 12,50 TL, Kedi Desenli Ev Terliği 55 TL fiyattan satılacak.

BİM aktüel ürünler kataloğundaki Züccaciye ve Mutfak grubundaki fırsat ürünleri ise; Chef's Karnıyarık Tenceresi 159 TL, Benante 7 Parça Çerezlik Seti 89 TL, Chef's Krep Tava 75 TL, Rakle Ayaklı Su Bardağı 45 TL, Tatlı Kasesi-Çerezlik 13,50 TL, Glass in love Renkli Büyük Boy Şekerlik-Sunumluk 89 TL, Paşabahçe Kahve Yanı Su Bardağı 59,50 TL, Kayık Tabak 29,50 TL, LAV Elegan 3'lü Kulplu Çay Bardağı 36,50 TL, LAV Elegan 3'lü Meşrubat Bardağı 42,50 TL olarak raflarda yerini alacak.

BİM 30 Aralık kataloğunda dikkat çeken diğer ürün grubu ise eğitici ve öğretici özellikli muhteşem oyuncaklar. Çocuklar için birbirinden eğlenceli oyuncaklar arasında; Puzzle 1000 Parça 69 TL. Piccolo Mondi Arazi Motosikleti 129 TL. Oyuncak Kamyon-Dozer 59 TL. Barbie Bebek 59 TL. Lili Bebek 49,50 TL. Luna Oyuncak Bebek ve Aksesuarı 39,50 TL. Piccolo Mondi İlk Oyuncağım 99 TL. Dedektif XL Kutu Oyunu 79 TL. Hikaye Kitapları 18,50 TL. Eğlenceli Bloklar 34,50 TL fiyatıyla Bim aktüel kataloğu ile fırsat reyonlarında yer alacak.

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